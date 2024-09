Thanh khoản xuống đáy 3 tuần, cổ phiếu trụ ép mạnh chỉ số

Toàn bộ rộ VN30 hôm nay chỉ sót lại 3 cổ phiếu xanh, trong Top 10 vốn hóa may còn có GAS, HPG đỡ chút ít điểm trong khi VIC, VHM lại trở thành “tội đồ”. VN-Index xóa sạch nỗ lực phục hồi của phiên cuối tuần trước khi lại để mất hơn 6 điểm. Thanh khoản sụt giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng chủ động nhập cuộc.

Sau phiên đảo chiều khá ấn tượng cuối tuần trước, chứng khoán thế giới tiếp tục suy yếu thêm khiến tâm lý hào hứng không thể giữ nổi qua kỳ nghỉ. Thị trường không quá xấu, nhưng lực cầu ở các mức giá cao bốc hơi hoàn toàn khiến cả phiên giá cổ phiếu chỉ có thể luẩn quẩn ở mức thấp. Đây là hệ quả của lực mua quá thụ động chờ giá.

VN-Index kết phiên chiều nay giảm 0,49% (-6,23 điểm), tương đương mức giảm buổi sáng và độ rộng cũng không khác nhiều với 104 mã tăng/282 mã giảm. Khoảng giữa phiên chiều thị trường xuất hiện một nhịp giảm sâu hơn, VN-Index tạo đáy lúc 1h50 để mất xấp xỉ 11 điểm nhưng sau đó lại hồi lên chút ít. Thị trường vẫn thể hiện bóng dáng của dòng tiền bắt đáy, nhưng chỉ khi giá sụt giảm mạnh. Khi thị trường hồi lại, dòng tiền vẫn hờ hững như cũ.

Thực vậy, đa số cổ phiếu tạo đáy hôm nay trong phiên chiều, với khoảng 90 mã giảm từ 2% trở lên và 120 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Đến cuối phiên, dù vẫn còn 282 mã đỏ thì chỉ 91 mã giảm quá 1%, trong đó 33 mã giảm quá 2%. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tốt hơn ở vùng giá rất thấp là một tín hiệu tốt vì người cầm tiền vẫn sẵn sàng mua. Tuy nhiên với sắc đỏ lan rộng, cổ phiếu phục hồi yếu và chủ đạo là bớt giảm, dòng tiền nâng giá vẫn chưa xuất hiện rõ rệt.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay rất yếu.

Thống kê sàn HoSE có 133 cổ phiếu phục hồi tối thiểu 1% so với giá thấp nhất ngày, nhưng chỉ một phần tư số này phục hồi vượt được tham chiếu. DBC, BAF, BWE, HAG, YEG, DSE là số ít đảo chiều thành công với thanh khoản chấp nhận được. Nhóm thép vẫn giữ giá thành công, một số nhích giá cao hơn: HPG đóng cửa tăng 0,79%, HSG tăng 2,26%, TVN tăng 4,44%, NKG tăng 2,64%, VGS tăng 2,27%, TLH tăng 1,24%...

Sự giằng co này cũng diễn ra trong nhóm blue-chips. VN30-Index đóng cửa giảm 0,63% với 3 mã tăng/23 mã giảm, không khác biệt nhiều so với buổi sáng. Thống kê cũng cho thấy rổ này có 13 mã phục hồi giá, nhưng 13 mã khác lại tụt giá so với mức chốt phiên sáng. Các trụ cũng lên xuống trái chiều: VHM sụt giảm mạnh thêm 1,15% nữa, đóng cửa giảm tổng cộng 2,05% so với tham chiếu. VIC tụt thêm 0,46% thành giảm 2,13%. Hai trụ này lấy đi gần 2 điểm của VN-Index Trong khi đó VCB phục hồi lại hết mức giảm 0,44% buổi sáng để lui về tham chiếu; VPB, GAS, HDB, FPT, CTG, VNM là các trụ bớt giảm chiều nay.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE phiên này tụt xuống mức 10.288 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên trước và thấp nhất 3 tuần. Đây là lần thứ 3 kể từ cuối tháng 7/2024 sàn này lại chứng kiến các phiên khớp lệnh quanh ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng.

Thị trường đang trong nhịp điều chỉnh ngắn và thanh khoản sụt giảm có thể là một tín hiệu của áp lực bán không lớn. Dù vậy bên mua rõ ràng là chưa muốn “xuống tiền” nên thanh khoản mới càng ngày càng thấp và giá cũng đỏ. Các nhà đầu cơ cũng không có “đất diễn” với dao động kiểu này, bằng chứng là giao dịch tại sàn HoSE, UpCOM với rổ Smallcap đang sụt giảm nhanh chóng. Sàn HNX hiện chỉ còn khớp loanh quanh 800-900 tỷ đồng/phiên. UpCOM đang từ 600-700 tỷ đồng/phiên xuống còn 457 tỷ đồng hôm nay. Rổ Smallcap sàn HoSE chỉ giao dịch 820,3 tỷ đồng, thấp kỷ lục kể từ đầu năm.