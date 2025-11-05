Thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Từ ngày 3 đến 5/11, tại khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 (Swiss-Vietnam Economic Forum, SVEF) đã thu hút hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, nhằm thảo luận về các cách thức mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thụy Sĩ nói riêng, cùng khu vực châu Âu nói chung...

Đoàn công tác của thành phố Huế do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ sự kiện, tối 4/11, UBND thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa và các hoạt động khác phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo thành phố Huế, ký kết bản ghi nhớ với đại diện SVEF. Việc ký kết này đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối Huế với các đối tác quốc tế trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, du lịch bền vững và tăng trưởng xanh.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững, hiệu quả; hỗ trợ nhau trong việc mở rộng hợp tác giữa thành phố Huế và các đối tác Thụy Sĩ, đặc biệt là các bang, thành phố, tổ chức kinh tế và học thuật. Hai bên cũng phối hợp quảng bá và tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ SVEF tại Huế và các địa phương khác ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư trực tiếp, thương mại song phương và kết nối doanh nghiệp.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: kết nối và tư vấn hợp tác trong đổi mới sáng tạo như đô thị thông minh, khởi nghiệp sáng tạo; giáo dục, quảng bá du lịch, văn hóa; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế, xúc tiến đầu tư và giao lưu văn hóa – giáo dục. Ngoài ra, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai chương trình học bổng, trao đổi sinh viên và giảng viên, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Bên lề diễn đàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đã có các cuộc trao đổi với đại diện doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về hợp tác trong công nghệ đô thị thông minh, giáo dục, quảng bá du lịch, văn hóa và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Sự kiện này góp phần nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế mới phù hợp với định hướng phát triển đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thông minh và hiện đại.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế của thành phố trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện tầm nhìn xây dựng Huế trở thành đô thị sáng tạo, phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới.