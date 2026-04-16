Chứng khoán

VN-Index tăng 19 điểm, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1850 điểm

Hà Anh

16/04/2026, 22:57

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/4/2026

Theo SSI, đà tăng của VN-Index tiếp tục được mở rộng, mặc dù độ lan tỏa chưa có sự cải thiện tương xứng, phản ánh sự chọn lọc của dòng tiền ngắn hạn.
Theo SSI, đà tăng của VN-Index tiếp tục được mở rộng, mặc dù độ lan tỏa chưa có sự cải thiện tương xứng, phản ánh sự chọn lọc của dòng tiền ngắn hạn.

Kết phiên VN-Index tăng 19,18 điểm, tương đương 1,07% lên mốc 1819,83 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 3,77 điểm, tương đương 1,49% lên 256,49 điểm.

Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước và ở trên mức trung bình 20 phiên. Đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và chủ động chốt lời nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop. Nhà đầu tư mua trading thời điểm hiện tại nên tìm kiếm các cổ phiếu có mức chiết khấu giá về các vùng hỗ trợ kênh dưới. Hạn chế mua chờ “break out” ở các thời điểm giá cổ phiếu tiếp cận các vùng kháng cự”.

Đà tăng của VN-Index dựa trên sự dẫn dắt của một số ít cổ phiếu khó có thể duy trì lâu dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay. VN-Index đóng cửa tại mốc 1819,83 điểm, tăng gần 20 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp và ngành Dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản tiếp tục tăng hơn 5%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. Đà tăng dựa trên sự dẫn dắt của một số ít cổ phiếu khó có thể duy trì lâu dài, vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch trong giai đoạn này.”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá quanh 1850 điểm. Đây là vùng kháng cự tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất tháng 01/2026 và 02/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt lên vùng kháng cự này. Chỉ số VN30 tương tự có vùng kháng cự quanh 2000 điểm

Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu hàng đầu của thị trường. Nổi bật là nhóm Vin Group đang hướng đến các vùng giá cao nhất lịch sử đầu năm 2026. Trong khi đa phần các nhóm ngành khác tiếp tục có xu hướng kém tích cực. Diễn biến hiện tại đang tạo tâm lý khá bi quan, thất vọng đối với nhiều cổ phiếu, dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Ngoại trừ số ít cổ phiếu khá tích cực, diễn biến này cũng phần nào thể hiện các nhóm ngành khác đang chịu áp lực từ các yếu tố bất định như giá năng lượng vẫn ở mức cao, lạm phát tăng, kinh tế toàn cầu được dự báo giảm mạnh tăng trưởng. Nhà đầu tư duy trì vị thế hiện tại, chờ xu hướng và dòng tiền cải thiện tốt hơn ở các nhóm ngành khác trước khi xem xét các cơ hội đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xung lực thị trường chung khá yếu và phụ thuộc vào nhóm Vingroup

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 19,2 điểm, đóng cửa tại mốc 1819,8 điểm (+1,1%). Chỉ số tiếp tục đà tăng điểm với đóng góp đến từ nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL). Thanh khoản thị trường giảm nhẹ trong phiên hôm nay, đạt 27,961 tỷ VND, nhưng vẫn trên mức trung bình 20 phiên.

Chỉ số VN-Index đã tăng mạnh và vượt kháng cự tại vùng 1800 điểm với động lực từ nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, sau khi loại trừ mức tăng của nhóm này, VN-Index hiện đang giảm, cho thấy xung lực thị trường chung khá yếu và phụ thuộc vào nhóm Vingroup, trong khi các nhóm còn lại đi ngang hoặc giảm. Điều này dễ dẫn đến những nhịp điều chỉnh mạnh của VN-Index theo nhóm Vingroup như đã xảy ra trong tháng 10 và tháng 12/2025. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng theo dõi thị trường trong một vài phiên tới và tạm thời không nên mua đuổi khi thị trường đã tăng mạnh”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng mặc dù độ rộng thị trường thu hẹp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng mặc dù độ rộng thị trường thu hẹp. Đồng thời, diễn biến phân hóa đang diễn ra trong đó đà tăng tập trung ở nhóm Vingroup, Nhựa, Phân bón trong khi nhóm Tài chính điều chỉnh.

