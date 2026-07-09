The Windsor Collection hội tụ “tam giác” động lực gia tăng giá trị bất động sản

Bước vào chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Thủ đô, The Windsor Collection là một trong số ít dự án sở hữu đồng thời lợi thế cả về quy hoạch, hạ tầng và giao thông công cộng ngay tại lõi khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội.

Trong bất động sản, vị trí luôn được xem là yếu tố quyết định giá trị hàng đầu. Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, một địa chỉ thực sự được đánh giá cao không chỉ đòi hỏi khả năng kết nối, mà còn phải đặt trong cấu trúc quy hoạch đồng bộ, nơi hạ tầng, cảnh quan, môi trường sống và cộng đồng cư dân cùng phát triển theo một tầm nhìn dài hạn.

QUY HOẠCH KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ DÀI HẠN

Theo Savills, nguồn cung bất động sản thấp tầng tâm điểm thành phố vẫn ở mức hạn chế, trong khi nhu cầu đối với dòng sản phẩm tích lũy dài hạn tiếp tục được duy trì. Đó cũng là lý do những khu đô thị được quy hoạch hoàn chỉnh, bài bản qua nhiều thập kỷ ngày càng khẳng định ưu thế cạnh tranh.

Công viên trung tâm Ciputra Central Park quy mô lên tới 66ha. Ảnh minh hoạ: The Windsor Collection.

Không chỉ là một trong những khu đô thị quốc tế tiên phong trên cả nước, Ciputra còn là đại đô thị hiếm hoi có quỹ đất quy mô lớn giữa lòng Thủ đô, với hệ thống giao thông, cảnh quan và tiện ích được định hình đồng bộ ngay từ những ngày đầu. Sở hữu khu lõi rộng hơn 95ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%, trong đó gần 66ha diện tích dành cho cây xanh và mặt nước. Hệ thống công viên trở thành “hạt nhân” của toàn bộ quy hoạch, thay vì đóng vai trò tiện ích cảnh quan đơn lẻ.

Nằm giữa công viên trung tâm Ciputra Central Park, bộ sưu tập The Windsor Collection được phát triển trên nền tảng quy hoạch đã được kiến tạo xuyên suốt 30 năm, kế thừa toàn bộ cấu trúc đô thị công viên đã vận hành ổn định. Hồ điều hòa 26ha không chỉ tạo nên tầm nhìn phóng khoáng, mà còn đóng vai trò điều tiết vi khí hậu, tối ưu hướng gió và ánh sáng tự nhiên cho toàn khu. Được tổ chức thành hai bán đảo phân tách tự nhiên bởi đại lộ Nguyễn Văn Huyên kéo dài (vành đai 2.5), The Windsor Collection hình thành mô hình “đô thị đảo hồ” hiếm gặp giữa trung tâm Hà Nội.

HƯỞNG LỢI TỪ MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC KHU TÂY HỒ TÂY

The Windsor Collection nằm ở cửa ngõ phía Bắc - một trong những định hướng phát triển chiến lược của Hà Nội. Dự án tiếp cận trực tiếp tới các đại lộ: Nguyễn Văn Huyên (vành đai 2.5), Nguyễn Hoàng Tôn; tiệm cận các tuyến Võ Chí Công (vành đai 2), Phạm Văn Đồng (vành đai 3), Âu Cơ (vành đai 1). Đây là những tuyến giao thông huyết mạch kết nối cực tăng trưởng trung tâm thành phố với cực tăng trưởng phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn); đồng thời là điểm hội tụ quan trọng của 03 trục không gian phát triển Thủ đô bao gồm trục Nhật Tân – Nội Bài, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trục Hồ Tây – Cổ Loa – Sân bay Gia Bình. Những tuyến đường này tiếp tục được ưu tiên đầu tư và mở rộng trong thời gian tới.

The Windsor Colletion tiệm cận hàng loạt đại lộ từ 40-64m. Ảnh minh hoạ: The Windsor Collection.

Đáng chú ý, dự án xây dựng Trạm bơm Phú Thượng với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức PPP, do Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long thực hiện. Công trình được khởi công từ cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Cải tiến về hạ tầng giao thông và kỹ thuật đã góp phần đáng kể tạo dư địa tăng giá và tính thanh khoản cho bất động sản khu vực, tiêu biểu như The Windsor Collection. Từ đây, trong bán kính vài phút di chuyển là hệ thống tiện ích đã hiện hữu như Lotte Mall Tây Hồ, Ciputra Club, trung tâm hành chính mới khu Ngoại giao đoàn cùng chuỗi trường quốc tế gồm UNIS, Hanoi Academy, Maple Bear, Newton Westlake…

BÀI TOÁN TOD - ĐỘNG LỰC GIA TĂNG VỊ THẾ TRONG TƯƠNG LAI

Một trong những lợi thế nổi bật của The Windsor Collection là vị trí chỉ cách ga Metro Nam Thăng Long (C1) khoảng 500m. Đây là nhà ga đầu mối của tuyến Metro số 2 kết nối Nam Thăng Long - Hồ Gươm - Trần Hưng Đạo, đồng thời là tuyến đường sắt đô thị duy nhất kết nối trực tiếp trung tâm với sân bay quốc tế Nội Bài theo quy hoạch.

Nhà ga Metro số 2 cách The Windsor Collection chỉ 1 phút di chuyển. Ảnh minh hoạ: The Windsor Collection.

Cuối năm 2025, tuyến Metro số 2 dài 11,5km chính thức được khởi công, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development) của Hà Nội. Theo định hướng này, các dự án nằm trong bán kính tiếp cận ga metro sẽ trở thành trung tâm phát triển mới về thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở, tạo ra sức hút lớn đối với cư dân cũng như nhà đầu tư.

Kinh nghiệm từ Tokyo, Hong Kong hay Singapore cho thấy, bất động sản nằm trong vùng TOD thường có tiềm năng tăng giá tốt hơn nhờ lợi thế kết nối và nhu cầu ở thực bền vững. Savills cũng nhận định TOD sẽ là một trong những động lực quan trọng định hình thị trường bất động sản Hà Nội trong 5-10 năm tới khi mạng lưới metro dần hoàn thiện. Thực tế, khoảng 1 năm sau khi tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đi vào hoạt động ở Tp Hồ Chí Minh, giá bất động sản dọc tuyến đã tăng trung bình 15-40% và gần gấp đôi trong khoảng 5 năm trở lại.

Đối với The Windsor Collection, sự vượt trội không chỉ nằm ở việc kế thừa mô hình TOD. Quan trọng hơn, dự án đồng thời hội tụ “tam giác vàng” với 3 lớp giá trị, gồm quy hoạch đô thị đã được kiểm chứng, hạ tầng giao thông liên vùng hoàn thiện và động lực TOD của tương lai.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản thấp tầng nội đô ngày càng hạn chế, việc sở hữu một dự án nằm tại giao điểm của ba yếu tố này được xem là thành tích khó có thể lặp lại trong nhiều năm tới.

* The Windsor Collection

Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - KĐT Nam Thăng Long

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