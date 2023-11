Thanh Hóa: Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 11 tỷ USD

Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được Bộ Tài chính giao thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2297/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 là 13.500 tỷ đồng.

Nhưng năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước như: tình hình kinh tế thế giới trong năm 2023 tăng trưởng thấp với, lạm phát tăng và sức tiêu thụ giảm, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu quan trọng như Mỹ, EU đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; diễn biến giá dầu thô trên thị trường thế giới khó lường; tỷ lệ các dự án đầu tư xây dựng mới ở mức thấp...

Qua phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn, ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực trong công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại đơn vị nhằm tăng cường nguồn thu ngân sách. Mặt khác, đơn vị đã tăng cường rà soát các tồn đọng, vướng mắc trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các giải pháp chống thất thu gân sách tại các khâu trước – trong – sau thông quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Số lượng Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan năm 2023 đạt 405 doanh nghiệp giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó: 283 doanh nghiệp trong tỉnh; 122 doanh nghiệp ngoài tỉnh).

Số lượng tờ khai đăng ký đạt hơn 110.000 tờ khai, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên số lượng tăng chủ yếu là tờ khai hàng gia công, sản xuất xuất khẩu không chịu thuế, lượng tờ khai các loại hình có phát sinh thuế giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đến 21/11/2023 ước đạt hơn 11 tỷ USD bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 7 tỷ USD giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến 19/11/2023, số thu ngân sách đạt 14.089,71 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 104% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Trong đó, thu từ dầu thô nhập khẩu đến ngày 20/11/2023, đã làm thủ tục hải quan cho 29 chuyến tàu dầu thô nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu đạt gần 7,9 triệu tấn tương đương với 58 triệu thùng, số thu từ dầu thô nhập khẩu đạt 11.247,13 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 79,8% trong tổng thu.

Từ các mặt hàng nhập khẩu khác (ngoài dầu thô) đạt 2.520,68 tỷ đồng chiếm 17,9% tổng số thu. Số thu nêu trên chủ yếu từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất như: phế liệu sắt thép (883 tỷ đồng), than đá (857 tỷ đồng), phụ liệu lọc hóa dầu (250 tỷ đồng), dầu cọ tinh luyện (109 tỷ đồng),…

Từ hàng hóa xuất khẩu đạt 321,9 tỷ đồng, chiếm 2,3% trong tổng số thu. Số thu của từng nhóm hàng xuất khẩu có sự tăng/giảm không đồng đều nhưng không ảnh hưởng đáng kể tới tổng số thu do số tuyệt đối nhỏ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế hoạt động xuất, nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế, đánh giá sự biến động của giá cả của các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa dự kiến số thu ngân sách năm 2023 ước đạt 15.030 tỷ đồng bằng 76% so với năm 2022 và dự kiến vượt 11,1% so với số dự toán Bộ Tài chính giao.