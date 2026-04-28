Vốn hóa Nvidia vượt xa mốc 5 nghìn tỷ USD

Sau khi vượt mốc 5 nghìn tỷ USD vào tuần trước, giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Nvidia tiếp tục tăng cao hơn trên mốc này...

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), giá cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 216,61 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, mức vốn hóa của công ty đạt mức 5,26 nghìn tỷ USD, cao chưa từng thấy.

Với mức vốn hóa này, Nvidia đang là công ty niêm yết đại chúng đắt giá nhất thế giới, dẫn trước Alphabet - công ty có mức vốn hóa 4,23 nghìn tỷ USD khi kết thúc phiên 27/4, và Apple ở mức 3,93 nghìn tỷ USD.

Nvidia mới cán mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD vào phiên ngày thứ Sáu tuần trước, khi cổ phiếu công ty này lần đầu tiên lập kỷ lục kể từ tháng 10 năm ngoái. Nhà đầu tư đổ xô mua cổ phiếu Nvidia - công ty đang chiếm vị trí số 1 thế giới về con chip trí tuệ nhân tạo (AI) - trước khi các công ty công nghệ lớn - vốn đang đi đầu về đầu tư AI - công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 trong tuần này.

Từ cuối năm 2022 đến nay, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng gấp khoảng 15 lần, nhờ nhu cầu khổng lồ đối với các dịch vụ và mô hình AI. Các sản phẩm bộ vi xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia là không thể thiếu đối với các “ông lớn” công nghệ đang chạy đua quyết liệt về AI như Alphabet, Microsoft, Meta và Amazon, cũng như các nhà phát triển mô hình như OpenAI và Anthropic.

Nhà đầu tư đang lạc quan về tình hình doanh thu và lợi nhuận của Nvidia, sau khi hãng chip Intel công bố lợi nhuận quý 1/2026 tốt hơn dự báo vào hôm thứ Năm tuần trước. Phiên ngày thứ Sáu, giá cổ phiếu Intel tăng 24%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1987. Phiên ngày thứ Hai, cổ phiếu này tăng thêm 2,93%.

Theo dự kiến, Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính của quý 1 tài khóa 2027, quý kết thúc vào ngày 30/4, vào ngày 20/5 tới.

Gần đây, đã có những thời điểm nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn do lo ngại về sự leo thang dữ dội của giá dầu thô và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng do tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Tuy nhiên, trong tháng 4 này, cổ phiếu công nghệ đã phục hồi mạnh, khi nhu cầu đối với hạ tầng AI không có dấu hiệu chững lại.

Từ đầu tháng tới nay, chỉ số Nasdaq - thước đo giá cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ - đã tăng 15%, tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Tuy đang giữ vị trí đi đầu về chip AI, Nvidia đang đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ như AMD hay Qualcomm.

Ngay cả Alphabet, một khách hàng lớn của Nvidia, mới đây đã công bố sản phẩm chip mới nhằm cạnh tranh với các sản phẩm của Nvidia. Theo dự kiến, sản phẩm chip mới của Alphabet sẽ có sẵn để cung cấp tới khách hàng đám mây trong năm nay.