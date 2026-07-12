Huế định hình mô hình phát triển mới giai đoạn 2026 - 2030

Tận dụng lợi thế đô thị di sản, đẩy mạnh khoa học - công nghệ và từng bước phát huy tiềm năng kinh tế biển, thành phố Huế đang định hình mô hình tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu GRDP bình quân tăng từ 10% trở lên mỗi năm...

Cảng Chân Mây, thành phố Huế

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Huế sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương phát triển hiện đại; đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tư nhân.

Đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành đô thị đặc trưng về di sản, văn hóa của Việt Nam; trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo chất lượng cao, đồng thời trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10% trở lên mỗi năm; GRDP bình quân đầu người đạt 5.800 - 6.000 USD vào năm 2030; thu ngân sách tăng bình quân 14 - 15%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 10 - 12%/năm và tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%.

Không chỉ hướng đến các chỉ tiêu tăng trưởng, Huế còn xác định phát huy lợi thế đô thị di sản là một trong những hướng đi quan trọng. Thành phố sẽ khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, di sản để phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực và động lực tăng trưởng mới.

Song song với đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. Thành phố sẽ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; đẩy nhanh xây dựng khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ số nhằm tạo thêm dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

Cùng với lợi thế về di sản và công nghệ, Huế cũng hướng tới phát huy tiềm năng kinh tế biển, từng bước xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố sẽ triển khai 6 chương trình trọng điểm gồm phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch và dịch vụ; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Huế đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng, thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm cùng 4 tổ công tác nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nhờ đó, GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,33%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,4%, chiếm 52,4% cơ cấu kinh tế; công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 4,2%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,9%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 840,6 triệu USD, tăng 19,2%.

Trong 6 tháng cuối năm, Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, logistics, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các công trình giao thông trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư.

Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, thu ngân sách năm 2026 đạt 17.600 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026 cũng như giai đoạn 2026 - 2030.