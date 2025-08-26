Tháo gỡ vướng mắc để sớm khởi công nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Quảng Ninh

Mặc dù được khởi động từ năm 2021 nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể khởi công vì gặp nhiều khó khăn...

Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, được triển khai tại phường Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Khởi động từ năm 2021 và dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành phát điện trong năm 2026, tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có quy mô 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500 MW; sân phân phối 500 kV và các công trình hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhà máy điện; bến nhập cảng LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 1,2 triệu tấn LNG/năm.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung vào hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh điện/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 57.700 tỷ đồng trong vòng 25 năm.

Theo báo cáo của UBND phường Cửa Ông, diện tích đất cần thu hồi cho dự án lên tới hơn 41 ha, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức. Khó khăn chủ yếu phát sinh từ việc xác minh nguồn gốc đất, tình trạng nhà cửa, cây trồng trước thời điểm 1/7/2004, cũng như sự chưa đồng thuận của một số hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ. Những vướng mắc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang tính chiến lược đối với an ninh năng lượng.

Dự án cũng thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh thành cực tăng trưởng và trở thành một trong những cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế, nguồn cung cấp nhiên liệu và năng lượng của quốc gia.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền phường Cửa Ông cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, văn bản pháp lý, làm rõ quyền sở hữu đất và đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại. Việc công khai minh bạch các phương án bồi thường, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân được xem là yếu tố then chốt để đạt được sự đồng thuận.

Đồng thời, ông Ánh cũng cũng đặt ra yêu cầu hoàn tất toàn bộ thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2025, coi đây là điều kiện tiên quyết để dự án có thể bước vào giai đoạn khởi công trong thời gian tới.