Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Chế độ thai sản và ốm đau cho người lao động, giải đáp các tình huống thực tế về hồ sơ, thủ tục và thời gian nhận tiền trợ cấp”, do Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tổ chức ngày 26/3, các chuyên gia đã thông tin nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động.

Theo ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, chế độ thai sản và ốm đau là hai chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi “sát sườn” của người lao động và thường xuyên được sử dụng trong thực tế.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định một số điểm mới về chế độ thai sản và ốm đau. Chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn.

Theo đó, Luật đã giải quyết được những vướng mắc thực tế về việc nghỉ không trọn ngày. Đây là quy định rất nhân văn, nếu người lao động nghỉ việc dưới nửa ngày thì tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày thì tính là một ngày. Mức hưởng nửa ngày bằng một nửa mức hưởng của một ngày.

Bên cạnh đó, Luật cũng điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày. Người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày sau khi hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau thông thường (30-70 ngày tùy điều kiện), mà vẫn tiếp tục điều trị thì vẫn được hưởng trợ cấp với mức thấp hơn (từ 50% - 65% tiền lương tùy thời gian đóng bảo hiểm xã hội).

Thông tin cụ thể hơn về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cho biết theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, điều kiện để người lao động hưởng chế độ ốm đau đó là: Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp; điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động.

Điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng và tính trên căn cứ sau đây: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc tháng tham gia trở lại nếu phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên tham gia, hoặc tháng tham gia trở lại.

Căn cứ quy định của Luật, thời gian tối đa người lao động được nghỉ ốm đau hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau: Nếu làm việc trong điều kiện bình thường: 30 ngày/năm khi đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày/năm khi đóng đủ 15 năm - dưới 30 năm; 60 ngày/năm khi đóng đủ 30 năm trở lên.

Nếu làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) ban hành, hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian nghỉ như sau:

40 ngày/năm: Đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày/năm: Đóng đủ 15 năm - dưới 30 năm; 70 ngày/năm: Đóng đủ 30 năm trở lên.

Sau khi hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau nêu trên, mà vẫn tiếp tục điều trị, thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn được quy định.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần.