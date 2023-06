Thanh Hóa chặn việc ‘gắn mác’ khám chữa bệnh nhân đạo trục lợi bảo hiểm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản nhằm ngăn chặn việc lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo của một số bệnh viện để trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, tình hình chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 tháng đầu năm 2023 tại địa phương này lên tới gần 1.440 tỷ đồng, tăng 32% (tương ứng tăng hơn 351 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượt bệnh nhân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn tỉnh Thanh Hóa là hơn 1,6 triệu lượt người, tăng 38% (tương ứng tăng 444.721 lượt) so với cùng kỳ năm 2022. Một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có gia tăng số lượt khám chữa bệnh, chi phí khám chữa bệnh cao so với cùng kỳ như: Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa tăng 106%; Phòng khám đa khoa - Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc tăng 101%; Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh tăng 95%... Một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có gia tăng chi phí bình quân đơn ngoại trú năm 2023 cao so với cùng kỳ như: Phòng khám đa khoa Nam Sơn tăng 75%; Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng 64%; Bệnh viện mắt tỉnh Thanh Hóa tăng 41%; Bệnh viện đa khoa Hải Tiến tăng 40%;

Nhằm kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các tháng cuối năm 2023 và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội trong kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế theo các quy định của pháp luật, trong đó có việc lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo của một số bệnh viện để trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm.

Đồng thời, giao Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác khám, chỉ định điều trị nội trú đúng quy định, quy chế chuyên môn, phù hợp điều kiện trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám chữa bệnh,… Trường hợp cơ sở y tế tăng số giường bệnh thực kê, phải bổ sung số lượng nhân lực tương ứng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế và chỉ kê thêm giường khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân; chủ động giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo để tổ chức thu gom, đưa đón người có thẻ bảo hiểm y tế về cơ sở của mình để thực hiện dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết, quá chỉ định, có dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm y tế của một số cơ sở y tế tư nhân; xem xét ngay việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra một số cơ sở y tế tư nhân chuyên khoa trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh hằng tháng, quý chủ động tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chi khám chữa bệnh bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; xác định các nguyên nhân làm gia tăng chi phí bất hợp lý, sử dụng lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bệnh bảo hiểm y tế; khuyến cáo các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý sử dụng nguồn quỹ bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, trên cơ sở dự toán Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế có dấu hiệu bất thường, gia tăng chi phí lớn và liên tục vượt dự toán, tổng mức thanh toán qua các năm. Thực hiện và đề xuất thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời điểm cuối tháng 4 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xác minh vi phạm trong tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Phòng khám Đa khoa Chợ Kho, có địa chỉ tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và xác định, bà Hoàng Thị Phượng là nhân viên của Phòng khám Đa khoa Chợ Kho đã giả mạo chữ ký bác sĩ Lê Huy Chung trên 460 bảng kê chi phí khám bệnh phát sinh từ ngày 1/5/2022 đến 26/5/2022 (thực tế bác sĩ Lê Huy Chung đã nghỉ việc); có dấu hiệu giả mạo một số chữ ký trên các hồ sơ tài liệu tại Phòng khám Đa khoa Chợ Kho của các trường hợp khác như ông Nguyễn Thanh Bình, bác sĩ Trần Lê Vinh.