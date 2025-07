The Pearl - Một định nghĩa sâu sắc về “di sản truyền đời” của giới tinh hoa

Việc xây nhà (xưa) và chọn nhà (nay) có ý nghĩa quan trọng theo quan niệm Á Đông nói chung và người Việt nói riêng. Một ngôi nhà mới không chỉ xác lập một bước chuyển cột mốc trong đời mà còn mở ra môi trường sống mới, cộng đồng mới và những cơ hội mới cho gia chủ.

NGÔI NHÀ PHẢN CHIẾU GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam tăng nhanh, từ 38-40%, xu hướng chọn nhà của giới thượng lưu cũng dần có sự thay đổi rõ nét. Thay vì tìm kiếm những vị trí vàng tại trung tâm thành phố, giới tinh hoa quan tâm nhiều hơn đến những dự án vừa sở hữu thế đất hiếm, vừa gần gũi với thiên nhiên đồng thời vẫn đảm bảo tiện nghi trong kết nối hạ tầng và đặc quyền tận hưởng.

Nói cách khác, giới tinh hoa không tìm một ngôi nhà đơn thuần. Họ tìm một định vị cá nhân được khẳng định qua kiến trúc tinh tế, vị trí độc tôn, riêng tư biệt lập, tiện ích tinh tuyển và cả chiều sâu giá trị. Đó là nơi gìn giữ nếp sống, truyền thống gia đình, ngầm tuyên ngôn cho gu thẩm mỹ, phong cách sống và cốt cách riêng biệt.

33 năm kiến tạo đô thị Việt, Nam Long thấu hiểu ý nghĩa của một ngôi nhà trong chiều sâu văn hóa Việt. Vượt ra phạm vi vật chất của một tài sản để dành, ngôi nhà nuôi dưỡng mạch nguồn tình yêu, sự gắn kết đa thế hệ, chứa đựng những giá trị tinh thần, chuẩn mực riêng của một gia đình, một dòng tộc. Nhà không chỉ giới hạn ở khía cạnh vật lý mà còn là “gia phong”, là “nếp nhà”. Một gia tộc thịnh vượng nhiều đời để lại cho thế hệ tiếp nối không chỉ là sự giàu có trong tài sản mà còn là cốt cách, trí tuệ và tinh thần, được nuôi dưỡng, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự am hiểu sâu sắc ấy là cách chủ đầu tư Nam Long viết lên định nghĩa về “di sản truyền đời”, thông qua những bộ sưu tập tư dinh mang giá trị vượt thời gian như The Pearl - khu compound cao cấp nhất đại đô thị Waterpoint.

Bộ sưu tập tư dinh The Pearl được quy hoạch theo mô hình compound biệt lập.

THE PEARL - MỖI NGÔI NHÀ LÀ MỘT DI SẢN VƯỢT THỜI GIAN

The Pearl có quy mô hơn 24ha, tọa lạc trong tổng thể đại đô thị Waterpoint 355 ha (Bến Lức, Tây Ninh). Giống như tên gọi, The Pearl là “viên ngọc” được chế tác từ chính thiên nhiên sông nước trù phú, gìn giữ những giá trị nguyên bản, xứng tầm là di sản độc bản truyền đời.

Khu compound tọa lạc trên thế đất đắt giá bậc nhất Waterpoint, ôm theo 1km sông Vàm Cỏ Đông và bao bọc bởi 3ha hệ thống kênh đào. Địa thế hai mặt tiếp giáp sông nước hiếm có tựa như bán đảo thượng lưu, mang lại tầm nhìn phóng khoáng và lợi thế phong thủy tự nhiên cho gia chủ. Mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 17%, phần lớn diện tích được dành cho công viên và tiện ích nội khu. Đây cũng là khu compound đầu tiên sở hữu 2 clubhouse riêng biệt cùng nhiều tiện ích đẳng cấp khác như bến du thuyền, tuyến kèo kayak giải trí, 2ha công viên bờ sông, 1ha công viên kênh đào…

Tổ hợp tiện ích với tầm nhìn sông nước tại Sunset Clubhouse.

Dòng sản phẩm chủ lực là các biệt thự compound, thiết kế biệt lập, hướng đến nhóm khách hàng yêu cầu cao về riêng tư và chuẩn sống cao cấp. Bộ sưu tập biệt thự tại đây gồm ba loại sản phẩm: Canal Villa (giáp kênh đào), Riverfront Villa (giáp sông Vàm Cỏ Đông) và Garden Villa (giáp công viên).

The Pearl cũng là một trong số hiếm dự án sở hữu loại hình cụm biệt thự Cluster được quy hoạch như những "ốc đảo" riêng tư trong lòng khu compound. Điểm đặc biệt của Cluster nằm ở mức độ cá nhân hóa nhưng vẫn gìn giữ được mối gắn kết trong cộng đồng thượng lưu thông qua số lượng giới hạn, có khoảng xanh, lối dạo bộ và khoảng sân chung giữa các biệt thự.

Mang âm hưởng kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng và đậm chất nghệ thuật, mỗi căn biệt thự The Pearl đều đề cao lối thiết kế tinh tế, kết nối hài hòa không gian chung – riêng. Nhờ đó, mỗi thành viên đều cảm nhận sự thoải mái, thư thái khi trở về nhà. Những ô cửa rộng thoáng được điểm xuyết bằng vòm cong mềm mại, tầm nhìn rộng mở ra cảnh quan sông nước, kênh đào… gợi cảm giác về một kỳ nghỉ dưỡng riêng tư giữa thiên nhiên.

Thiết kế The Pearl mang âm hưởng kiến trúc Địa Trung Hải.

Từ một buổi sáng hưởng trọn không khí mát lành thuần khiết, hay chiều cuối tuần quây quần nơi góc sân vườn,… mỗi khoảnh khắc đều gìn giữ sự kết nối mật thiết với những giá trị tốt đẹp. Tại The Pearl, gia chủ không chỉ “sống” mà còn nuôi dưỡng một phong cách sống - hài hòa, sâu lắng và bền vững. Những thế hệ sau sẽ không chỉ lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, mà còn lớn lên trong một không gian có chiều sâu tinh thần và chuẩn mực sống vượt thời gian.

Với The Pearl, định nghĩa về “gia sản truyền đời” hàm dưỡng nhiều giá trị. Mỗi ngôi nhà nơi đây trở thành chốn bình yên để trở về, lưu giữ những ký ức đẹp đẽ, chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ tiếp nối, và truyền lại một nền tảng sống đậm bản sắc gia đình - điều không thể đong đếm bằng vật chất, mà chỉ có thể gìn giữ bằng tình yêu và sự trân trọng.

The Pearl là phân khu cao cấp hàng đầu tại đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Dự án được phát triển bởi Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.

Danh sách đại lý chiến lược phân phối dự án The Pearl gồm: ACE Land, Realhomes, Sàn Nam Long, Greenhomes, An Phú Hải, Metro World, Lux Holdings Việt Nam, Eastern Homes, Đất Xanh Miền Bắc, Khải Minh Land, Purple Home - The One và Homie9.

