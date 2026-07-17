Huế tập trung gỡ ba điểm nghẽn, khơi thông nguồn thu từ đất

Giải phóng mặt bằng chậm, xác định giá đất kéo dài và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu đang là ba "điểm nghẽn" lớn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của thành phố Huế. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm để tạo đột phá trong những tháng cuối năm.

UBND thành phố Huế họp đánh giá công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

UBND thành phố Huế vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Huế, năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố giao dự toán thu tiền sử dụng đất là 4.150 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu phấn đấu theo kế hoạch của UBND thành phố là 4.980 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2026, tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt 1.278 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán và 25,66% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, số thực thu đạt 1.124 tỷ đồng.

Xét theo cấp ngân sách, thu tiền sử dụng đất cấp thành phố đạt gần 385 tỷ đồng, tương đương 14,17% dự toán; trong khi cấp xã đạt hơn 739 tỷ đồng, bằng 51,58% dự toán được giao. Kết quả này cho thấy nguồn thu cấp thành phố còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong khi cấp xã cơ bản bám sát tiến độ và có khả năng hoàn thành kế hoạch nếu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, tiến độ thu ngân sách từ đất vẫn chịu tác động bởi nhiều khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng chậm, việc xác định giá đất kéo dài, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, hoạt động thu hút đầu tư chưa đạt kỳ vọng, một số dự án trọng điểm chưa thể triển khai thu theo kế hoạch, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngân sách.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Sở Tài chính thành phố Huế đề xuất tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất và tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện. Đồng thời, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cần khẩn trương rà soát quỹ đất, phối hợp với địa phương hoàn thiện thủ tục đưa đất ra đấu giá.

Các xã, phường cũng được đề nghị chủ động rà soát quỹ đất xen ghép, quỹ đất đủ điều kiện khai thác để tạo nguồn thu; đẩy nhanh giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền.

Đối với nguồn thu năm 2027, Sở Tài chính kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện thủ tục đấu thầu, đấu giá các dự án có thu tiền sử dụng đất ngay trong năm 2026; nghiên cứu cơ chế tạo nguồn lực để cấp xã chủ động đầu tư phát triển quỹ đất, đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính tham gia các dự án trên địa bàn.

Ngoài nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thành phố cũng được đánh giá còn nhiều dư địa khai thác từ tiền thuê đất trả một lần và các khoản thu liên quan đến đất đai khi thị trường đầu tư phục hồi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt các giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng phương án và lịch trình cụ thể đối với từng khu đất đủ điều kiện đấu giá, báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tập trung đấu giá các lô đất thuộc thẩm quyền quản lý của xã, phường nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, quản lý và xử lý tài sản công dôi dư theo đúng quy định; huy động nhân lực giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai, phê duyệt phương án đấu giá, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư và rà soát toàn bộ quỹ đất do các sở, ngành, địa phương quản lý để xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát từng nguồn thu, từng dự án; xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch thu ngân sách từ đất năm 2026, đồng thời chủ động tạo nguồn thu bền vững cho các năm tiếp theo.