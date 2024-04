The Manor Central Park và Khát vọng kiến tạo những giá trị tinh hoa của Bitexco

TỪ CHUẨN MỰC SỐNG MỚI CỦA GIỚI TINH HOA

Trong tác phẩm “Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng” ("The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class") của tác giả Elizabeth Currid-Halkett, nhóm những người giàu có, vị thế cao và thành đạt được gọi là "aspirational class" (tầng lớp khát vọng), không chỉ có gia sản lớn mà còn có một tầm nhìn tinh tế và luôn khát khao vươn tới những đỉnh cao mới.

Họ được xem là một tầng lớp có gu thẩm mỹ, phong cách văn hóa và cách tiêu dùng đặc biệt, riêng biệt, ưu tiên những sản phẩm có giới hạn, khác biệt không giống với đại đa số. Và cùng với việc xây dựng những thương hiệu thành công, họ luôn trăn trở về việc có thể "để lại gì cho thế hệ mai sau" và coi đó là động lực để cống hiến và tạo dựng di sản cho các thế hệ kế cận. Kiến tạo những di sản có giá trị trường tồn - đó là khát vọng của những doanh nhân lớn, những bậc anh tài xưa nay.

Trên thế giới, những cộng đồng cư dân tinh hoa đó đang trở thành xu hướng với các khu vực nổi tiếng như Beverly Hills, Malibu Colony Beach, Rockefeller Center (Mỹ), Peak (Hong Kong) hay Gangnam (Hàn Quốc).

Góp phần tạo lập nên những cộng đồng đáng mơ ước đó, nói cách khác là tạo môi trường sống lý tưởng nuôi dưỡng những khát vọng đó, những nhà phát triển bất động sản không chỉ cần mạnh về nguồn lực kinh tế, mà đòi hỏi nhiều hơn về sự thấu hiểu, tinh tế và đặc biệt là tầm nhìn kiến tạo những giá trị di sản vượt thời gian.

Được kiến tạo tâm huyết bởi Tập đoàn Bitexco, khu đô thị The Manor Central Park hội tụ những tên tuổi hàng đầu cùng hợp tác phát triển các giá trị tinh hoa khác biệt và chuẩn mực sống văn minh, hiện đại, đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn thấm đượm giá trị di sản văn hóa, tinh thần của Hà Nội nghìn năm văn hiến.

TỚI NHỮNG GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI TRƯỜNG TỒN THEO THỜI GIAN

Thuộc chuỗi đô thị mang tên “The Manor” với ý nghĩa vùng đất tươi đẹp, The Manor Central Park được kiến tạo để trở thành “kỷ nguyên mới của Hà Nội 36 phố phường” - không chỉ là khu đô thị mở thông minh, mà còn là điểm đến mới kế thừa những tinh hoa nguyên bản của phong cách sống, văn hóa giao thương Hà Nội xưa, khắc họa những nét độc bản trong kiến trúc, quy hoạch và những nét văn minh của các khu phố sầm uất năm châu như Ginza (Nhật Bản) hay Manhattan (Mỹ). Đây chính là tinh hoa từ sự hợp tác thành công của những tên tuổi hàng đầu, những nhà phát triển nổi tiếng gắn bó với các sản phẩm biểu tượng của Bitexco như kiến trúc sư Mỹ Carlos Zapata, đơn vị kiến trúc EE&K; đơn vị thiết kế Kume Sekkei...

Không khó để quan sát từ trên cao sắc xanh tươi mát của khu đô thị The Manor Central Park, với mật độ xây dựng chỉ 20,8%, các nhà phát triển đã dành phần lớn không gian lý tưởng cho hệ thống công viên liên hoàn gồm 6,6ha Công viên Trung tâm kết hợp với 5 Công viên Ngón tay và loạt công viên, cây xanh nội khu. Bên cạnh đó, khoảng không gian xanh của khu đô thị được kết nối liền kề với Công viên Chu Văn An, tạo thành điểm đến kết nối và sẻ chia bất tận cho cộng đồng, đóng vai trò là “lá phổi” xanh của toàn khu vực Tây Nam Hà Nội.