Đồng thời, áp lực bán ở các mã giảm cũng không mạnh cho thấy cung giá thấp được hấp thụ tốt. Các nhóm ngành có thể luân phiên nhau giúp giữ nhịp cho chỉ số. Theo đó, chỉ số VN-Index sẽ biến động hẹp và các nhịp điều chỉnh nếu có sẽ được hỗ trợ tại MA5 phiên (tương ứng 1783 điểm)

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Thị trường đang trong giai đoạn phân hóa, nhà đầu tư nên chú ý vào từng cổ phiếu trong đó quan sát mua vào ở nhịp điều chỉnh nhẹ sắp tới các mã đang điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc những cổ phiếu điều chỉnh nhưng vẫn giữ được mức thấp nhất 52 tuần”.

Kỳ vọng VN-Index sẽ sớm vượt qua nhịp lình xình hiện tại để tiếp tục quán tính tăng giá tiến lên đến vùng 1850 - 1880 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên tăng điểm tích cực, nhưng cũng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như RSI tiếp tục phát đi tín hiệu khả quan khi duy trì hướng lên tiến sát vùng quá mua, đồng thuận với việc chỉ báo MACD nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu, củng cố thêm sức mạnh cho phe mua.

Ở khung đồ thị giờ , mặc dù thị trường xuất hiện nhịp rung lắc, đường RSI nhìn chung vẫn giữ được đà hướng lên, kết hợp cùng chỉ báo MACD chưa cho dấu hiệu đảo chiều, qua đó cho thấy lực bán chốt lời ngắn hạn chưa ảnh hưởng nhiều đến đà tăng của chỉ số. Với cấu trúc kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho xu thế tăng điểm, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ sớm vượt qua nhịp lình xình hiện tại để tiếp tục quán tính tăng giá tiến lên đến vùng 1850 - 1880 điểm.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp kéo của chỉ số trong phiên để chủ động chốt lời từng phần với các cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận. Đối với hoạt động mua mới, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi tại những mã đã có nhịp bứt phá dài hoặc đang tiệm cận các mốc cản cứng để đề phòng áp lực rung lắc có thể xảy ra của thị trường chung.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến diễn biến phân hóa mạnh trên thị trường trong những phiên gần đây để chủ động cơ cấu danh mục và thay thế các cổ phiếu mà xu hướng đã suy yếu bằng các cổ phiếu nhận được sự chú ý của dòng tiền trong giai đoạn này”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ hướng lên vùng đỉnh cũ 1900–1920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về tín hiệu kỹ thuật, VN-Index vận động trên đường MA50 và MA200, qua đó duy trì tín hiệu tăng và mở ra khả năng hướng lên vùng đỉnh cũ 1900–1920 điểm. Dù vậy, sự phụ thuộc vào nhóm Vingroup khiến chỉ số khó tránh khỏi các nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi lực bán xuất hiện tại nhóm này. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng các nhóm ngành khác như Ngân hàng, Bán lẻ, Tiêu dùng vẫn đủ điều kiện cân bằng về mặt điểm số, qua đó hỗ trợ VN-Index duy trì xu hướng tăng hiện tại”.

Mục tiêu kế tiếp của chỉ số được xác định quanh vùng 1840 – 1880

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà tăng của VN-Index tiếp tục được mở rộng, mặc dù độ lan tỏa chưa có sự cải thiện tương xứng, phản ánh sự chọn lọc của dòng tiền ngắn hạn. Mục tiêu kế tiếp của chỉ số được xác định quanh vùng 1840 – 1880 trong khi hỗ trợ gần nâng lên vùng 1780–1800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VN-Index vượt 1800 điểm, tự doanh và cá nhân mua ròng mạnh

VN-Index vượt 1800 điểm, tự doanh và cá nhân mua ròng mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 647,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 841,1 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 611,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 615,7 tỷ đồng.

