Tháng 4/2026, nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 14.32 tỷ đồng trên HoSE
Hà Anh
07/05/2026, 15:40
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ 4/2026
Cụ thể: Kết thúc phiên giao dịch 30/4/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.854,1 điểm, VNAllshare đạt 1.913,7 điểm và VN30 đạt 2.022,75 điểm. Trong tháng 4, cả 03 chỉ số chính của thị trường ghi nhận tăng điểm với mức tăng lần lượt là 10,73%, 9,46% và 10,56%.
Các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 06 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 3/2026, tiêu biểu gồm chỉ số ngành bất động sản (VNREAL), chỉ số ngành tài chính (VNFIN) và chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) với mức tăng lần lượt là 43,23%, 2,96% và 2,14%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm đáng chú ý gồm chỉ số ngành năng lượng (VNENE), chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) và chỉ số ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) và với mức giảm lần lượt là -9,29%, -8,90% và -4,13%.
Thanh khoản thị trường:
Cổ phiếu: Trong tháng 4/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 847.484 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 24.101 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 19,60% về khối lượng và 20,69% về giá trị so với tháng trước.
Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 62,629 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 83,29 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 5,92% về khối lượng và 1,35% về giá trị so với tháng 03/2026.
Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,79 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 60,73 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 56,18% về khối lượng và 55,85% về giá trị giao dịch so với tháng trước.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 04/2026 đạt trên 124.289 tỷ đồng, chiếm 12,89% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 14.32 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 30/4/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và giữ nguyên 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD so với tháng 3/2026.
Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 30/4/2026, HOSE có 690 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 402 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 266 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 215.39 tỷ chứng khoán.
Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8.726 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025, chiếm hơn 95,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
