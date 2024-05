Thanh khoản bốc hơi, cổ phiếu điện đột biến

Sau phiên thanh khoản bùng nổ do áp lực bán tháo cuối tuần trước, thị trường sáng nay đã chuyển trạng thái giằng co và phục hồi nhẹ. Dòng tiền chững lại khá sốc khi giảm tới 53% so với phiên trước. Dĩ nhiên vẫn có những cổ phiếu gây bất ngờ, nhóm điện nổi trội với POW lập kỷ lục thanh khoản 30 tháng.

VN-Index trồi sụt khá mạnh trong nửa đầu phiên sáng nay, với đáy thấp nhất giảm 3,7 điểm và đỉnh cao nhất tăng 5,2 điểm. Tuy nhiên nửa sau của phiên chỉ số “trườn” sát tham chiếu và chốt tăng 2,06 điểm tương đương +0,16%.

Nhóm cổ phiếu VN30 vẫn đang là gánh nặng đáng kể, chỉ số đại diện rổ giảm 0,04% với 15 mã tăng/11 mã giảm. Rõ ràng số tăng nhiều hơn, nhưng các trụ lại quá kém: VCB giảm 0,22%, BID giảm 0,41%, CTG giảm 0,62%, CTB giảm 0,65%, MSN giảm 0,41%, MWG giảm 1,16% là những cổ phiếu vốn hóa cao. Nhóm ngân hàng đang rất đuối dù ACB, SHB và VPB trong rổ này còn xanh. Tuy vậy toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn thì chỉ 5 mã chốt trên tham chiếu. Đây cũng là lý do VN30-Index kém hơn VN-Index dù độ rộng không tệ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình của rổ VN30 lại khá xuất sắc, nổi bật là POW tăng 5,73%, GVR tăng 3,07%, BVH tăng 2,24%, BCM tăng 1,3%. Các cổ phiếu này đều không lọt được vào Top 10 vốn hóa của VN-Index. Trong đó, POW gây bất ngờ lớn với diễn biến cực mạnh, có lúc đạt giá kịch trần. Đặc biệt POW thu hút dòng tiền kỷ lục trong vòng 2,5 năm với hơn 26,3 triệu cổ tương đương 312,2 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường về thanh khoản sau FPT. Nhóm cổ phiếu điện được sự “cổ vũ” từ POW, hầu hết cũng tăng giá khá: NT2 tăng 2,65%, PGV tăng 4,56%, PPC tăng 2,64%, GEG tăng 1,91%, một số cổ phiếu phân phối khí đốt như CHP, CNG, GAS cũng tăng.

Do giao dịch tập trung vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nên sức đẩy đổi với chỉ số rất hạn chế. Điều này cũng khiến thanh khoản chung không cao, vì các mã vừa và nhỏ vốn có truyền thống ít thanh khoản. Tổng giá trị sàn HoSE sáng nay chỉ đạt khoảng 6.524 tỷ đồng, giảm 54% so với sáng phiên trước và ở mức kém nhất 10 phiên. Tính cả HNX tổng giá trị khớp hai sàn niêm yết giảm 53%, đạt 7.120 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu lớn không đủ giữ nhịp.

Dù vậy nhóm vừa và nhỏ vẫn đang là các cổ phiếu “giữ nhiệt”, độ rộng sàn HoSE kết phiên sáng tích cực với 209 mã tăng/181 mã giảm. Sàn này có 83 cổ phiếu tăng trên 1% thì VN30 chỉ đóng góp 5 mã. Nhóm tăng tốt nhất này đóng góp gần 31% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, trong đó tập trung chủ yếu (64%) vào 10 cổ phiếu hàng đầu là POW giá tăng 5,73%; GVR tăng 3,07%; TCH tăng 4,08%; EVF tăng 3,87%; EIB tăng 1,68%; PC1 tăng 2,11%; HDG tăng 1,39%; VND tăng 1,25%; HSG tăng 1,39% và DPR tăng 4,47%.

Nhóm giảm giá không có nhiều giao dịch lớn. HDB giảm 1,86% thanh khoản 92,2 tỷ; PDR giảm 1,73% với 94,5 tỷ; VTP giảm 1,28% với 50,5 tỷ; MWG giảm 1,16% với 98,6 tỷ; DGC giảm 0,94% với 99 tỷ; DIG giảm 0,9% với 171,5 tỷ là đáng kể nhất.

Nhìn tổng thể với độ rộng vẫn đang nghiêng mạnh về phía tăng, thị trường sáng nay là tích cực và cũng có “điểm nổ” đáng chú ý như giao dịch ở POW. Tuy vậy trạng thái thị trường cũng không hẳn là mạnh mẽ vì đại đa số cổ phiếu dao động hẹp cả chiều tăng lẫn chiều giảm, các mã tăng mạnh nhất về giá đa phần có thanh khoản trung bình tới thấp và không có khả năng thúc đẩy xu hướng. Mặt khác, tổng thể dòng tiền vào thị trường đã suy giảm rất nhiều, phản ánh xu hướng giữ tiền đứng ngoài sau khi liên tục tuần trước xuất hiện các phiên giao dịch lớn và giá giảm.

Thiếu đi sự nâng đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, diễn biến phục hồi của VN-Index sáng nay quá kém. Cuối tuần trước chỉ số bốc hơi 19,1 điểm mà sáng nay chỉ lấy lại được 2,06 điểm, thậm chí mức cao nhất cũng chỉ tăng hơn 5 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giao dịch cầm chừng, mức bán ròng sáng nay trên HoSE khoảng -145,5 tỷ đồng, rất nhỏ so với chuỗi phiên sáng bán ròng 500-600 tỷ đồng tuần trước. Các cổ phiếu bị bán nổi bật là CTG -46,3 tỷ, MWG -42,2 tỷ, HDB -39,6 tỷ, SSI -32,2 tỷ, HPG -32,1 tỷ, PDR -30,7 tỷ, VCI -29 tỷ, HCM -20 tỷ. Phía mua có FPT +100,5 tỷ, TCH +25,5 tỷ.