The Diamond City - Thành phố trong lòng thành phố

Tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc tỉnh Long An - địa phương hút vốn FDI đứng thứ 2 cả nước với cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đặc biệt nằm trong lõi cụm khu công nghiệp lớn nhất tỉnh, dự án The Diamond City xứng danh “Thành phố trong lòng thành phố” khi được phát triển thành khu đô thị, một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích, nằm trong 2 thành phố tương lai là Đức Hòa và Bến Lức.

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG ĐẾN TỪ VỊ TRÍ TRUNG TÂM

Là đô thị vệ tinh chiến lược khi giáp với 3 huyện của Tp.HCM, phía Bắc giáp Tây Ninh, đặc biệt, thông tin Đức Hòa sẽ được quy hoạch thành đô thị loại 3 và chính thức lên thành phố năm 2025 với mục tiêu trở thành vùng đô thị phát triển trọng điểm phía Tây của trung tâm Tp.HCM và vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An đang khiến thị trường bất động sản nơi đây “dậy sóng”.

Nằm trên mặt tiền Vành đai 4 (DT 824, kết nối DT 830), thuộc 2 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, dự án The Diamond City do tập đoàn bất động sản Thắng Lợi hợp tác phát triển đầu tư đang thu hút sự quan tâm của thị trường bởi đây chính là vị trí trung tâm nơi giao thoa của 2 thành phố tương lai Đức Hoà và Bến Lức với tiềm năng tăng trưởng, phát triển mạnh.

Trong năm 2022 này, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi công bố 4 dự án phát triển thì có đến 3 dự án thuộc thành phố Đức Hoà tương lai, điển hình kể đến gần 600 sản phẩm thấp tầng giai đoạn 1 dự án The Diamond City. Cụ thể, với 12,3 ha, The Diamond City có 589 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse, biệt thự, nền nhà phố và nền shophouse,.. một nửa thuộc thành phố Đức Hòa tương lai, một nửa thuộc thành phố Bến Lức tương lai.

Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện cũng đang khiến thị trường bất động sản Đức Hòa gây chú ý, có thể kể đến: Tuyến đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành sắp hoàn thiện, giúp rút ngắn khoảng cách từ Long An tới Tp.HCM. Ngoài ra, còn có các tuyến giao thông huyết mạch đang được nâng cấp, hoàn thiện như ĐT823D, ĐT824, Quốc lộ 824, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Bứa,.. tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Hiện nay, Long An là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với vốn đầu tư là 3,84 tỉ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước và dự kiến sẽ đón nhận nhiều hơn nữa vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI trong thời gian sắp tới. Nhiều doanh nghiệp FDI đang mở rộng sản xuất, kinh doanh tại nhiều khu, cụm công nghiệp trong tỉnh góp phần tạo động lực phát triển thương mại - dịch vụ. Hiện Long An có khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó Singapore là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư vào tỉnh, tiếp theo là các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ.

THE DIAMOND CITY: ĐÓN ĐẦU TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ

Được quy hoạch là đại đô thị - thành phố bài bản nằm trong 2 thành phố tương lai (Đức Hoà và Bến Lức), The Diamond City là dự án chiến lược cho tăng trưởng và đầu tư.

Cộng hưởng giá trị, The Diamond City hưởng trọn tiện ích ngoại khu khi gần bệnh viện Chợ Rẫy 2, bệnh viện Nhi Đồng 3, trường Đại học Tân Tạo, trường Đại học Y dược, gần 2 khu đô thị lớn đang triển khai là Waterpoint và Vincity Đức Hòa, mở ra một thị trường mới vô cùng tiềm năng và phát triển. Đó là lý do đầu tư tại The Diamond City sẽ đón đầu tiềm năng tăng giá của khu vực.

Đặc biệt, The Diamond City liền kề các khu đô thị lớn hàng đầu của tỉnh là Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn,…nơi sở hữu lực lượng chuyên gia và người lao động làm việc với nhu cầu nhà ở cực kỳ lớn.

Mới đây, việc Coca Cola đầu tư nhà máy hơn 136 triệu đô (tương đương 3.109 tỷ đồng) vào khu công nghiệp Phú An Thạnh, cách The Diamond City 10km là minh chứng cho thấy lượng chuyên gia, lao động đổ về làm việc tại đây rất lớn trong thời gian tới, là yếu tố then chốt giúp giá bất động sản gia tăng giá trị trong nay mai.

Tiện ích 3 trong 1 dự án “Live - Work - Play” dành cho cư dân khi sở hữu The Diamond City.

Phát triển đô thị năng động trong thành phố, The Diamond City hướng đến tiện ích “Live - Work - Play” (Sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại The Diamond City). Khu đô thị, thành phố thu nhỏ The Diamond City được trang bị tiện ích hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, làm việc và hưởng thụ của cư dân.

* Thông tin chi tiết:

Dự án Khu đô thị The Diamond City - Thành phố giao hoà

Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 - ĐT 824, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Website: www.thediamondcity.vn