Thanh Hóa quyết liệt loại bỏ những cán bộ biến chất, thoái hóa ra khỏi bộ máy

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, tạm giam nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Cầm Bá Xuân về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Cầm Bá Xuân sinh năm 1965, ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Năm 2014, với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, ông Cầm Bá Xuân đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã Ngọc Phục, ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 5.000m2 đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn, ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định, tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

NHIỀU CÁN BỘ, CỰU CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO VƯỚNG VÒNG LAO LÝ

Liên quan vụ án, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Khánh, sinh năm 1960, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Như Xuân, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị khởi tố vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Còn với những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa có 2 cán bộ nguyên lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Cụ thể, liên quan đến vụ việc, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và Văn Xuân Hùng (SN 1959), cựu Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Mở rộng điều tra, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Bà Đinh Cẩm Vân bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do liên quan tới sai phạm tại dự án trên.

Tiếp đến, vụ án liên quan đến những sai phạm đất đai tại huyện Yên Định, ngày 30/12/2021, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định (giai đoạn 2015 - 2020) về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", quy định tại điều 230 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Yên Định, khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào giai đoạn năm 2018 - 2019, ông Lâm là người ký trực tiếp các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 8,8 tỉ đồng.

Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, thời điểm bị khởi tố.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, lời khai của ông Lưu Vũ Lâm và người có liên quan, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

QUYẾT LIỆT THANH LỌC NHỮNG CÁN BỘ THOÁI HÓA, BIẾN CHẤT RA KHỎI BỘ MÁY

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và định hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã nêu rõ, trong 9 tháng năm 2022, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 509 đảng viên gồm khiển trách 342, cảnh cáo 97, cách chức 10 và khai trừ đảng 60 đảng viên.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Thanh Hóa ngay sau khi được thành lập đã tiến hành kiểm tra, việc lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với 2 Ban Thường vụ huyện ủy cấp huyện gồm huyện Đông Sơn, Nông Cống và 2 tổ chức đảng ngành cấp tỉnh là Sở Tư pháp, Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành hơn 1.000 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm hơn 141 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 122 tỉ đồng. Đặc biệt, Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 26 vụ, 50 bị can về tham nhũng, chức vụ, trong đó có nhiều cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Dự án Hạc Thành Tower khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý

Cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2022, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong thời gian tới phải khắc phục những tồn tại yếu kém tồn đọng, đẩy nhanh lộ trình thủ tục hành chính, nghiêm cấm các cán bộ công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân trong giải quyết công việc.

Phát biểu tại tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực.