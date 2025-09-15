Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án lớn còn gặp khó khăn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư tìm giải pháp để bảo đảm tiến độ...

Chiều 13/9 vừa qua, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các chủ đầu tư và lãnh đạo địa phương đã báo cáo cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thi công của 6 dự án khu công nghiệp trọng điểm, gồm: Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa; Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa; Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp số 3 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng tại 6 dự án trên đang gặp một số khó khăn chung. Vướng mắc lớn nhất xuất phát từ những thay đổi trong Luật Đất đai năm 2024. Một số cơ chế, chính sách mới chưa có hướng dẫn cụ thể khiến chính quyền địa phương lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, có dự án chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm nên chưa thể thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhiều khu vực vẫn còn tồn tại mồ mả nhưng chưa bố trí được vị trí di dời. Một số dự án thiếu vốn để chi trả bồi thường hoặc nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính, làm chậm tiến độ thi công. Ngoài ra, bộ máy chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động, thiếu nhân lực chuyên môn nên công tác triển khai còn lúng túng.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với từng dự án, tiến độ có sự khác biệt. Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 175 trên tổng số 178 héc ta. Giai đoạn 1 với 66,22 héc ta đã được cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng và đang thi công san lấp, dự kiến khởi công trong tháng 9 năm 2025. Đây là dự án có tiến độ thuận lợi, hồ sơ thủ tục cơ bản hoàn tất.

Trong khi đó, Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa, dù đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, nhưng do kế hoạch sử dụng đất năm 2025 chưa cập nhật nên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng bị gián đoạn.

Với Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục cần thiết như đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận kỹ thuật, rà phá bom mìn, thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn là thủ tục liên quan tuyến đường dây 110 kV cấp điện cho khu công nghiệp chưa được chấp thuận vì cần điều chỉnh một số quy hoạch liên quan.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, ông Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan, tiếp tục rà soát, xác định rõ trách nhiệm để khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng cấp điện, cấp nước… Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Ông Liêm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm dự án. Với các dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1, WHA Smart Technology 2 và Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, các địa phương phải vào cuộc tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất. Thủ tục cho thuê đất, ký giao đất phần diện tích đã giải phóng phải hoàn thành trong vòng 15 ngày. Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn để cập nhật diện tích mở rộng phục vụ di dời mồ mả, tích hợp vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sắp tới.

Riêng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, các sở, ngành phải phối hợp tháo gỡ khó khăn về tuyến điện 110 kV, đồng bộ hóa quy hoạch liên quan. Đối với Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, đồng chí yêu cầu chính quyền xã Sao Vàng phối hợp cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng; nhà đầu tư tập trung nguồn lực, thi công liên tục, tránh tình trạng ngắt quãng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh tinh thần hành động là “đồng hành - kỷ luật - hiệu quả”, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ để tháo gỡ nhanh nhất khó khăn, vướng mắc. Các địa phương phải chủ động với phần việc được phân cấp, đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Những trường hợp cố tình chây ỳ, khiếu nại không có cơ sở, làm chậm trễ tiến độ cần kiên quyết xử lý.

Đối với các dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, ông Liêm giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, đề xuất phương án xử lý cụ thể và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ kịp thời.