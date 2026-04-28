Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế
Tường Bách
28/04/2026, 10:28
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng...
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 12,14
triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc
tế đạt 3,29 triệu lượt, tăng 26,9%; khách nội địa đạt 8,85 triệu lượt, tăng
18,7%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 50.860 tỷ đồng, tăng 22,8%.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 4/2026, công suất sử
dụng phòng khách sạn trung bình đạt gần 70%, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với
cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của các hoạt động
kích cầu du lịch cũng như sức hút ngày càng lớn của Hà Nội, đặc biệt trong mùa
cao điểm du lịch nội địa và quốc tế.
Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành du lịch Hà Nội kỳ vọng
sẽ tiếp tục bứt phá nhờ chủ động “thiết kế” lại các trải nghiệm du lịch, đặc
biệt trong dịp nghỉ lễ.
Trong đó, chính sách miễn phí 100% vé xe buýt và tàu điện trong 7
ngày dịp Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, là một bước đi đáng chú ý. Việc
triển khai đồng loạt trên toàn bộ hệ thống xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt
đô thị không chỉ giúp giảm chi phí cho du khách, mà còn góp phần thay đổi thói
quen di chuyển, giảm áp lực giao thông trong nội đô.
Ở góc độ kích cầu, đây là một chính sách mang tính “đòn bẩy
tâm lý” rất rõ. Khi chi phí di chuyển được triệt tiêu, quyết định đi du lịch trở
nên dễ dàng hơn, đặc biệt với nhóm khách nội địa và khách trẻ. Quan trọng hơn,
nó mở ra khả năng kết nối linh hoạt giữa các điểm đến, từ trung tâm đến vùng
ven.
Trên nền tảng đó, Hà Nội đã đưa ra hàng loạt sản phẩm mới nhằm
kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách trong kỳ nghỉ lễ
30/4 – 1/5 năm nay. Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 30/4 - 1/5, Sở
Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Quản lý Lăng tổ chức phát nước uống, sữa
và bánh mì miễn phí chào mừng nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác.
Tại khu vực trung tâm Thủ đô, chuỗi hoạt động
trưng bày, triển lãm và trải nghiệm nghề truyền thống được tổ chức với nhiều
nội dung phong phú như: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Mùa sen nhớ Bác”; trưng bày triển lãm “Sơn ta sử tích”; trưng bày “Dòng chảy sơn mài
Việt - từ di sản đến đương đại”; trưng bày giới thiệu “Từ Dó mà ra”; trưng bày
không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản”...
Trong khi đó, chương trình du lịch đêm tại di tích quốc gia
đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn sẽ dẫn dắt du khách qua 5 không gian di sản
huyền ảo gồm: Lễ ban chữ thánh hiền: Tại khu vực Tháp Bút trang nghiêm; Nghi thức
đón linh khí trời đất: Trải nghiệm cảm giác linh thiêng tại cầu Thê Húc và Đắc
Nguyệt Lâu; Truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm: Màn trình diễn kỳ ảo trên mặt hồ
phía trước Đình Trấn Ba…
Nằm ngay trung tâm thành phố, Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền
cũng là điểm dừng chân đầy ý nghĩa cho dịp 30/4. Triển lãm trưng bày gần 90 tác
phẩm lịch sử quý giá, tái hiện chặng đường 21 năm kháng chiến cho đến ngày đại
thắng. Mỗi bức ảnh đều có gắn mã QR để du khách quét chọn xem thông tin chi tiết
về bối cảnh và ý nghĩa tác phẩm, giúp lịch sử trở nên sống động hơn với giới trẻ.
Tận dụng hệ thống xe buýt và tàu điện miễn phí, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng khác như Hoàng
thành Thăng Long: Tham quan các di tích và trải nghiệm tour đêm "Giải mã
Hoàng thành" để khám phá vẻ đẹp cổ kính dưới ánh đèn lung linh. Cùng với
đó là các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc
Việt Nam với điểm nhấn là Chợ phiên vùng cao “Sắc
màu Lai Châu”; hay Lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” - Hành trình lạc vào miền cổ tích tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn...
