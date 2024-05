Thanh Hóa có thêm nhà máy hơn 1.000 tỷ đồng

Đây là dự án Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng, diện tích gần 8,2 ha xây dựng tại Cụm công nghiệp Thái Thắng, huyện Hoằng Hóa. Dự án với tổng mức đầu tư trên 1.090 tỷ đồng.

Dự án nhằm mục đích sản xuất các sản phẩm dệt len, may mặc chất lượng cao phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhà máy sẽ được tiến hành trong khoảng 235 ngày, từ nay đến tháng 1/2025. Sau khi hoàn thành sẽ có hai khu sản suất, gồm khu xưởng dệt rộng trên 33.000m2 và khu xưởng may có diện tích trên 22.000m2. Ngoài ra, dự án còn xây dựng khu văn phòng và khu nhà nghỉ ca, ký túc xá cho công nhân với diện tích sàn trên 3.000m2. Với việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ giải quyết việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động.

Chủ đầu tư dự án trên là Công ty TNHH South Asia Knitwear Limited thuộc Tập đoàn Nam Ích (Hồng Kông) làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng là đơn vị tổng thầu thi công.

Tại Thanh Hóa, Tập đoàn Nam Ích đã chính thức đưa nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2018 tại Khu công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa với quy mô công nhân lên đến 1.400 người. Nhà máy thứ 2 đi vào hoạt động năm 2020 tại Khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân với quy mô 2.000 công nhân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đưa công trình vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt.

Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu quan tâm đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công; các đơn vị chức năng trên địa bàn, chính quyền và nhân dân địa phương đồng hành, hỗ trợ, phối hợp tốt với chủ đầu tư và nhà thầu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 đã xác định phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh (trụ cột phát triển). Trong đó, về Công nghiệp dệt may, giầy da, quy hoạch định hướng phát triển Thanh Hóa trở thành khu vực phát triển ngành dệt may, da giầy lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ.

Giai đoạn 2021 - 2025 thu hút một số dự án đầu tư dệt may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, giầy da có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, có công nghệ xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn. Giai đoạn 2026 - 2030, hạn chế và dừng thu hút đầu tư mới các dự án may mặc, giầy da khu vực đồng bằng và ven biển; khuyến khích doanh nghiệp may mặc, giầy da đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, quy trình quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.