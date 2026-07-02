Huế xem xét thông qua 21 nghị quyết mới thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, xem xét thông qua 21 nghị quyết trên các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và an sinh xã hội, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2026 - 2030...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế Nguyễn Quang Tuấn chủ trì buổi họp báo

Ngày 2/7, Thường trực HĐND thành phố Huế tổ chức họp báo thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Thường trực HĐND thành phố Huế, kỳ họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7. Đây là kỳ họp đầu tiên đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng phục vụ phát triển thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó là xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự.

Điểm nhấn của kỳ họp là việc xem xét, thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 19 nghị quyết chuyên đề theo chương trình xây dựng nghị quyết năm 2026. Các nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như đầu tư công, tài chính - ngân sách, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức và bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh công tác quyết nghị, phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng sẽ được tổ chức đối với những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND thành phố Huế đang tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cùng đề xuất của các đại biểu để trình HĐND quyết định nội dung chất vấn theo quy định.

Tại buổi họp báo, Thường trực HĐND thành phố Huế cũng thông tin về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 - giai đoạn đầu tiên của HĐND khóa IX.

Toàn cảnh buổi họp báo

Trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức bộ máy sau bầu cử, vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND thành phố Huế đã tổ chức thành công hai kỳ họp, kiện toàn các chức danh theo quy định, bầu 205 Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động.

Đến nay, HĐND thành phố Huế đã ban hành 48 nghị quyết thuộc thẩm quyền, gồm 16 nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 nghị quyết cá biệt, góp phần tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua giám sát, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thành phố Huế đã tiếp nhận, xử lý 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Công tác xây dựng chính sách cũng được triển khai theo hướng chủ động, từ sớm. Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất 7 đợt đề nghị xây dựng nghị quyết với 34 nội dung trên nhiều lĩnh vực như đầu tư công, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với đội ngũ cán bộ chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Thường trực HĐND thành phố Huế, kỳ họp thứ 2 tiếp tục được tổ chức theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Tất cả tài liệu phục vụ kỳ họp sẽ được cung cấp dưới dạng điện tử, khai thác thông qua mã QR và các nền tảng số, đồng thời cập nhật trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố Huế để đại biểu, cử tri và các cơ quan báo chí thuận tiện theo dõi, tiếp cận thông tin.