Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2024 đến ngày 22/03/2024, ông Hồ Đắc Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu ST8.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hồ Đắc Sơn, một cá nhân tại TP.HCM, với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng do hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết quả giám sát và kiểm tra của SSC, từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024, ông Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cổ phiếu của CTCP Tập đoàn ST8 (mã ST8-HOSE), tạo ra cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường.

Mặc dù hành vi vi phạm đã được xác định rõ ràng, kết quả kiểm tra cho thấy ông Sơn không thu được khoản lợi bất hợp pháp nào từ hoạt động này. Ngoài mức phạt tiền, ông Sơn còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng hai năm, bắt đầu từ ngày 25/3/2026. Đồng thời, ông cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các chi nhánh liên quan trong cùng thời gian.

Không chỉ ông Sơn, 18 cá nhân khác cũng bị xử phạt vì cho mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Những cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong chín tháng và bị cấm giao dịch trong hai năm, bắt đầu từ ngày 25/3/2026. Dù vậy, chưa có cơ sở để xác định họ có thu lợi bất hợp pháp từ hành vi này.

CTCP Tập đoàn ST8, thành lập từ tháng 3/2002, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý và kinh doanh thương mại mua bán gạo. Sự việc này đã gây chú ý lớn trong cộng đồng đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán.