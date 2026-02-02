Thành phố Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án ngăn triều cường

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Song Hoàng
02/02/2026, 19:02
Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng do triều cường và lũ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu...
Ngày 02/02, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra vận hành cống kiểm soát triều Bến Nghé và tái khởi động dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1” (dự án ngăn triều).
Đây là Dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng do triều cường và lũ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu.
Quy mô đầu tư của dự án bao gồm việc xây dựng 06 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, cùng 02 cống quy mô nhỏ tại Cầu Kinh và Bà Bướm, với khẩu độ từ 40 m đến 160 m.
Đồng thời, dự án xây dựng tuyến đê bao – kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6km tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ có khẩu độ từ 1 m đến 10 m.
Ngoài ra, dự án còn bao gồm nhà quản lý trung tâm, hệ thống quan trắc – điều khiển tự động SCADA, phục vụ công tác vận hành, giám sát và điều tiết mực nước một cách chủ động, linh hoạt.
Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm Thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, sau nhiều lần tạm ngừng, dự án ngăn triều đã được tổ chức rà soát tổng thể, đánh giá hiện trạng từng hạng mục làm cơ sở triển khai tiếp theo. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 92%, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành.
Hiện dự án đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại; tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối hệ thống; tổ chức chạy thử theo quy trình và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo quy định. Riêng cống Bến Nghé, tiến độ đã đạt khoảng 97%, hiện đang thi công nạo vét lòng sông và hoàn thiện lắp đặt hệ thống điều khiển tự động SCADA, phục vụ công tác vận hành, giám sát và điều tiết mực nước một cách chủ động, linh hoạt.
Việc tái khởi động dự án và vận hành thử nghiệm hạng mục cống kiểm soát triều Bến Nghé khẳng định quyết tâm hành động của UBND TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Trung ương, cùng sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ban, ngành liên quan và sự đồng hành của hệ thống tài chính – tín dụng.
Đây là nền tảng quan trọng để dự án được triển khai liên tục ngay từ đầu năm 2026, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó, dự án sẽ phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn, kiểm soát triều cường khu vực nội đô TP.Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.
Doanh nghiệp sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi đang áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. Thời gian được tạm dừng đóng tối đa 12 tháng…
Năm 2025, ngành y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực sau giai đoạn hậu Covid-19, với trọng tâm là cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn…
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại...
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án liên quan đến dự án “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: