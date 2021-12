The Sol City hút khách mới nhờ chính sách “Nhà cũ đổi nhà mới”

Từng gây sốt thị trường bất động sản khu Tây những tháng đầu 2021, đến nay trải qua hơn 1 năm ra mắt thị trường, The Sol City vẫn là cái tên được giới đầu tư đặc biệt quan tâm bởi không chỉ tọa lạc tại vị trí đẹp, dự án còn tung loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho giới đầu tư, mới đây nhất là chính sách “nhà cũ đổi nhà mới”.

LOẠT ƯU ĐÃI DÀNH CHO CƯ DÂN TƯƠNG LAI

Sau thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường bất động sản khu vực phía Nam bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi hàng loạt dự án bắt đầu rục rịch tái khởi động đua doanh số cuối năm. Không nằm ngoài cuộc chơi, dự án The Sol City được phát triển bởi Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi cũng tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng, nhà đầu tư trong dịp cuối năm.

Trong đó, bên cạnh chính sách chiết khấu 2%/sản phẩm, tặng voucher nội thất khi khách hàng nhận bàn giao sản phẩm, voucher nội thất nhà bếp…. Mới đây nhất, khách hàng khi đầu tư vào dự án The Sol City còn có thể tham gia chính sách “Nhà cũ đổi nhà mới”, chương trình kéo dài đến hết tháng 12/2021.

Theo đó, khách hàng khi tham gia chương trình “Nhà cũ đổi nhà mới”, thỏa các điều kiện như: tài sản, sở hữu nhà phố/ căn hộ tại Tp.HCM, có đảm bảo đầy đủ tính chất pháp lý (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khách gắn liền với đất, không có khiếu kiện hay tranh chấp)…. sẽ được đổi từ tài sản là nhà ở của mình (Căn hộ/Nhà phố) sang sản phẩm tại dự án The Sol City.

Sau khi được đơn vị thẩm định độc lập thẩm định giá tài sản của khách hàng, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi sẽ tiến hành mua lại tài sản theo định giá của đơn vị thẩm định. Nếu tài sản của khách hàng thấp hơn giá sản phẩm được trao đổi, khách hàng sẽ bù vào phần chênh lệch theo giá sản phẩm hiện hành tại dự án The Sol City.

Trường hợp tài sản khách hàng cao hơn giá sản phẩm được trao đổi, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi sẽ tiến hành thanh toán khoản tiền chênh lệch cao hơn cho khách hàng. Với loạt ưu đãi hấp dẫn trước đó dành cho cư dân, mới đây nhất là chương trình “nhà cũ đổi nhà mới”, theo đơn vị phát triển dự án, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi mong muốn khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những căn hộ hiện đại tại The Sol City để làm nơi an cư lý tưởng. Đồng thời, giải bài toán tài chính cho cả người mua có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư trong thời điểm hiện nay.

ĐẶC QUYỀN CHỈ DÀNH CHO CƯ DÂN CỦA THE SOL CITY

Tọa lạc tại tâm điểm của vùng Tp.HCM mở rộng, The Sol City được giới đầu tư đánh giá cao khi không chỉ có lợi thế nằm liền kề huyện Bình Chánh, Nhà Bè mà còn sở hữu hệ thống tiện ích All in one - tất cả trong một: Công viên cây xanh, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, bến thuyền Kayak, khu thể thao đa năng…

Theo anh Nguyễn D.Anh (quận Tân Phú - Tp.HCM), một nhà đầu tư địa ốc lâu năm chia sẻ, một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản chính là vị trí và quy hoạch nội khu, bởi với người mua nhà hiện nay, điều họ quan tâm không chỉ là ngôi nhà mà còn là không gian sống.

Trong đó, The Sol City lại có nhiều điểm cộng như uy tín của đơn vị phát triển dự án, giao thông đồng bộ và vị trí thuận tiện. Thêm vào đó, việc áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ đã và đang mang lại cơ hội sở hữu được chốn an cư mơ ước cho nhiều người có nhu cầu ở thực cũng như nhà đầu tư bất động sản.

Dự án được quy hoạch với 43.00m3 xây dựng các mảng xanh.

Được ra mắt thị trường vào tháng 1/2021, đến nay sau 1 năm khuấy đảo thị trường bất động sản khu Tây, The Sol City đã hoàn thiện 100% các hạng mục xây dựng và đang trong quá trình bàn giao cho khách hàng.

Theo Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi, các hệ thống tiện ích, công tác chuẩn bị cho vận hành khu dân cư đã sẵn sàng, dự kiến khu phố The Sol City sẽ đi vào hoạt động vào khoảng tháng 4/2021 để phục vụ cho nhu cầu sống, giải trí của cư dân.