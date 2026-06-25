The Windsor Collection - Bộ sưu tập bất động sản đảo hồ hạng sang giữa lòng Đại công viên Ciputra Central Park

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm hữu hạn, không gian xanh nội đô ngày một khan hiếm, một dự án bất động sản hạng sang, với lối kiến trúc duy mỹ lấy cảm hứng từ biểu tượng “Bông hồng nước Anh”, đang bất ngờ thu hút sự chú ý của thị trường khi tọa lạc tại khu vực trung tâm Đại công viên Ciputra Central Park.

Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hà Nội) là một minh chứng điển hình cho những dự án vượt lên trên khái niệm bất động sản thông thường, để trở thành một phần của lịch sử phát triển đô thị. Ra đời năm 1996, trong giai đoạn Hà Nội bắt đầu mở rộng không gian phát triển, Ciputra Hà Nội là khu đô thị quốc tế tiên phong đặt nền móng cho một chuẩn mực sống hoàn toàn mới: quy hoạch đồng bộ, không gian xanh rộng lớn và cộng đồng cư dân toàn cầu được hình thành theo thời gian.

CIPUTRA HÀ NỘI – KHU ĐÔ THỊ QUỐC TẾ TIÊN PHONG TẠI THỦ ĐÔ

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, Ciputra Hà Nội sở hữu tọa độ chiến lược khi tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Võ Chí Công (vành đai 2), đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (vành đai 2.5), Phạm Văn Đồng (vành đai 3) và đường Lạc Long Quân (vành đai 1) kết nối thuận tiện tới khu vực Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn, sân bay Nội Bài và phố cổ Hà Nội.

Ciputra Hà Nội - Khu đô thị quốc tế tiên phong tại Hà Nội. (Hình ảnh minh họa).

Trải qua ba thập kỷ, khi Hà Nội không ngừng gia tăng quy mô và xuất hiện thêm nhiều khu đô thị mới, triết lý phát triển của Ciputra vẫn luôn trường tồn theo thời gian. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của cộng đồng cư dân giàu có song kín tiếng, những người đề cao sự riêng tư, nền nếp và chất lượng cuộc sống cao. Cũng chính từ đây, khái niệm về "đặc quyền ẩn mình" được định hình như một cách tận hưởng cuộc sống khác biệt tại Ciputra Hà Nội.

Khi quỹ đất nội đô ngày càng giới hạn, diện mạo đô thị liên tục thay đổi, những khu đô thị sở hữu lịch sử phát triển đủ dài cùng bản sắc cộng đồng rõ nét như Ciputra Hà Nội càng khẳng định vị thế riêng trên bản đồ thành phố.

CIPUTRA CENTRAL PARK – LÕI XANH ĐỘC BẢN ĐƯỢC KIẾN TẠO TỪ TẦM NHÌN QUY HOẠCH

Áp lực gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa của Hà Nội ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bên cạnh xu hướng hình thành dự án mới ở các cực tăng trưởng ven đô, việc sở hữu một đại công viên nội khu quy mô lên đến 66ha ngay trong trung tâm thành phố gần như là một “kỳ tích” khó có thể lặp lại.

Ciputra Central Park - Đại công viên quy mô lên đến 66ha. (Hình ảnh minh họa).

Nằm trong lõi quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long, công viên trung tâm Ciputra Central Park có thể coi như một di sản kế thừa tầm nhìn bền vững của Ciputra Hà Nội. Hệ thống cây xanh, mặt nước, đường dạo bộ hay các khoảng mở được cấu trúc như một chỉnh thể hài hòa, an nhiên và cân bằng.

Trên quy mô 66ha, chủ đầu tư dự kiến phát triển đại công viên trung tâm theo mô hình hệ sinh thái đa lớp, với các công viên chủ đề như vườn European, vườn Vietnamese, vườn Indonesian, ốc đảo The Island, dải lâm cảnh… Không chỉ hướng tới mục tiêu xây dựng cảnh quan điểm nhấn, Ciputra Central Park còn tích hợp chuỗi tiện ích thương mại, dịch vụ, nghệ thuật và giải trí độc đáo: quảng trường sự kiện, tổ hợp thể thao & giải trí,... được định vị như tâm điểm của hoạt động cộng đồng, nơi nhịp sống trở nên sôi động và đầy cảm hứng.

THE WINDSOR COLLECTION - BỘ SƯU TẬP KẾ THỪA DI SẢN 30 NĂM MỘT TẦM NHÌN TOÀN CẦU

Khi những thông tin đầu tiên về một bộ sưu tập bất động sản hạng sang sắp ra mắt tại không gian trung tâm bậc nhất Ciputra dần được hé lộ, giới chuyên gia và các nhà đầu tư đã dành nhiều sự chú ý tới The Windsor Collection.

Nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Huyên kéo dài (vành đai 2.5), The Windsor Collection hiện diện tại vị trí lõi xanh giữa lòng Khu đô thị Nam Thăng Long - địa chỉ danh giá từ lâu đã được xem như nơi hội tụ của giới “old-money” Hà Nội, cùng cộng đồng cư dân đến từ hơn 80 quốc gia. Từ đây, chỉ mất khoảng một phút để tiếp cận nhà ga metro số 2 theo quy hoạch, chưa đầy năm phút tới Lotte Mall Tây Hồ, đồng thời dễ dàng kết nối với toàn bộ hệ thống giáo dục, thương mại, dịch vụ quốc tế đã hiện hữu trong khu vực.

The Windsor Collection - Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong & độc bản tại trung tâm Hà Nội. (Hình ảnh minh họa).

Kế thừa nền tảng 30 năm phát triển của Ciputra, The Windsor Collection đồng thời mở ra một góc nhìn mới về nghệ thuật sống. Được biết, dự án quy tụ sự đồng hành của nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và thiết kế như P&T Group (Hong Kong), 1508 London, LJ Group (Brazil) hay Kaze Studio (Đan Mạch)…, góp phần định hình một dấu ấn mới tại Ciputra Hà nội.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý “ Bông hồng nước Anh”, Dự án được phát triển theo mô hình bất động sản đảo hồ mang đậm dấu ấn Anh Quốc đương đại. Tại đây, những “ngôi nhà biết thở” giữa lòng Đại công viên không chỉ là một ý niệm thiết kế, mà còn phản ánh triết lý sống bền vững, liên kết thi vị với thiên nhiên - những giá trị vốn gần gũi và đồng điệu với nếp sống thanh lịch của người Hà Thành.

The Windsor Collection - Sắp ra mắt!

Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - khu đô thị Nam Thăng Long

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