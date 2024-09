Thanh Hóa phát lệnh báo động khi mức nước nhiều sông lên cao

Sáng ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã phát đi Công điện số 06, phát lệnh Báo động I trên sông Bưởi tại Kim Tân.

CHỦ ĐỘNG SƠ TÁN NGƯỜI DÂN TẠI CÁC VÙNG BÃI SÔNG

Theo đó, lúc 8h ngày 08/9/2024 mực nước sông Bưởi đo được tại Trạm thủy văn Kim Tân là 9,08m, dưới báo động I là 0,92m; tại Trạm Thủy văn Thạch Quảng là 14,80m, dưới báo động báo động II là 0,2m. Cảnh báo mực nước sông Bưởi tại Trạm Thuỷ văn Kim Tân có khả năng đạt mức báo động I (+10.00m) vào khoảng 11-13h ngày 08/9/2024.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, Chủ tịch UBND các huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc thực hiện các giải pháp cấp bách, cụ thể, triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho công trình đê điều; đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mực nước sông sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa) đang lên. Cảnh báo, từ ngày 8/9 đến 10/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.

Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ đến giúp nhân dân Thanh Hóa nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra

Vào hồi 23 giờ ngày 7/9/2024, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 đã có công văn về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để ứng phó với những diễn biến phức tạp do bão số 3 tác động.

Vào thời điểm này, trên sông Mã mực nước đang về hồ Nhà máy thuỷ điện Cẩm Thuỷ 1 với lưu lượng 1.800 m3/s. Căn cứ theo lưu lượng xả của hồ thủy điện Trung Sơn và lưu lượng xả của hồ thủy điện Bá Thước 2 về hạ dụ, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ 1.800 m3/s đến 3.300 m3/s.

Thời gian xả lũ dự kiến từ 23giờ 00 phút ngày 7/9/2024; thời gian kết thúc xả dự kiến từ 17 giờ 30 phút ngày 16/09/2024. Lưu lượng xả dự kiến từ 1.800m3/s đến 3.300m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25.5m.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả lũ bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước. Đề nghị UBND các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa và các địa phương thông báo khẩn cho Nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối Nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.

NHIỀU TUYẾN QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI BỊ SẠT LỞ

Do ảnh hưởng của bão số 3, các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao quản lý xảy ra một số điểm nứt taluy dương và sạt lở taluy âm.

Theo tổng hợp của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, trên tuyến Quốc lộ 16 tại Km20+850 (phía trái tuyến) xuất hiện vết nứt taluy dương có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 15m-30m, bề rộng vết nứt khoảng 0,5m đến 1,0m. Mưa bão cũng đã làm sạt lở taluy âm tại 3 vị trí của tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát với chiều dài khoảng 65m. Ngay sau khi phát hiện đơn vị quản lý đã phối hợp với UBND xã Phú Thanh (Quan Hóa) tuyên truyền, cảnh báo người dân lưu thông trên tuyến đường này. Đồng thời, có phương án đối với 12 hộ dân phía taluy âm của vị trí trên ra khỏi nơi nguy hiểm. Cùng với đó đơn vị quản lý đã lắp đặt biển cảnh báo ở 2 đầu vị trí, căng dây an toàn, cử người trực gác 24/24 để theo dõi, hướng dẫn cho người và phương tiện giao thông khi đi qua đoạn tuyến, chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, máy móc, nhân công để kịp thời xử lý khi có ách tắc giao thông.

Tại Km 20+850 phía trái tuyến qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa xuất hiện vết nứt ta luy dương có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 200m.

Mưa bão cũng đã làm sạt lở taluy âm tại 3 vị trí của tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát với chiều dài khoảng 65m. Trong đó, tại Km64+980/Quốc lộ 15C (phải tuyến) địa phận xã Trung Lý (Mường Lát) xuất hiện vết nứt cung trượt chiều dài khoảng 30m; tại Km34+600 (trái tuyến), Km35+400 (trái tuyến)/Quốc lộ 16 địa phận xã Mường Lý (Mường Lát) xuất hiện vết nứt cung trượt chiều dài khoảng 35m. Ngay sau khi phát hiện đơn vị quản lý đã phối hợp với UBND các xã Trung Lý, Mường Lý (Mường Lát) tuyên truyền cảnh báo người dân và phương tiện khi đi qua các đoạn tuyến nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý đã lắp đặt biển cảnh báo ở 2 đầu vị trí, căng dây an toàn, chuẩn bị thiết bị, nhân công để kịp thời xử lý khi có ách tắc giao thông. Hiện mưa bão cũng đã làm sạt lở taluy âm tại 3 vị trí của tuyến Quốc lộ 16 và Quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát với chiều dài khoảng 65m. Hiện các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đi lại bình thường.

Đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu cảnh báo người dân tại Ngập tràn Cửa Dụ, Thường Xuân

Theo thông tin của Sở Giao thông Vận tải Thanh, mưa lớn trong đêm 7/9 đến sáng 8/9 nước sông, suối dâng cao khiến Ngập tràn Cửa Dụ (km 22+550), trên đường tỉnh 519B xã Luận Thành (Thường Xuân) bị ngập. Hiện giao thông trên tuyến đường này tạm thời bị chia cắt. Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu để cảnh báo người dân biết không lưu thông qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Theo dự báo, mưa to vẫn còn tiếp tục kéo dài, ngoài việc tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.