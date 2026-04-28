Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 3,29 triệu lượt, tăng 26,9%; khách nội địa đạt 8,85 triệu lượt, tăng 18,7%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 50.860 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 4/2026, công suất sử dụng phòng khách sạn trung bình đạt gần 70%, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của các hoạt động kích cầu du lịch cũng như sức hút ngày càng lớn của Hà Nội, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch nội địa và quốc tế.

Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành du lịch Hà Nội kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá nhờ chủ động “thiết kế” lại các trải nghiệm du lịch, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ.

Trong đó, chính sách miễn phí 100% vé xe buýt và tàu điện trong 7 ngày dịp Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, là một bước đi đáng chú ý. Việc triển khai đồng loạt trên toàn bộ hệ thống xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị không chỉ giúp giảm chi phí cho du khách, mà còn góp phần thay đổi thói quen di chuyển, giảm áp lực giao thông trong nội đô.

Ở góc độ kích cầu, đây là một chính sách mang tính “đòn bẩy tâm lý” rất rõ. Khi chi phí di chuyển được triệt tiêu, quyết định đi du lịch trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với nhóm khách nội địa và khách trẻ. Quan trọng hơn, nó mở ra khả năng kết nối linh hoạt giữa các điểm đến, từ trung tâm đến vùng ven.

Trên nền tảng đó, Hà Nội đã đưa ra hàng loạt sản phẩm mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay. Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Quản lý Lăng tổ chức phát nước uống, sữa và bánh mì miễn phí chào mừng nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác.

Tại khu vực trung tâm Thủ đô, chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm nghề truyền thống được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Mùa sen nhớ Bác”; trưng bày triển lãm “Sơn ta sử tích”; trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - từ di sản đến đương đại”; trưng bày giới thiệu “Từ Dó mà ra”; trưng bày không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản”...

Ngày hội trải nghiệm văn hóa về nét đẹp của Giấy Dó tại Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong khi đó, chương trình du lịch đêm tại di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn sẽ dẫn dắt du khách qua 5 không gian di sản huyền ảo gồm: Lễ ban chữ thánh hiền: Tại khu vực Tháp Bút trang nghiêm; Nghi thức đón linh khí trời đất: Trải nghiệm cảm giác linh thiêng tại cầu Thê Húc và Đắc Nguyệt Lâu; Truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm: Màn trình diễn kỳ ảo trên mặt hồ phía trước Đình Trấn Ba…

Nằm ngay trung tâm thành phố, Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền cũng là điểm dừng chân đầy ý nghĩa cho dịp 30/4. Triển lãm trưng bày gần 90 tác phẩm lịch sử quý giá, tái hiện chặng đường 21 năm kháng chiến cho đến ngày đại thắng. Mỗi bức ảnh đều có gắn mã QR để du khách quét chọn xem thông tin chi tiết về bối cảnh và ý nghĩa tác phẩm, giúp lịch sử trở nên sống động hơn với giới trẻ.

Tận dụng hệ thống xe buýt và tàu điện miễn phí, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng khác như Hoàng thành Thăng Long: Tham quan các di tích và trải nghiệm tour đêm "Giải mã Hoàng thành" để khám phá vẻ đẹp cổ kính dưới ánh đèn lung linh. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với điểm nhấn là Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu”; hay Lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” - Hành trình lạc vào miền cổ tích tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn...

Đặc biệt, các khách sạn trên địa bàn Thành phố cũng triển khai nhiều hình thức nhằm thu hút và đón khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 như khuyến mại, giảm giá, tặng kèm các dịch vụ tại cơ sở. Tiêu biểu, Khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà tổ chức chương trình “Trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Đại lễ 30/4 và 01/5” với điểm nhấn là đại tiệc buffet quốc tế “Đại tiệc Thống Nhất” kết hợp giới thiệu bộ sưu tập mocktail “Thống Nhất”.

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake triển khai chuỗi chương trình ẩm thực đặc sắc với nhiều ưu đãi dành cho thực khách tại nhà hàng. Khách sạn JW Marriott Hanoi giới thiệu gói nghỉ dưỡng “Early Summer Escape” (thời gian áp dụng từ ngày 20/4 đến ngày 31/5/2026) kèm miễn phí xe buýt đến trung tâm thành phố và trải nghiệm khám phá nghệ thuật pha chế cà phê Việt Nam…

Đại diện Công viên nước Hồ Tây cho biết, năm nay đơn vị tập trung làm mới trải nghiệm khách hàng: "DJ sẽ khuấy động sân khấu, xiếc đường phố đầy màu sắc cùng nhiều màn trình diễn bất ngờ xuyên suốt trong ngày, mini game tương tác và quà tặng tại chỗ trong suốt kỳ nghỉ lễ. Hệ thống dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi, gửi đồ cũng được nâng cấp để đảm bảo sự tiện nghi, an toàn cho du khách..."

Với chuỗi hoạt động, sự kiện phong phú, sôi động trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục khẳng định và lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Trong tháng 5/2026, ngành du lịch Thủ đô xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện các đề án phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch xúc tiến giai đoạn 2027 - 2030, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời triển khai khảo sát để đề xuất công nhận thêm các khu du lịch quốc gia như Ba Vì, Hương Sơn, khu vực hồ Hoàn Kiếm – phụ cận và phố cổ Hà Nội.

Từ góc nhìn dài hạn, để đạt mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần tiếp tục đầu tư vào sản phẩm có chiều sâu, thay vì chạy theo số lượng. Những chương trình như du lịch đêm hồ Hoàn Kiếm là tín hiệu tích cực, nhưng cần được nhân rộng với chất lượng đồng đều.

Ngoài ra, việc tận dụng chính sách giao thông công cộng miễn phí nên được xem là bước thử nghiệm cho các mô hình du lịch xanh và bền vững trong tương lai. Khi việc di chuyển trở nên thuận tiện và thân thiện hơn, trải nghiệm du lịch cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực.