Bộ Xây dựng đôn đốc, kiểm tra và giám sát các dự án xây trường tại 50 xã, phường biên giới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới vừa ký Quyết định số 59/QĐ-BCĐ phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án tại Nghệ An, An Giang và Quảng Trị, với tổng số 50 xã, phường biên giới.
Cùng được phân công phụ trách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc theo dõi việc triển khai các dự án tại Quảng Ninh, Đồng Tháp và Đà Nẵng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phụ trách Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an Nguyễn Văn Long phụ trách Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phụ trách Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa; đại diện Bộ Quốc phòng Nguyễn Bá Lực phụ trách Huế, Quảng Ngãi và Cao Bằng; lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phụ trách Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án đầu tư xây dựng và quá trình thành lập, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
Tính đến tháng 6/2026, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường/tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố biên giới. Trong đó, năm 2025 khởi công xây dựng 108 trường/108 xã biên giới thuộc 19 tỉnh, thành phố biên giới; năm 2026 khởi công, động thổ xây dựng 121 trường/121 xã biên giới còn lại, thuộc 17 tỉnh, thành phố.
Về tiến độ, tính đến ngày 15/6, đối với 108 trường khởi công năm 2025 (8 trường sử dụng ngân sách địa phương, 100 trường sử dụng ngân sách trung ương), hiện có 1 trường đã hoàn thành và đưa vào hoạt động; 107 trường còn lại đang được đẩy mạnh thi công. Riêng nhóm 100 trường đầu tư sử dụng ngân sách trung ương, thì 11 trường đang thi công phần hoàn thiện (vượt tiến độ); 54 trường thi công xong phần thô (bảo đảm tiến độ); 29 trường đang tập trung thi công tầng 3 phần thân, chuẩn bị chuyển bước thi công phần hoàn thiện (nguy cơ chậm tiến độ); 6 trường chậm tiến độ.
Đối với những trường khởi công năm 2026, tính đến ngày 19/3, đã đồng loạt khởi công 121 trường thuộc 17 tỉnh, thành phố. Cụ thể, 110 trường đã giao/phân công chủ đầu tư; 11 chưa giao chủ đầu tư nhưng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; 48 trường đã có giải phóng mặt bằng để thi công; 57 trường đang giải phóng mặt bằng; 16 trường đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng; 13 trường đã phê duyệt dự án; 4 trường đã tổ chức triển khai thi công.
Liên quan tới các trường hợp chậm tiến độ, làm phát sinh tổng mức đầu tư, nguyên nhân chính được chỉ ra là do khó khăn về điều kiện địa hình, địa chất, thời tiết; không đủ vật liệu xây dựng và nhân lực thi công; giá nguyên, nhiên, vật liệu và nhân công biến động mạnh, tăng cao… Ngoài ra, một số địa phương vẫn lúng túng trong tổ chức thực hiện; chưa sâu sát, quyết liệt, quyết tâm; công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện còn chậm, chưa thực hiện tốt nguyên tắc “6 rõ”.
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