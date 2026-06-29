Huế triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 369/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030. Kế hoạch hướng tới triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ hội nhập trong bối cảnh mới, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.
Theo kế hoạch, thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và UBND thành phố theo hướng đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, phù hợp với quy định của Trung ương và yêu cầu phát triển của địa phương.
Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm soát việc ban hành các thủ tục mới theo hướng thực sự cần thiết, đơn giản, dễ thực hiện; đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số dựa trên dữ liệu.
Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Huế sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp theo mô hình xanh, sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, thành phố tập trung đầu tư phát triển hạ tầng logistics, khai thác hiệu quả lợi thế nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, từng bước xây dựng Huế trở thành đầu mối logistics quan trọng của khu vực miền Trung.
Trong lĩnh vực thương mại, Huế tiếp tục thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa và đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.
Kế hoạch xác định việc thực hiện đầy đủ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là nhiệm vụ quan trọng nhằm mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.
Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP; đồng thời tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn những ưu đãi về thuế quan và điều kiện tiếp cận thị trường.
Huế cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nguyên liệu trong nước nhằm đáp ứng các quy tắc xuất xứ hàng hóa, qua đó nâng cao khả năng tận dụng các ưu đãi từ các FTA.
Cùng với đó, công tác cung cấp thông tin và dự báo thị trường xuất khẩu sẽ được tăng cường, giúp doanh nghiệp chủ động cập nhật các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu của từng thị trường, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thương mại toàn cầu.
Song song với các giải pháp về thể chế và hỗ trợ doanh nghiệp, Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong tư duy, hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về hội nhập kinh tế quốc tế.
Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về hội nhập; đồng thời làm rõ những cơ hội, thách thức trong quá trình tham gia sâu vào nền kinh tế toàn cầu.
Đặc biệt, thành phố Huế sẽ tăng cường phổ biến các nội dung liên quan đến các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như mở cửa thị trường, thuế quan, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ.
Công tác tuyên truyền cũng sẽ được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó ưu tiên cộng đồng doanh nghiệp với các thông tin thiết thực về thị trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và những yêu cầu mới trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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