Thương mại điện tử “bùng nổ” giúp doanh thu bán lẻ TP.HCM tăng 15,9% hai tháng đầu năm

Theo Cục Thống kê TP.HCM, sau Tết Nguyên đán, tình hình giá cả ổn định, các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng kinh doanh đã trở lại hoạt động. Do đó, giá lương thực, thực phẩm không có hiện tượng tăng đột biến.

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2025 có 7/11 nhóm có chỉ số giá tăng, tăng cao nhất là nhóm giao thông (+1,11%). Ngược lại, có 4/11 nhóm có chỉ số giá giảm với mức giảm nhiều nhất là nhóm bưu chính viễn thông (-0,24%).

Lý giải nguyên nhân, Cục Thống kê Thành phố cho biết nhóm giao thông tăng cao do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, giá nhà ở thuê và giá thịt lợn tăng là những nguyên nhân chủ yếu tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2025 tăng 0,40% so với tháng trước và tăng 3,84% so với cùng kỳ. Bình quân 2 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 4,06% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến thành phố tăng mạnh so với tháng trước do nhu cầu du xuân và tham gia các lễ hội đầu năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 105.804 tỷ đồng, giảm 1,0% so với tháng trước và tăng 27,2% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 212.721 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

“Sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, giao dịch không dùng tiền mặt và những chính sách bán hàng linh hoạt, nhiều ưu đãi, mẫu mã, hàng hóa đa dạng đã góp phần tăng sức mua tiêu dùng trong những tháng đầu năm”, Cục Thống kê TP.HCM nhận định.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP.HCM 2 tháng đầu năm 2025: Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM.

Cục Thống kê Thành phố cho biết hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng tích cực cũng đã góp phần thúc đẩy dịch vụ logistics của Thành phố. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, doanh thu vận tải tăng 19,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách tăng 5,5%; vận tải hàng hóa tăng 9,6% và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 23,2%.

Về sản lượng, khối lượng hành khách vận chuyển tháng 2 ước đạt 23.103 nghìn lượt, tăng 10,6% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng, ước đạt 43.988 nghìn lượt, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ chiếm 95,5%, giảm 8,5% so với cùng kỳ; vận tải đường thủy nội địa chiếm 2,8%, tăng 44,6%.

Đối với khối lượng vận chuyển tháng 2 ước đạt 38.922 nghìn tấn, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 32,5% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng, ước đạt 76.916 nghìn tấn, tăng 17,0% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 2 ước đạt 39.405 tỷ đồng, tăng 10,9% so với tháng trước và tăng 34,4% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 74.944 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách tháng 2 ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3.454 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ vận tải hàng hóa tháng 2 ước đạt 8.291 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 24,5% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 16.206 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát có doanh thu tháng 2 ước đạt 29.314 tỷ đồng, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 39,4% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 55.284 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.