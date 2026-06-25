The Windsor Collection - Bộ sưu tập bất động sản đảo hồ hạng sang giữa lòng Đại công viên Ciputra Central Park

Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hà Nội) là một minh chứng điển hình cho những dự án vượt lên trên khái niệm bất động sản thông thường, để trở thành một phần của lịch sử phát triển đô thị. Ra đời năm 1996, trong giai đoạn Hà Nội bắt đầu mở rộng không gian phát triển, Ciputra Hà Nội là khu đô thị quốc tế tiên phong đặt nền móng cho một chuẩn mực sống hoàn toàn mới: quy hoạch đồng bộ, không gian xanh rộng lớn và cộng đồng cư dân toàn cầu được hình thành theo thời gian.
Tọa lạc tại trung tâm thành phố, Ciputra Hà Nội sở hữu tọa độ chiến lược khi tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Võ Chí Công (vành đai 2), đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (vành đai 2.5), Phạm Văn Đồng (vành đai 3) và đường Lạc Long Quân (vành đai 1) kết nối thuận tiện tới khu vực Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn, sân bay Nội Bài và phố cổ Hà Nội.
Trải qua ba thập kỷ, khi Hà Nội không ngừng gia tăng quy mô và xuất hiện thêm nhiều khu đô thị mới, triết lý phát triển của Ciputra vẫn luôn trường tồn theo thời gian. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của cộng đồng cư dân giàu có song kín tiếng, những người đề cao sự riêng tư, nền nếp và chất lượng cuộc sống cao. Cũng chính từ đây, khái niệm về "đặc quyền ẩn mình" được định hình như một cách tận hưởng cuộc sống khác biệt tại Ciputra Hà Nội.
Khi quỹ đất nội đô ngày càng giới hạn, diện mạo đô thị liên tục thay đổi, những khu đô thị sở hữu lịch sử phát triển đủ dài cùng bản sắc cộng đồng rõ nét như Ciputra Hà Nội càng khẳng định vị thế riêng trên bản đồ thành phố.
Áp lực gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa của Hà Nội ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bên cạnh xu hướng hình thành dự án mới ở các cực tăng trưởng ven đô, việc sở hữu một đại công viên nội khu quy mô lên đến 66ha ngay trong trung tâm thành phố gần như là một “kỳ tích” khó có thể lặp lại.
Nằm trong lõi quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long, công viên trung tâm Ciputra Central Park có thể coi như một di sản kế thừa tầm nhìn bền vững của Ciputra Hà Nội. Hệ thống cây xanh, mặt nước, đường dạo bộ hay các khoảng mở được cấu trúc như một chỉnh thể hài hòa, an nhiên và cân bằng.
Trên quy mô 66ha, chủ đầu tư dự kiến phát triển đại công viên trung tâm theo mô hình hệ sinh thái đa lớp, với các công viên chủ đề như vườn European, vườn Vietnamese, vườn Indonesian, ốc đảo The Island, dải lâm cảnh… Không chỉ hướng tới mục tiêu xây dựng cảnh quan điểm nhấn, Ciputra Central Park còn tích hợp chuỗi tiện ích thương mại, dịch vụ, nghệ thuật và giải trí độc đáo: quảng trường sự kiện, tổ hợp thể thao & giải trí,... được định vị như tâm điểm của hoạt động cộng đồng, nơi nhịp sống trở nên sôi động và đầy cảm hứng.
Khi những thông tin đầu tiên về một bộ sưu tập bất động sản hạng sang sắp ra mắt tại không gian trung tâm bậc nhất Ciputra dần được hé lộ, giới chuyên gia và các nhà đầu tư đã dành nhiều sự chú ý tới The Windsor Collection.
Nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Huyên kéo dài (vành đai 2.5), The Windsor Collection hiện diện tại vị trí lõi xanh giữa lòng Khu đô thị Nam Thăng Long - địa chỉ danh giá từ lâu đã được xem như nơi hội tụ của giới “old-money” Hà Nội, cùng cộng đồng cư dân đến từ hơn 80 quốc gia. Từ đây, chỉ mất khoảng một phút để tiếp cận nhà ga metro số 2 theo quy hoạch, chưa đầy năm phút tới Lotte Mall Tây Hồ, đồng thời dễ dàng kết nối với toàn bộ hệ thống giáo dục, thương mại, dịch vụ quốc tế đã hiện hữu trong khu vực.
Kế thừa nền tảng 30 năm phát triển của Ciputra, The Windsor Collection đồng thời mở ra một góc nhìn mới về nghệ thuật sống. Được biết, dự án quy tụ sự đồng hành của nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và thiết kế như P&T Group (Hong Kong), 1508 London, LJ Group (Brazil) hay Kaze Studio (Đan Mạch)…, góp phần định hình một dấu ấn mới tại Ciputra Hà nội.
Lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý “ Bông hồng nước Anh”, Dự án được phát triển theo mô hình bất động sản đảo hồ mang đậm dấu ấn Anh Quốc đương đại. Tại đây, những “ngôi nhà biết thở” giữa lòng Đại công viên không chỉ là một ý niệm thiết kế, mà còn phản ánh triết lý sống bền vững, liên kết thi vị với thiên nhiên - những giá trị vốn gần gũi và đồng điệu với nếp sống thanh lịch của người Hà Thành.
The Windsor Collection - Sắp ra mắt!
Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - khu đô thị Nam Thăng Long
www.thewindsorcolletion.vn
Hotline: 1900 638 833.
Theo thống kê, giá nhà ở tại Việt Nam hiện đã tăng 400 lần so với năm 1990. Từ quý 3/2025 đến nay, hầu hết các dự án mới ra mắt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới an sinh xã hội, gây bất bình đẳng xã hội mà còn tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị lớn. Khi chi phí nhà ở chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thu nhập, chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động, còn lao động trẻ thì mất độ̂ng lực sở hữu nhà, dẫn đến không muốn kết hôn, sinh con...
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về phân khúc nhà ở cho thuê, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng việc phát triển đồng bộ thị trường nhà ở cho thuê sẽ góp phần bổ sung nguồn cung lớn các sản phẩm nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Đồng thời, các đô thị lớn sẽ có thêm nhiều “chốn an cư khởi đầu” - nền tảng quan trọng để hình thành các hộ gia đình mới, duy trì lực lượng lao động và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Qua rà soát, Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra ghi nhận 28 kết luận cơ bản hoàn thành. Đáng chú ý, việc 9 kết luận hoàn thành do được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã giúp giải phóng nguồn lực cho 1.143 dự án, cơ sở nhà, đất…
Nguồn cung lưu trú ngày càng phong phú, song điều du khách tìm kiếm không chỉ là một căn phòng đẹp, mà còn là những trải nghiệm riêng có và giá trị văn hóa đặc sắc…
Tính đến ngày 21/6/2026, TP. Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư được hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất vẫn tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...