Những cư dân - chủ nhân của các căn nhà mơ ước tại The Manor Central Park cho biết: “Ở đây, chỉ có không gian xanh là dường như bất tận, còn lại tất cả đều có số lượng và giới hạn”. Sức hấp dẫn của The Manor Central Park có lẽ đến từ mật độ xây dựng rất thấp và số lượng căn nhà thấp tầng ở cả khu phố Đông và khu phố Tây đều rất giới hạn nhưng lại sở hữu quy hoạch thông minh có tính kết nối đa điểm và đặc biệt là hệ tiện ích giải trí đẳng cấp và hiện hữu.

Những dịch vụ tiện ích, giải trí được tối ưu trải nghiệm về không gian và chất lượng dịch vụ.

Rất nhiều những đặc quyền dành riêng cho cư dân của khu đô thị càng khiến những sản phẩm thấp tầng ở đây có sức hấp dẫn đặc biệt với giới đầu tư. Đó là tuyến phố đi bộ của Hà Nội với chiều dài gần 1km, được thiết kế uốn khúc để tăng sự thú vị và tạo ra những trải nghiệm bất ngờ cho cư dân và du khách với các phân khu chuyên biệt: khu Ẩm thực, khu Văn hóa nghệ thuật, khu Thương mại dịch vụ, khu Thể thao. Phố đi bộ cũng là tuyến phố đẹp nhất khu đô thị, kết hợp giao thông và bộ hành, kết nối linh hoạt, lưu thông xuyên suốt, mang lại nhiều năng lượng tích cực, lành mạnh cho cư dân và du khách.

Điểm khác biệt là Tổ hợp giải trí, chăm sóc sức khoẻ đẳng cấp Aura sẽ đáp ứng trực tiếp những nhu cầu khắt khe và đa dạng của cư dân nội khu (và những người dân khu vực lân cận), với quy mô 5 tầng gồm Quán cafe nhà hàng; Dịch vụ sự kiện hội thảo; Serenity Spa & Wellness và Star Fitness,… cùng những dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp hàng đầu.

Và đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, Trường liên cấp Quốc tế Dwight Hà Nội, thành viên mới nhất trong mạng lưới Dwight Schools toàn cầu đã sẵn sàng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong khuôn viên hiện đại rộng 41.000 m2 tại The Manor Central Park.

Với tầm nhìn đào tạo thế hệ tương lai tinh hoa cho Việt Nam và thế giới, hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho cộng đồng, Tập đoàn Bitexco đã hợp tác để đầu tư phát triển Trường liên cấp Quốc tế Dwight Hà Nội không chỉ đào tạo chương trình tú tài Quốc tế IB mà còn mang tới những chương trình đào tạo đặc biệt toàn diện về Tâm - Trí - Thể - Mỹ.

Trường liên cấp quốc tế Dwight Shool Hanoi đã sẵn sàng truyền cảm hứng và thắp sáng tài năng trong mỗi học sinh.

Hệ tiện ích toàn diện hiện hữu và không gian sống xanh mát chính là môi trường sống lý tưởng dành cho những cư dân tinh hoa của The Manor Central Park. Điều này lý giải phần nào lý do vì sao thị trường bất động sản Hà Nội, nhất là khu vực Tây Nam sôi động trở lại khi Bitexco “mở giỏ hàng” The Hélia - phân khu được mệnh danh là trái tim của khu đô thị với bộ sưu tập giới hạn những căn “ProMax house”.

Nằm đối xứng với khu phố Tây đã hiện hữu, bất cứ căn nhà phố cao cấp nào tại The Hélia cũng sở hữu những lợi thế nổi trội về đa mặt tiền kinh doanh, thu hút những thương hiệu đẳng cấp hàng đầu. Đây là cơ hội không chỉ cho khách hàng mà còn cho cả những nhà đầu tư, bởi khu đô thị dự kiến có quy mô 17.000 cư dân nội khu và tiềm năng hút lượng lớn khách hàng từ các khu vực lân cận.

Sở hữu “tấm thẻ” cư dân tại The Hélia chính là cơ hội để cư dân bước vào thế giới tinh hoa và hưởng trọn giá trị sống cao cấp, môi trường sống lý tưởng mà The Manor Central Park mang đến. Đây được xem là cách đầu tư bền vững cho tương lai, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ lớn lên trong cộng đồng tinh hoa, thụ hưởng những giá trị giáo dục và nuôi dưỡng hàng đầu hiện nay.