Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Vốn hóa Nvidia vượt xa mốc 5 nghìn tỷ USD

Điệp Vũ

28/04/2026, 13:47

Sau khi vượt mốc 5 nghìn tỷ USD vào tuần trước, giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Nvidia tiếp tục tăng cao hơn trên mốc này...

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Reuters.
CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), giá cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 216,61 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, mức vốn hóa của công ty đạt mức 5,26 nghìn tỷ USD, cao chưa từng thấy.

Với mức vốn hóa này, Nvidia đang là công ty niêm yết đại chúng đắt giá nhất thế giới, dẫn trước Alphabet - công ty có mức vốn hóa 4,23 nghìn tỷ USD khi kết thúc phiên 27/4, và Apple ở mức 3,93 nghìn tỷ USD.

Nvidia mới cán mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD vào phiên ngày thứ Sáu tuần trước, khi cổ phiếu công ty này lần đầu tiên lập kỷ lục kể từ tháng 10 năm ngoái. Nhà đầu tư đổ xô mua cổ phiếu Nvidia - công ty đang chiếm vị trí số 1 thế giới về con chip trí tuệ nhân tạo (AI) - trước khi các công ty công nghệ lớn - vốn đang đi đầu về đầu tư AI - công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 trong tuần này.

Từ cuối năm 2022 đến nay, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng gấp khoảng 15 lần, nhờ nhu cầu khổng lồ đối với các dịch vụ và mô hình AI. Các sản phẩm bộ vi xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia là không thể thiếu đối với các “ông lớn” công nghệ đang chạy đua quyết liệt về AI như Alphabet, Microsoft, Meta và Amazon, cũng như các nhà phát triển mô hình như OpenAI và Anthropic.

Nhà đầu tư đang lạc quan về tình hình doanh thu và lợi nhuận của Nvidia, sau khi hãng chip Intel công bố lợi nhuận quý 1/2026 tốt hơn dự báo vào hôm thứ Năm tuần trước. Phiên ngày thứ Sáu, giá cổ phiếu Intel tăng 24%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1987. Phiên ngày thứ Hai, cổ phiếu này tăng thêm 2,93%.

Theo dự kiến, Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính của quý 1 tài khóa 2027, quý kết thúc vào ngày 30/4, vào ngày 20/5 tới.

Gần đây, đã có những thời điểm nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn do lo ngại về sự leo thang dữ dội của giá dầu thô và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng do tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Tuy nhiên, trong tháng 4 này, cổ phiếu công nghệ đã phục hồi mạnh, khi nhu cầu đối với hạ tầng AI không có dấu hiệu chững lại.

Từ đầu tháng tới nay, chỉ số Nasdaq - thước đo giá cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ - đã tăng 15%, tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Tuy đang giữ vị trí đi đầu về chip AI, Nvidia đang đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ như AMD hay Qualcomm.

Ngay cả Alphabet, một khách hàng lớn của Nvidia, mới đây đã công bố sản phẩm chip mới nhằm cạnh tranh với các sản phẩm của Nvidia. Theo dự kiến, sản phẩm chip mới của Alphabet sẽ có sẵn để cung cấp tới khách hàng đám mây trong năm nay.

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Chile hiện là nước có trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới, với khoảng 180 triệu tấn - gần gấp đôi Australia, nước đứng thứ hai...

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu

Trong lúc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và hạ tầng dầu khí ở các nước Vùng Vịnh khó có thể phục hồi sớm sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, hai ngân hàng lớn là Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu...

Nền kinh tế châu Âu hơn 32 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Nền kinh tế châu Âu hơn 32 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tiếp theo là Anh và Pháp. Italy, Nga và Tây Ban Nha lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo, tạo thành nhóm 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực...

Ấn Độ và New Zealand ký thỏa thuận thương mại

Ấn Độ và New Zealand ký thỏa thuận thương mại

Trong năm qua, New Delhi đã đẩy nhanh nỗ lực mở cửa nền kinh tế thông qua các thỏa thuận với nhiều đối tác lớn...

Khoảng 60 quốc gia nhóm họp để bàn lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Khoảng 60 quốc gia nhóm họp để bàn lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Cuộc họp tại Colombia thu hút khoảng 60 chính phủ thảo luận về giải pháp giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Chứng khoán

3

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Thế giới

4

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Bất động sản

5

Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy