Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp

Nguyễn Thuấn

15/09/2025, 17:00

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án lớn còn gặp khó khăn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư tìm giải pháp để bảo đảm tiến độ...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chiều 13/9 vừa qua, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các chủ đầu tư và lãnh đạo địa phương đã báo cáo cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thi công của 6 dự án khu công nghiệp trọng điểm, gồm: Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa; Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa; Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp số 3 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng tại 6 dự án trên đang gặp một số khó khăn chung. Vướng mắc lớn nhất xuất phát từ những thay đổi trong Luật Đất đai năm 2024. Một số cơ chế, chính sách mới chưa có hướng dẫn cụ thể khiến chính quyền địa phương lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, có dự án chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm nên chưa thể thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhiều khu vực vẫn còn tồn tại mồ mả nhưng chưa bố trí được vị trí di dời. Một số dự án thiếu vốn để chi trả bồi thường hoặc nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính, làm chậm tiến độ thi công. Ngoài ra, bộ máy chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động, thiếu nhân lực chuyên môn nên công tác triển khai còn lúng túng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đối với từng dự án, tiến độ có sự khác biệt. Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 175 trên tổng số 178 héc ta. Giai đoạn 1 với 66,22 héc ta đã được cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng và đang thi công san lấp, dự kiến khởi công trong tháng 9 năm 2025. Đây là dự án có tiến độ thuận lợi, hồ sơ thủ tục cơ bản hoàn tất.

Trong khi đó, Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa, dù đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, nhưng do kế hoạch sử dụng đất năm 2025 chưa cập nhật nên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng bị gián đoạn.

Với Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục cần thiết như đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận kỹ thuật, rà phá bom mìn, thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn là thủ tục liên quan tuyến đường dây 110 kV cấp điện cho khu công nghiệp chưa được chấp thuận vì cần điều chỉnh một số quy hoạch liên quan.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, ông Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan, tiếp tục rà soát, xác định rõ trách nhiệm để khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng cấp điện, cấp nước… Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Ông Liêm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm dự án. Với các dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1, WHA Smart Technology 2 và Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, các địa phương phải vào cuộc tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất. Thủ tục cho thuê đất, ký giao đất phần diện tích đã giải phóng phải hoàn thành trong vòng 15 ngày. Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn để cập nhật diện tích mở rộng phục vụ di dời mồ mả, tích hợp vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sắp tới.

Riêng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, các sở, ngành phải phối hợp tháo gỡ khó khăn về tuyến điện 110 kV, đồng bộ hóa quy hoạch liên quan. Đối với Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, đồng chí yêu cầu chính quyền xã Sao Vàng phối hợp cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng; nhà đầu tư tập trung nguồn lực, thi công liên tục, tránh tình trạng ngắt quãng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh tinh thần hành động là “đồng hành - kỷ luật - hiệu quả”, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ để tháo gỡ nhanh nhất khó khăn, vướng mắc. Các địa phương phải chủ động với phần việc được phân cấp, đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Những trường hợp cố tình chây ỳ, khiếu nại không có cơ sở, làm chậm trễ tiến độ cần kiên quyết xử lý.

Đối với các dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, ông Liêm giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, đề xuất phương án xử lý cụ thể và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ kịp thời.

Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp

21:35, 03/09/2025

Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp

Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

15:25, 19/08/2025

Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Từ khóa:

dự án đầu tư giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thanh Hóa

Đọc thêm

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công ban đầu, dự án này vẫn đang đối mặt với nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục còn lại...

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg, biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Việc trao quyền cho UBND xã, phường trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn tạo dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn...

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh, sau khi sáp nhập, đã được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần tập trung đầu tư vào từng tiêu chí và khắc phục những khó khăn hiện tại…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Doanh nghiệp

2

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Thế giới

3

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Thế giới

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

5

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: