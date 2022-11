Thanh Hóa thu ngân sách 11 tháng ước đạt hơn 46.000 tỷ, hoàn thành 164% kế hoạch năm

Tại báo cáo mới nhất của Cục Hải quan Thanh Hóa, trong tháng 11, đơn vị này đã thu ngân sách 1659 tỷ đồng, lũy kế từ đầu nay, tổng số thuế đơn vị đã thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17560 tỷ đồng, vượt 60% chỉ tiêu đầu năm do Bộ Tài chính giao.

Tổng số doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan trong tháng là 300 doanh nghiệp. Nguồn thu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phụ thuộc chủ yếu vào việc nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm 83% tổng số thu nộp ngân sách nhà nước của đơn vị); thu từ dầu thô tính đến 15/11/2022 là 14.650,1 tỷ đồng, trung bình mỗi chuyến tàu dầu nhập khẩu đạt hơn 470 tỷ đồng.

Phân luồng tờ khai trong tháng là 12.149 tờ khai. Trong đó luồng xanh là 9.412 tờ khai, đạt tỷ lệ 77,5%; Luồng vàng là 2.445 tờ khai đạt tỷ lệ 20,1%; Luồng đỏ là 292 tờ khai, đạt tỷ lệ 2,4%. Số lượng tiêu chí phân tích thiết lập trên VCIS là 04 hồ sơ. Số lượng hồ sơ doanh nghiệp phê duyệt trên Hệ thống Risk management là 126 hồ sơ. Số lượng hồ sơ vi phạm cập nhật trên hệ thống QLVP hải quan là 18 hồ sơ.

Trong khi đó nguồn tin từ Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, ước thu ngân sách nhà nước tháng 11 đạt 1.530 tỷ đồng, đạt 8,9% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 63,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu 1.092 tỷ đồng, đạt 9,4% DT giao, bằng 88,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng ước tổng thu ngân sách nhà nước là 28.559 tỷ đồng, đạt 166,6% Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 142,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu 16.500 tỷ đồng, đạt 142% dự toán giao, bằng 133,8% so với cùng kỳ.

Đối với khối sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 1.615 tỷ đồng, bằng 99,7% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ; doanh nghiệp FDI đạt 6.246 tỷ đồng, vượt 88,5% dự toán, tăng 64,2% so với cùng kỳ (trọng điểm là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn có số thu đạt 5.622 tỷ đồng, vượt 111,5% dự toán, tăng 91,1% so với cùng kỳ); khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 2.479 tỷ đồng, vượt 26,2% dự toán, tăng 28,4% so cùng kỳ.

Thuế thu nhập cá nhân đạt 1.262 tỷ đồng, vượt 60,8% dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ đạt 1.032 tỷ đồng, vượt 15,4% dự toán, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Thuế bảo vệ môi trường đạt 1.541 tỷ đồng, vượt 34% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Các khoản thu từ đất bao gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 12.036 tỷ đồng, vượt 118,8% dự toán, tăng 56,6% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 547 tỷ đồng, bằng 95,9% dự toán, bằng 79,4% so với cùng kỳ.

Tổng thu nội địa cả năm 2022 ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 75,9% dự toán, tăng 5,7% so với năm 2021. Nếu trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu nội địa ước đạt 17.590 tỷ đồng, vượt 51,4% dự toán, tăng 28,3% so với cùng kỳ.

Như vậy, tổng hợp nguồn thu từ Cục Thuế Thanh Hóa và Cục Hải quan Thanh Hóa, 11 tháng năm 2022, tỉnh này đã thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 46.120 tỷ, hoàn thành 164% dự toán năm.