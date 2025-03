Thành phố Thủ Đức đẩy mạnh các giải pháp hướng đến tăng trưởng hai con số trong năm 2025

Chiều 5/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức để nghe báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ triển khai đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố Thủ Đức là đơn vị quận huyện đầu tiên đến làm việc do tính chất đặc biệt quan trọng với vị trí đặc thù. Tất cả các dự án quan trọng của quốc gia, thành phố đều tập trung ở đây, như ga đường sắt đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế, dự án đường Vành đai 2, Vành đai 3, các cao tốc kết nối, sân bay quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, thành phố Thủ Đức đẩy mạnh công tác chuẩn bị để triển khai, hướng đến phát triển theo hướng công nghệ cao về các lĩnh vực như AI, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, Khu Y tế chất lượng cao và nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao. Để thực hiện nhiệm vụ năm 2025, ông Nguyễn Văn Được đề nghị thành phố Thủ Đức phải giải quyết các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết bài toán tăng trưởng hai con số.

KINH TẾ KHỞI SẮC, THU NGÂN SÁCH TĂNG MẠNH ĐẦU NĂM

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, cho biết 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế xã hội của Thủ Đức tiếp tục phát triển ổn định.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 4.789 tỷ đồng, đạt 15,97% so với dự toán (30.002 tỷ đồng) và tăng 43,09% so với cùng kỳ (3.347 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện là 682 tỷ đồng, đạt 8,92% so với dự toán (7.651 tỷ đồng) và tăng 8,67% so với cùng kỳ (628 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương thành phố Thủ Đức ước thực hiện là 563 tỷ đồng, đạt 7,37% so với dự toán (7.651 tỷ đồng) và tăng 21,01% so với cùng kỳ (465 tỷ đồng).

Về giải ngân đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu đề xuất TP. HCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có khả năng hấp thụ vốn tốt như dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương).

ĐỀ XUẤT LOẠT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2025, góp phần vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cũng đã đề xuất các giải pháp.

Cụ thể, đối với việc xử lý tồn đọng, khó khăn vướng mắc các dự án, thành phố Thủ Đức sẽ chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án để phấn đấu trong năm 2025 sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư trên 15 dự án với giá trị vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng.

Hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đang tiếp nhận hồ sơ của 54 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 84.259 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng nhiều lần sau khi 9 đồ án quy hoạch phân khu được duyệt trong quý 3/2025.

Ông Hoàng Tùng cho biết hiện nay, trên địa bàn thành phố Thủ Đức có nhiều đơn vị quan tâm, mong muốn đóng góp, tài trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình công cộng, với mục đích an sinh xã hội như trường học, trụ sở cơ quan, trạm trung chuyển xử lý rác thải rắn.

“Vì vậy, kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nêu trên nhằm sớm triển khai thực hiện các dự án, tránh việc các nhà tài trợ điều chuyển nguồn vốn sang các đơn vị khác”, ông Hoàng Tùng cho biết.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đề xuất thành lập Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu gồm công tác đào tạo, thương mại dịch vụ, sản xuất,... tại vị trí khu đất 50 ha thuộc Dự án Sài Gòn Silicon trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (đang thu hồi dự án).

Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM tiếp tục bố trí vốn đầu tư công để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như chấp thuận phương án đầu tư theo hình thức PPP.

Đối với việc triển khai Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đang tập trung tối đa nguồn lực, nhân sự có chuyên môn giỏi để phấn đấu hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung được duyệt. Ông Hoàng Tùng cho biết đây là cơ sở pháp lý quan trọng để mời gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Dự kiến, thời gian hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trước ngày 30/8/2025.

Thành phố Thủ Đức kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức cuộc họp để chấp thuận danh mục các dự án mời gọi đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, đề xuất tổ chức cuộc họp nghe thành phố Thủ Đức báo cáo và góp ý của các Sở, ngành liên quan và đẩy nhanh công tác đấu giá các khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kế hoạch được phê duyệt nhằm tạo nguồn tái đầu tư các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án khác trên địa bàn.