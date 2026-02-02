Thành phố Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án ngăn triều cường

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng do triều cường và lũ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu...

Ngày 02/02, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra vận hành cống kiểm soát triều Bến Nghé và tái khởi động dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1” (dự án ngăn triều).

Đây là Dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng do triều cường và lũ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm việc xây dựng 06 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, cùng 02 cống quy mô nhỏ tại Cầu Kinh và Bà Bướm, với khẩu độ từ 40 m đến 160 m.

Đồng thời, dự án xây dựng tuyến đê bao – kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6km tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ có khẩu độ từ 1 m đến 10 m.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm nhà quản lý trung tâm, hệ thống quan trắc – điều khiển tự động SCADA, phục vụ công tác vận hành, giám sát và điều tiết mực nước một cách chủ động, linh hoạt.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, sau nhiều lần tạm ngừng, dự án ngăn triều đã được tổ chức rà soát tổng thể, đánh giá hiện trạng từng hạng mục làm cơ sở triển khai tiếp theo. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 92%, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành.

Hiện dự án đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại; tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối hệ thống; tổ chức chạy thử theo quy trình và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo quy định. Riêng cống Bến Nghé, tiến độ đã đạt khoảng 97%, hiện đang thi công nạo vét lòng sông và hoàn thiện lắp đặt hệ thống điều khiển tự động SCADA, phục vụ công tác vận hành, giám sát và điều tiết mực nước một cách chủ động, linh hoạt.

Việc tái khởi động dự án và vận hành thử nghiệm hạng mục cống kiểm soát triều Bến Nghé khẳng định quyết tâm hành động của UBND TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Trung ương, cùng sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ban, ngành liên quan và sự đồng hành của hệ thống tài chính – tín dụng.

Đây là nền tảng quan trọng để dự án được triển khai liên tục ngay từ đầu năm 2026, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó, dự án sẽ phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn, kiểm soát triều cường khu vực nội đô TP.Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.