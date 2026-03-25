Trang chủ Khung pháp lý

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Hà Anh

25/03/2026, 09:11

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2024 đến ngày 22/03/2024, ông Hồ Đắc Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu ST8.

Sơ đồ giá cổ phiếu ST8 trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ST8 trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hồ Đắc Sơn, một cá nhân tại TP.HCM, với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng do hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết quả giám sát và kiểm tra của SSC, từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024, ông Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cổ phiếu của CTCP Tập đoàn ST8 (mã ST8-HOSE), tạo ra cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường.

Mặc dù hành vi vi phạm đã được xác định rõ ràng, kết quả kiểm tra cho thấy ông Sơn không thu được khoản lợi bất hợp pháp nào từ hoạt động này. Ngoài mức phạt tiền, ông Sơn còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng hai năm, bắt đầu từ ngày 25/3/2026. Đồng thời, ông cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các chi nhánh liên quan trong cùng thời gian.

Không chỉ ông Sơn, 18 cá nhân khác cũng bị xử phạt vì cho mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Những cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong chín tháng và bị cấm giao dịch trong hai năm, bắt đầu từ ngày 25/3/2026. Dù vậy, chưa có cơ sở để xác định họ có thu lợi bất hợp pháp từ hành vi này.

CTCP Tập đoàn ST8, thành lập từ tháng 3/2002, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý và kinh doanh thương mại mua bán gạo. Sự việc này đã gây chú ý lớn trong cộng đồng đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.

Thao túng chứng khoán PSH, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

21:18, 24/10/2024

Hoãn xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán

12:12, 10/04/2023

Hoãn xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán

Tìm bị hại trong vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán FLC

09:36, 07/06/2022

Tìm bị hại trong vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán FLC

Đọc thêm

Kiến tạo “sàn chứng khoán công nghệ” Mắt xích còn thiếu trong hệ sinh thái kinh tế số Việt Nam

Kiến tạo “sàn chứng khoán công nghệ” Mắt xích còn thiếu trong hệ sinh thái kinh tế số Việt Nam

Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây cho biết kế hoạch xây dựng sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời là một bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ tại Nghị quyết số 57 - NQ/TW...

Nghị quyết 79-NQ/TW: Sứ mệnh hồi sinh tài sản xấu

Nghị quyết 79-NQ/TW: Sứ mệnh hồi sinh tài sản xấu

VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng “tiền đắt hơn” và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc “mua nợ xấu để giữ” sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...

Những điểm then chốt giúp Việt Nam vượt qua kỳ đánh giá nâng hạng trong tháng 3

Những điểm then chốt giúp Việt Nam vượt qua kỳ đánh giá nâng hạng trong tháng 3

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ giúp Việt Nam xuất hiện trên bản đồ đầu tư toàn cầu, nhưng những cải thiện bền vững về quản trị và minh bạch mới là yếu tố giúp dòng vốn tiếp tục chảy vào trong dài hạn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Cùng với mục tiêu hiện thực hóa việc nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự vận hành của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, dòng vốn ngoại chất lượng cao đang hướng sự chú ý mạnh mẽ vào các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, quy luật của các dòng vốn lớn luôn đi kèm với yêu cầu vô cùng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự tuân thủ và bứt phá…

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Thế giới

2

Vina Kyoei: Chuẩn mực ổn định cho những chuỗi cung ứng đòi hỏi tiêu chuẩn cao

Thị trường

3

Căn hộ bám hạ tầng: Lựa chọn tối ưu tại Đông Bắc TP.HCM

Bất động sản

4

Định hình chuẩn mực sống nghỉ dưỡng tại Elyse Island với dịch vụ vận hành bằng sự thấu cảm

Bất động sản

5

Hạ tầng tỷ đô khơi thông dòng chảy cho bất động sản Đồng Nai

Bất động sản