Đặc biệt, các khách sạn trên địa bàn Thành phố cũng triển khai
nhiều hình thức nhằm thu hút và đón khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
như khuyến mại, giảm giá, tặng kèm các dịch vụ tại cơ sở. Tiêu biểu, Khách sạn
Novotel Hanoi Thái Hà tổ chức chương trình “Trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa ẩm thực
Đại lễ 30/4 và 01/5” với điểm nhấn là đại tiệc buffet quốc tế “Đại tiệc Thống
Nhất” kết hợp giới thiệu bộ sưu tập mocktail “Thống
Nhất”.
Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake triển khai chuỗi
chương trình ẩm thực đặc sắc với nhiều ưu đãi dành cho thực khách tại nhà hàng.
Khách sạn JW Marriott Hanoi giới thiệu gói nghỉ dưỡng “Early Summer Escape” (thời
gian áp dụng từ ngày 20/4 đến ngày 31/5/2026) kèm miễn phí xe buýt đến trung tâm thành phố và trải nghiệm khám phá nghệ thuật pha chế cà phê Việt Nam…
Đại diện Công viên nước Hồ Tây cho biết, năm nay đơn vị tập trung làm
mới trải nghiệm khách hàng: "DJ sẽ khuấy động sân khấu, xiếc đường phố đầy màu
sắc cùng nhiều màn trình diễn bất ngờ xuyên suốt trong ngày, mini game tương
tác và quà tặng tại chỗ trong suốt kỳ nghỉ lễ. Hệ thống dịch vụ như ăn uống,
nghỉ ngơi, gửi đồ cũng được nâng cấp để đảm bảo sự tiện nghi, an toàn cho du
khách..."
Với chuỗi hoạt động, sự kiện phong phú, sôi động trong dịp lễ
30/4 - 1/5 năm nay, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục khẳng định và lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội là điểm đến
“An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.
Trong tháng 5/2026, ngành du lịch Thủ đô xác định nhiều nhiệm
vụ trọng tâm như hoàn thiện các đề án phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch xúc
tiến giai đoạn 2027 - 2030, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông
thôn mới; đồng thời triển khai khảo sát để đề xuất công nhận thêm các khu du lịch
quốc gia như Ba Vì, Hương Sơn, khu vực hồ Hoàn Kiếm – phụ cận và phố cổ Hà Nội.
Từ góc nhìn dài hạn, để đạt mục tiêu đón 12 triệu khách quốc
tế, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần tiếp tục đầu tư vào sản phẩm có chiều sâu, thay vì chạy theo số
lượng. Những chương trình như du lịch đêm hồ Hoàn Kiếm là tín
hiệu tích cực, nhưng cần được nhân rộng với chất lượng đồng đều.
Ngoài ra, việc tận dụng chính sách giao thông công cộng miễn
phí nên được xem là bước thử nghiệm cho các mô hình du lịch xanh và bền vững
trong tương lai. Khi việc di chuyển trở nên thuận tiện và thân thiện hơn, trải
nghiệm du lịch cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực.
Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ
14:50, 27/04/2026
Du lịch Huế “bội thu” gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách
14:00, 27/04/2026
Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập…
Du lịch Huế “bội thu” gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Biến thôn làng thành điểm du lịch "phải check in"
Một cộng đồng sinh ra từ biến động lịch sử đã trở thành điểm đến thu hút Gen Z. Thay vì xây dựng lại từ đầu, mô hình này tận dụng chính những gì đã tồn tại: kiến trúc, cộng đồng, ký ức, để tạo ra giá trị mới. Từ đó tạo ra tính thẩm mỹ giàu bản sắc…
Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung
Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình "Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh, đá cảnh ba miền năm 2026" mang đến không gian nghệ thuật sinh vật cảnh đặc sắc ngay trong Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách…
Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày
Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.
