The Aristo - “Di sản” mới trong lòng The Manor Central Park

TINH HOA HỘI TỤ

“The Manor” với ý nghĩa là vùng đất tươi đẹp đã là thương hiệu được bảo chứng qua thời gian của chuỗi khu đô thị cao cấp do Bitexco phát triển.

Tại các thành phố lớn, sự xuất hiện của khu đô thị “The Manor” không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực mà qua đó còn nâng cao chuẩn mực sống của người dân, chung tay xây dựng cộng đồng tinh hoa, hạnh phúc.

Tại Hà Nội, với những giá trị khác biệt cùng chất lượng sống cao cấp hàng đầu từ tầm nhìn kiến tạo “kỷ nguyên mới của 36 phố phường”, The Manor Central Park đang mang lại cho gia chủ những “di sản” trong lòng thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tại The Manor Central Park, giá trị khác biệt Bitexco mang lại là nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm cho cư dân. Khu đô thị có diện tích quy hoạch lên tới 89,7 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 20,8%, liền kề công viên Chu Văn An (gần 100ha). Phần lớn không gian được quy hoạch dành cho hạ tầng giao thông kết nối mở và hệ thống công viên, cây xanh đan xen khắp khu đô thị, cùng chuỗi tiện ích và dịch vụ cá nhân hiện đại, cao cấp.

Tên gọi The Aristo lấy cảm hứng từ chữ “áristos” (nghĩa là cao quý nhất) trong ngôn ngữ Hy Lạp (Greek), trong đó ‘’ari’’ là khái niệm chỉ dành cho giới quý tộc và tầng lớp tinh hoa của xã hội Hy Lạp cổ đại. Mỗi căn biệt thự phố thương mại tại nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc sắc nhất, để The Aristo luôn hướng đến sự tuyệt mỹ, từ kiến trúc, cảnh quan, tiện ích, đến không gian xanh, không gian nội khu,...

Với số lượng giới hạn chỉ 75 căn, The Aristo được Bitexco dành nhiều tâm huyết kiến tạo. không chỉ là một không gian sống, mà còn là tác phẩm nghệ thuật đại diện cho tầng lớp tinh hoa, nơi những giá trị sống trường tồn và phong cách thượng lưu được khắc họa rõ nét.

DẤU ẤN ĐỘC BẢN

The Aristo toạ lạc đắc địa ngay tuyến đường huyết mạch của khu vực là Đại lộ Hoàng Mai. Từ The Aristo có thể dễ dàng kết nối ra các trục đường chính như đường Vành đai 3, đường Thanh Liệt, đường Chu Văn An, Phạm Tu.

Được bao quanh bởi không gian xanh với hệ sinh thái tiện ích đa dạng, The Aristo là phân khu duy nhất sở hữu hệ tiện ích nội khu riêng biệt, khép kín, định vị chuẩn mực sống mới như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ.

Điểm cộng đặc biệt của phân khu The Aristo còn ở vị trí liền kề với Dwight School Hanoi, môi trường lý tưởng với những chuẩn mực đào tạo quốc tế dành cho những nhà lãnh đạo trẻ tương lai.

Hệ tiện ích nội khu đặc quyền cho một cộng đồng tinh hoa.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc tân cổ điển, The Aristo được quy hoạch trên nền quỹ đất lớn với tầm nhìn kiến tạo những công trình có bản sắc riêng. Ngôn ngữ thiết kế tân cổ điển tinh tế với điểm nhấn là vòng lượn của các tòa nhà tạo phong cách xa hoa, bề thế chỉ có ở các khu phố thời Phục Hưng. Kiến trúc hiện đại đề cao sự hài hòa, tính đối xứng và khoa học.

Dấu ấn cá nhân hoá mỗi căn biệt thự phố thương mại cũng được chú trọng và định vị ngay từ thiết kế đến bài trí không gian sống. Tại Aristo, mỗi không gian đều trở thành một di sản nghệ thuật cá nhân hóa , khắc hoạ niềm tự hào kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

The Aristo sở hữu phong cách thiết kế minh triết và cao cấp.

Giữa bối cảnh nguồn cung thị trường thấp tầng khan hiếm các dự án mới, quỹ đất thấp tầng tại nội đô Hà Nội đang dần hạn chế, việc xuất hiện phân khu thấp tầng cao cấp như The Aristo được xem như hấp lực mới của thị trường bất động sản. Là một “viên ngọc quý” trong khu đô thị mở thông minh, The Aristo thừa hưởng hệ tiện ích, hạ tầng hiện hữu và cao cấp, cư dân tinh hoa an cư và kinh doanh sầm uất khiếngiá trị của The Aristo không ngừng gia tăng trong tương lai. Bởi vậy, các chuyên gia bất động sản và giới đầu tư nhận định đây là thời điểm lý tưởng để nâng tầm chất lượng sống với sản phẩm cao cấp “độc bản” tại The Aristo.

Với những công trình biểu tượng như toà tháp Bitexco Financial, JW Marriott Hà Nội hay chuỗi khu đô thị hạng sang mang thương hiệu “The Manor”, Bitexco đã khẳng định vị thế tiên phong về phát triển bất động sản cao cấp và tạo dựng những chuẩn mực sống mới.

Yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Bitexco Group là mang lại những giá trị khác biệt từ sự thấu hiểu và luôn dẫn dắt xu thế với những giá trị ngày càng bền vững theo thời gian.