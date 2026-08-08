Vì sao giới tinh hoa trẻ lựa chọn căn hộ "Healthy Home"?

Trong bối cảnh thế hệ cư dân trẻ thành đạt ngày càng ưu tiên sức khỏe và chất lượng sống, mô hình căn hộ "Healthy Home" đang dần trở thành một xu hướng phát triển mới trên thị trường bất động sản. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mô hình này hướng đến việc kiến tạo môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi, thiên nhiên và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Với định hướng đưa mô hình nhà ở đã được phát triển tại Malaysia đến gần hơn với thị trường Việt Nam, nhà phát triển đô thị SkyWorld giới thiệu triết lý "Healthy Home" như một giải pháp đáp ứng nhu cầu sống chất lượng trong các đô thị hiện đại.

"HEALTHY HOME" – CHUẨN SỐNG MỚI CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ

"Healthy Home" không chỉ là việc gia tăng diện tích cây xanh trong dự án mà được phát triển trên bốn yếu tố cốt lõi gồm: Ánh sáng tự nhiên, thiên nhiên, chất lượng không khí và nguồn nước, cùng sự kết nối cộng đồng. Những yếu tố này hướng tới việc kiến tạo môi trường sống hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân.

Dự án SkySOLIS tiên phong kiến tạo căn hộ “Healthy Home” tại phường Lái Thiêu, TP.HCM. ảnh dự án.

Trong đó, ánh sáng tự nhiên được xem là yếu tố quan trọng giúp không gian sống luôn thông thoáng, tiết kiệm năng lượng và tạo cảm giác tích cực cho cư dân. Thiết kế tối ưu hướng đón sáng không chỉ mang lại sự thông thoáng mà còn góp phần hạn chế tình trạng ẩm thấp tại các khu vực sinh hoạt chung như hành lang và sảnh căn hộ.

Bên cạnh đó, chất lượng không khí và nguồn nước cũng là những tiêu chí được SkyWorld chú trọng trong quá trình phát triển sản phẩm. Theo doanh nghiệp, thông gió tự nhiên là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng môi trường sống bên trong căn hộ.

Vì vậy, ngoài dòng căn hộ studio, các sản phẩm còn lại đều được thiết kế với hai lô-gia nhằm tạo dòng đối lưu không khí tự nhiên. Thiết kế này giúp gió và ánh sáng lưu thông xuyên suốt không gian, mang lại cảm giác thông thoáng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hệ thống thông gió cơ học.

Hoàn thiện mô hình "Healthy Home" là hệ sinh thái tiện ích và không gian cộng đồng. Hệ thống tiện ích kết hợp cùng nền tảng quản lý thông minh giúp cư dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày, tối ưu thời gian và gia tăng cơ hội kết nối với cộng đồng.

Không khí, ánh sáng và gió luôn được tận dụng tối đa giúp cư dân được sống hài hòa cùng thiên nhiên dù ở bất kỳ đâu. Ảnh dự án.

Bên cạnh không gian xanh, SkyWorld đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng như phòng chiếu phim, phòng âm nhạc, phòng tiệc, phòng karaoke cùng các khu vực chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Mô hình này hướng tới việc tạo lập không gian để cư dân cân bằng giữa nhịp sống năng động và những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Theo đó, "Healthy Home" không chỉ được xem là một sản phẩm bất động sản mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy lựa chọn nơi ở của cư dân đô thị. Môi trường sống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ, từ không gian phát triển cho trẻ nhỏ, môi trường sống cân bằng cho người trưởng thành đến các tiện ích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

SKYWORLD THEO ĐUỔI MÔ HÌNH "HEALTHY HOME" TẠI VIỆT NAM

SkyWorld lựa chọn tiếp cận thị trường Việt Nam bằng triết lý phát triển đã được áp dụng tại Malaysia. Thay vì tập trung vào việc gia tăng số lượng tiện ích, doanh nghiệp định hướng phát triển căn hộ theo mô hình "Healthy Home", trong đó sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân được đặt làm trọng tâm trong quá trình quy hoạch và thiết kế.

Theo SkyWorld, tại Malaysia, các dự án phát triển theo mô hình này đã thu hút cộng đồng cư dân quốc tế và các chuyên gia nhờ khả năng cân bằng giữa không gian đô thị và thiên nhiên. Thành công của mô hình đến từ cách tiếp cận toàn diện, coi ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là không gian phục hồi năng lượng sau áp lực của cuộc sống hiện đại.

Đa số các căn được thiết kế 2 lô gia giúp tối ưu không khí, gió và ánh sáng tự nhiên. Ảnh dự án.

Đại diện SkyWorld cho biết, định hướng "Healthy Home" được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách nhìn về không gian sống tại Việt Nam. Theo đó, ngôi nhà không chỉ là nơi trở về sau mỗi ngày làm việc mà còn là môi trường nuôi dưỡng sức khỏe, duy trì trạng thái cân bằng và hình thành cộng đồng cư dân theo đuổi lối sống lành mạnh.

Doanh nghiệp cũng cho rằng, để phát triển một dự án đạt chuẩn "Healthy Home", nhà phát triển cần có sự đầu tư đồng bộ từ tư duy quy hoạch đến năng lực tài chính nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa ba yếu tố "Healthy Building", "Healthy Living" và "Healthy Home".

Các tiện ích nội khu cũng được SkyWorld chú trọng việc lấy gió và ánh sáng tự nhiên nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân. Ảnh dự án.

Trong đó, "Healthy Building" được hiểu là công trình được thiết kế theo các tiêu chí tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió, chất lượng không khí, vật liệu an toàn cùng hệ thống tiện ích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là nền tảng để hình thành môi trường sống chất lượng cho cư dân.

Trên nền tảng đó, "Healthy Living" hướng tới việc hình thành lối sống lành mạnh thông qua quá trình vận hành dự án và hệ sinh thái tiện ích. Khi cư dân được khuyến khích vận động, kết nối cộng đồng và sử dụng các tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe, việc duy trì thể chất và tinh thần tích cực dần trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp diễn ra nhanh chóng, nhu cầu về môi trường sống xanh, chất lượng cao ngày càng gia tăng. Việc đưa mô hình căn hộ "Healthy Home" vào thị trường Việt Nam được xem là hướng đi tạo khác biệt của SkyWorld trong phân khúc căn hộ đô thị, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển bất động sản lấy sức khỏe cư dân làm trọng tâm.