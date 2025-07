Tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật từ thực tiễn địa phương

Chiều 23/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo để trao đổi, lấy ý kiến đối với kết quả rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, tại khu vực miền Trung.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết vào chiều 5/8 tới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật sẽ họp lấy ý kiến. Nội dung chính là nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về việc rà soát và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, trong tuần này, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo ở ba miền. Miền Trung tổ chức ở tại Đà Nẵng. Miền Bắc tổ chức ở TP Hải Phòng và miền Nam tổ chức ở tỉnh Đồng Nai.

Lý do chọn Đà Nẵng là địa điểm đầu tiên, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Đà Nẵng là địa phương có rất nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ do quy định pháp luật. Đà Nẵng cũng là địa phương mà Chính phủ nhận thấy đã tận dụng rất tốt việc tháo gỡ các vướng mắc do cơ chế để phát triển.

Bộ trưởng yêu cầu, những ý kiến, đề xuất của đại biểu, tập trung vào các nội dung:

- Dự thảo Báo cáo do Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng.

- Kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật và đưa ra các giải pháp, kiến nghị, hướng xử lý cụ thể.

- Các vấn đề được xác định là “điểm nghẽn” của quy định pháp luật; trên cơ sở đó có giải pháp cụ thể để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt”.

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan trao đổi để nhận diện, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã được các đại biểu từ các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội nêu ra tại Hội thảo và thông tin về tình hình xử lý các quy định pháp luật được phản ánh là khó khăn, vướng mắc (nếu có); đồng thời làm rõ vấn đề, quy định pháp luật được phản ánh là có khó khăn, vướng mắc, từ đó tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình Đảng ủy Chính phủ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, từ ngày 1/7/2025, TP Đà Nẵng mới chính thức thành lập, là thành phố có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố của cả nước, với quy mô diện tích gần 12.000 km2, dân số hơn 3 triệu người, có 94 đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu. Sự hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng không chỉ là một quyết định hành chính, mà là một bước đi mang tính chiến lược của quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, khơi thông nguồn lực và dần khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của TP Đà Nẵng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Thành phố luôn xác định việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, các kết luận thanh tra, bản án đã được kiểm tra báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Bộ Chính trị trong việc vừa giải quyết các tồn tại, vướng mắc kéo dài theo hướng tạo động lực mới cho sự phát triển.

Tại Hội thảo, ông Hồ Quang Huy Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính trình bày báo cáo khái quát kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật trên cơ sở tiếp nhận kiến nghị từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội.

Đại diện Bộ Tài chính báo cáo kết quả rà soát các quy định liên quan đến tài chính đầu tư; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày những nội dung liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu những bất cập từ thực tiễn điều hành, quản lý ở địa phương do một số quy định chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn hoặc còn khoảng trống pháp lý.

Ngoài ra, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp khu vực miền Trung cũng chia sẻ nhiều vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, môi trường và thuế.