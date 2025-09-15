Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp
Nguyễn Thuấn
15/09/2025, 17:00
Phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án lớn còn gặp khó khăn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư tìm giải pháp để bảo đảm tiến độ...
Chiều 13/9 vừa qua, ông Mai Xuân
Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị nghe báo
cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư kinh doanh hạ
tầng khu công nghiệp trên địa bàn.
Tại hội nghị, đại diện các chủ đầu
tư và lãnh đạo địa phương đã báo cáo cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng và
tiến độ triển khai thi công của 6 dự án khu công nghiệp trọng điểm, gồm: Khu
công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa; Khu công nghiệp WHA Smart
Technology 2 - Thanh Hóa; Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1; Khu
công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp số 3 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn
và Khu công nghiệp Đồng Vàng.
Theo báo cáo, công tác giải phóng
mặt bằng tại 6 dự án trên đang gặp một số khó khăn chung. Vướng mắc lớn nhất xuất
phát từ những thay đổi trong Luật Đất đai năm 2024. Một số cơ chế, chính sách mới
chưa có hướng dẫn cụ thể khiến chính quyền địa phương lúng túng trong triển
khai. Bên cạnh đó, có dự án chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng
năm nên chưa thể thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhiều khu vực vẫn còn tồn tại mồ
mả nhưng chưa bố trí được vị trí di dời. Một số dự án thiếu vốn để chi trả bồi
thường hoặc nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính, làm chậm tiến độ thi công. Ngoài
ra, bộ máy chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động, thiếu nhân lực chuyên
môn nên công tác triển khai còn lúng túng.
Đối với từng dự án, tiến độ có sự
khác biệt. Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa đã hoàn thành giải
phóng mặt bằng hơn 175 trên tổng số 178 héc ta. Giai đoạn 1 với 66,22 héc ta đã
được cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng và đang thi công san lấp, dự kiến khởi
công trong tháng 9 năm 2025. Đây là dự án có tiến độ thuận lợi, hồ sơ thủ tục
cơ bản hoàn tất.
Trong khi đó, Khu công nghiệp WHA
Smart Technology 2 - Thanh Hóa, dù đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
danh mục thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, nhưng do kế hoạch
sử dụng đất năm 2025 chưa cập nhật nên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng bị
gián đoạn.
Với Khu công nghiệp Thăng Long
Thanh Hóa giai đoạn 1, nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục cần thiết như đánh
giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận kỹ thuật, rà phá bom
mìn, thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn là thủ tục liên quan
tuyến đường dây 110 kV cấp điện cho khu công nghiệp chưa được chấp thuận vì cần
điều chỉnh một số quy hoạch liên quan.
Sau khi lắng nghe các báo cáo, ông
Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp,
cùng các sở, ngành, địa phương liên quan, tiếp tục rà soát, xác định rõ trách
nhiệm để khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục đất đai, giải phóng mặt
bằng, hạ tầng cấp điện, cấp nước… Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai
thác, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Ông Liêm giao nhiệm vụ cụ thể cho
từng nhóm dự án. Với các dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1, WHA
Smart Technology 2 và Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, các địa phương phải vào
cuộc tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất. Thủ tục cho
thuê đất, ký giao đất phần diện tích đã giải phóng phải hoàn thành trong vòng
15 ngày. Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn để cập nhật diện
tích mở rộng phục vụ di dời mồ mả, tích hợp vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
sắp tới.
Riêng Khu công nghiệp Thăng Long
Thanh Hóa giai đoạn 1, các sở, ngành phải phối hợp tháo gỡ khó khăn về tuyến điện
110 kV, đồng bộ hóa quy hoạch liên quan. Đối với Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao
Vàng, đồng chí yêu cầu chính quyền xã Sao Vàng phối hợp cơ quan chuyên môn giải
quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng; nhà đầu tư tập trung nguồn lực,
thi công liên tục, tránh tình trạng ngắt quãng tiến độ.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hoá nhấn mạnh tinh thần hành động là “đồng hành - kỷ luật - hiệu quả”, rõ
người, rõ việc, rõ tiến độ để tháo gỡ nhanh nhất khó khăn, vướng mắc. Các địa
phương phải chủ động với phần việc được phân cấp, đồng thời tăng cường đối thoại,
tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
Những trường hợp cố tình chây ỳ, khiếu nại không có cơ sở, làm chậm trễ tiến độ
cần kiên quyết xử lý.
Đối với các dự án vẫn còn nhiều
vướng mắc, ông Liêm giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp
tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, đề xuất
phương án xử lý cụ thể và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ kịp thời.
