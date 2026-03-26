Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Nhật Dương

26/03/2026, 16:50

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: N.D.

Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Chế độ thai sản và ốm đau cho người lao động, giải đáp các tình huống thực tế về hồ sơ, thủ tục và thời gian nhận tiền trợ cấp”, do Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tổ chức ngày 26/3, các chuyên gia đã thông tin nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động.

Theo ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, chế độ thai sản và ốm đau là hai chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi “sát sườn” của người lao động và thường xuyên được sử dụng trong thực tế.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định một số điểm mới về chế độ thai sản và ốm đau. Chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn.

Theo đó, Luật đã giải quyết được những vướng mắc thực tế về việc nghỉ không trọn ngày. Đây là quy định rất nhân văn, nếu người lao động nghỉ việc dưới nửa ngày thì tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày thì tính là một ngày. Mức hưởng nửa ngày bằng một nửa mức hưởng của một ngày.

Bên cạnh đó, Luật cũng điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày. Người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày sau khi hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau thông thường (30-70 ngày tùy điều kiện), mà vẫn tiếp tục điều trị thì vẫn được hưởng trợ cấp với mức thấp hơn (từ 50% - 65% tiền lương tùy thời gian đóng bảo hiểm xã hội).

Thông tin cụ thể hơn về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cho biết theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, điều kiện để người lao động hưởng chế độ ốm đau đó là: Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp; điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động.

Điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng và tính trên căn cứ sau đây: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc tháng tham gia trở lại nếu phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên tham gia, hoặc tháng tham gia trở lại.

Căn cứ quy định của Luật, thời gian tối đa người lao động được nghỉ ốm đau hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau: Nếu làm việc trong điều kiện bình thường: 30 ngày/năm khi đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày/năm khi đóng đủ 15 năm - dưới 30 năm; 60 ngày/năm khi đóng đủ 30 năm trở lên.

Nếu làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) ban hành, hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian nghỉ như sau:

40 ngày/năm: Đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày/năm: Đóng đủ 15 năm - dưới 30 năm; 70 ngày/năm: Đóng đủ 30 năm trở lên.

Sau khi hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau nêu trên, mà vẫn tiếp tục điều trị, thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn được quy định.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Về thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau, Điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, người sử dụng lao động lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách do người sử dụng lao động lập, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Liên thông điện tử dữ liệu khám chữa bệnh để giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

18:21, 12/01/2025

18:21, 12/01/2025

Người lao động bị tạm dừng đóng bảo hiểm vẫn được hưởng chế độ ốm đau

10:31, 13/12/2024

Đề xuất giải quyết chế độ ốm đau cho lao động ở doanh nghiệp nợ bảo hiểm

12:58, 19/02/2023

12:58, 19/02/2023

Đề xuất giải quyết chế độ ốm đau cho lao động ở doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Từ khóa:

chế độ ốm đau Luật Bảo hiểm xã hội 2024 người lao động thời gian nghỉ ốm đau

Đọc thêm

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để "phục vụ công việc" tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...

Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...

VnEconomy

"Kinh tế bạc" là một giải pháp chiến lược để Việt nam phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, "kinh tế bạc" được nhìn nhận không chỉ là dư địa tăng trưởng mới mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh y tế, an ninh tài chính và an ninh xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quốc gia...

Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy