Hàng loạt dự án lớn sẽ được Huế triển khai trong quý 3/2025

Trong quý 3/2025, thành phố Huế sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và đưa vào vận hành nhiều công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, hạ tầng, giáo dục và giao thông.

UBND thành phố Huế cho biết nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch sẽ được triển khai trong thời gian tới. Đáng chú ý là dự án Khách sạn tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 thuộc Đô thị mới An Vân Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư, với diện tích hơn 5.400 m2, tổng mức đầu tư hơn 612 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngày 30/9/2025. Công trình khi hoàn thành sẽ bổ sung hạ tầng lưu trú chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu du lịch và các sự kiện quốc tế.

Ngày 22/8/2025, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel sẽ khánh thành Chuỗi dịch vụ Lữ hành và các dịch vụ bổ trợ quốc tế tại số 1 Nguyễn Huệ với tổng vốn 180 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển mới trong dịch vụ du lịch của Huế.

Ngoài ra, các dự án khác như Trung tâm thương mại dịch vụ tại 42 Phan Chu Trinh (39,4 tỷ đồng), dự án thương mại dịch vụ tại số 2 Hà Nội (393 tỷ đồng) và Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 5 Lê Lợi (86 tỷ đồng) cũng lần lượt được khởi công, khánh thành trong tháng 8/2025. Đặc biệt, Quảng trường Văn hóa Thể thao với tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng sẽ chính thức khánh thành vào ngày 1/9/2025, góp phần hoàn thiện không gian công cộng và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Dự án thương mại dịch vụ tại số 02 Hà Nội với tổng vốn 393 tỷ đồng sắp được triển khai tại thành phố Huế

Trong lĩnh vực công nghiệp – sản xuất, Huế sẽ ghi nhận những dự án quy mô lớn được đưa vào vận hành. Ngày 26/8/2025, Nhà máy bia Phú Bài mở rộng của Công ty TNHH Carlsberg Việt Nam, có diện tích hơn 11 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, sẽ được khánh thành, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

Cùng ngày, lễ khởi công Nhà máy Scavi Hương Trà sẽ diễn ra tại phường Hương Trà với tổng vốn 395 tỷ đồng, công suất thiết kế 45 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Ngoài ra, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam tại Khu công nghiệp Gilimex, diện tích 6,13 ha, vốn đầu tư 339,36 tỷ đồng, sẽ khánh thành ngày 01/9/2025, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách. Một dự án khác là dây chuyền sản xuất HPS2 của Công ty Premium Silica Huế với vốn 240 tỷ đồng, khánh thành ngày 28/8/2025, nâng tổng công suất lên 880.000 tấn/năm, khẳng định vai trò của Huế trong ngành công nghiệp Silica chất lượng cao.

Hạ tầng khu công nghiệp cũng được quan tâm với việc khánh thành Trạm xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Gilimex Huế vào ngày 30/9/2025. Công trình có diện tích khoảng 4,3 ha, vốn đầu tư 130 tỷ đồng, đảm bảo xử lý nước thải đạt chuẩn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Gilimex.

Trong khi đó, về giao thông, tuyến đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc dài 16,25 km với tổng vốn 777 tỷ đồng sẽ được khánh thành ngày 01/9/2025. Đây là tuyến đường quan trọng, vừa bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, vừa thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế ven biển.

Cùng với đó, thành phố Huế đồng loạt khởi công các dự án tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cụ thể, ngày 19/8/2025, các dự án như Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc Đô thị mới An Vân Dương (38,9 tỷ đồng), Khu tái định cư Phú Đa tại Phú Vang (43,9 tỷ đồng), Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền (9,1 tỷ đồng) và Khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2 tại Chân Mây – Lăng Cô (251 tỷ đồng) sẽ được khởi công, phục vụ nhu cầu di dời, bố trí dân cư.

Trong lĩnh vực giáo dục, ngày 24/8/2025, Tổ hợp giáo dục FPT tại Khu E – Đô thị An Vân Dương sẽ chính thức khánh thành. Với diện tích 8,68 ha, tổng vốn đầu tư 432 tỷ đồng, đây là công trình hiện đại, cung cấp môi trường học tập chất lượng cao cho học sinh, sinh viên của Huế và khu vực miền Trung.

Như vậy, trong quý 3/2025, hàng loạt công trình với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được triển khai, khánh thành tại thành phố Huế. Những dự án này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, mà còn khẳng định vị thế của Huế là trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và công nghiệp quan trọng của cả nước.