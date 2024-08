Quỹ ngoại Singapore liên tục thoái vốn tại VNS

Tael Two partners LTD (Singapore) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, quỹ ngoại Tael Two partners LTD vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu VNS để cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/8 đến ngày 19/9/2024 thông qua phương thức tỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Tael Two partners LTD sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinasun từ hơn 7,9 triệu cổ phiếu, chiếm 11,65% xuống còn hơn 6,9 triệu cổ phiếu, chiếm 10,18% vốn tại VNS.

Trước đó, Tael Two partners LTD cũng đã bán ra 9.100 cổ phiếu VNS từ ngày 18/7 đến ngày 16/8/2024 trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán. Lý do đơn vị này không thực hiện bán hết lượng cổ phiếu như đã đăng ký là do tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Theo dữ liệu trên HOSE từ tháng 10/2023, quỹ ngoại này liên tục thông báo đăng ký bán ra cổ phiếu VNS và tại thời điểm đó, quỹ này nắm giữ 12.416.710 cổ phiếu, chiếm 18,30% vốn tại VNS.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận lãi quý 2 giảm 57,8% từ hơn 40 tỷ giảm còn gần 17 tỷ. Nguyên nhân là do công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thêm cho anh em lái xe và đối tác.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt 531,84 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 38,94 tỷ đồng, giảm 58,2% so với nửa đầu năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VNS đang ở mức khoảng 10.450 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 11% so với đầu năm.