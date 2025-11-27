Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu trụ vẫn đỡ điểm tích cực

Giá trị khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay đã giảm thêm 9% so với buổi sáng, kéo thanh khoản cả ngày giảm 13% so với hôm qua. Dòng tiền hưng phấn đã suy yếu đáng kể, dù các trụ vẫn làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 3,96 điểm (+0,24%), ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Tuy vậy mức tăng này chủ yếu đến từ VPL tăng 2,64% và VIC tăng 1,22% đem về gần 4 điểm.

Trong khi đó độ rộng kém hơn phiên sáng một chút, chỉ có 137 mã tăng/171 mã giảm (phiên sáng 130 mã tăng/147 mã giảm). Ngoài ra mặt bằng giá cổ phiếu cũng xuống thấp hơn, với 77 cổ phiếu giảm quá 1% (phiên sáng 50 cổ phiếu).

Mặc dù giao dịch khá trầm lắng nhưng hôm nay cũng không phải là diễn biến tiêu cực. Biên độ giảm ở cổ phiếu vẫn khá hẹp trên nền thanh khoản thấp. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt gần 18.500 tỷ đồng, giảm 13% so với hôm qua.

Áp lực bán không mạnh rõ rệt, trong nhóm cổ phiếu yếu nhất chỉ có 13 mã xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Bất động sản và chứng khoán xuất hiện khá nhiều: SSI giảm 2,35% khớp 674,4 tỷ; VCI giảm 1,6% với 255,2 tỷ; HCM giảm 1,1% với 119,5 tỷ; HAG giảm 2,7% với 284,3 tỷ; NVL giảm 4,19% với 242,9 tỷ; DXG giảm 2,09% với 156,9 tỷ; DIG giảm 2,41% với 152,3 tỷ là những cổ phiếu tiêu biểu.

Nhìn chung những cổ phiếu có biên độ tăng tốt hôm qua đều có xu hướng lùi giá phiên này. Sự tranh chấp giữa bên mua và bên bán vẫn còn, dù hiệu suất ngắn hạn là không lớn. Nguyên nhân một phần đến từ sự lệch lạc của chỉ số, khi VN-Index đã tăng lên áp sát ngưỡng 1700 điểm nhưng cổ phiếu yếu hơn đáng kể.

Hôm nay sức mạnh của VIC và VPL bù đắp lại gần hết những thiệt hại do số lớn cổ phiếu khác giảm giá. Rổ VN30 cũng chỉ có 13 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,12%. Chỉ số này hạn chế ảnh hưởng của VIC (không có VPL) đồng thời các mã tầm trung có trọng số cao hơn như VJC. Sự điều chỉnh này có thể thấy ở chỉ số VNAllshare gần như không tăng (+0,77 điểm/+0,04%).

Nhóm cổ phiếu Vin gồm VIC, VHM, VPL vẫn đỡ hết điểm cho VN-Index hôm nay.

Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền, tuy số lượng mã đỏ nhiều hơn đáng kể nhưng quy mô tập trung ở nhóm giảm giá khoảng 52,4% và ở nhóm tăng là 45%, không chênh lệch quá nhiều. Trong hai nhóm đối cực, mức tập trung thanh khoản còn cân bằng hơn: Sàn HoSE đóng cửa với 77 mã giảm quá 1%, tập trung 27,8% thanh khoản sàn và 64 mã tăng trên 1% tập trung 27,6% thanh khoản.

Điều này nghĩa là nhà đầu tư vẫn có cơ hội nếu nắm giữ các cổ phiếu tích cực, chỉ là ở mặt bằng chung, xác suất tương đối thấp. Ví dụ nhóm cổ phiếu chứng khoán đỏ áp đảo nhưng VIX, TCX tăng tốt, thanh khoản cực cao. Ngân hàng cũng đa phần đỏ nhưng MBB, MSB, VIB cũng không kém. Nếu chấp nhận một mức biến động hàng ngày dưới 1% thì phiên này cũng chỉ là điều chỉnh thông thường.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có động thái khá tích cực khi quay lại mua ròng. Khối này giải ngân mới 1.459 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 30% so với phiên sáng, trong khi bán ra gần 1.154 tỷ đồng, giảm 20%. Vị thế ròng phiên chiều đạt 305 tỷ đồng, gần như san bằng mức bán ròng buổi sáng.

POW được khối ngoại mua ròng đột biến 330,4 tỷ đồng hôm nay và phần lớn thực hiện phiên chiều. TCX cũng được mua ròng thêm đáng kể, từ mức +83,3 tỷ phiên sáng lên 116,4 tỷ cuối ngày. MBB được mua ròng mạnh 72,7 tỷ. FPT, VPB cũng là gương mặt mới với 67,6 tỷ và 67,2 tỷ. Phía bán ròng VJC bị xả thêm đáng kể, mức ròng chung cuộc là -302,6 tỷ đồng. VCB -102,7 tỷ, VIC -92,1 tỷ, ACB -92 tỷ là các cổ phiếu khác nổi bật.