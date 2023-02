Thêm hai kênh truyền hình nước ngoài dừng phát sóng tại Việt Nam

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông về việc không tiếp tục làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài Paramount Network, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc ngừng công tác biên tập kênh chương trình nước ngoài Paramount Network và phân phối tín hiệu sau khi được biên tập cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận số 131/GCN-BTTTT ngày 1/3/2021 cấp cho Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài Paramount Network trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Đồng thời thu hồi Giấy phép số 335/GP-BTTTT ngày 7/6/2021 cấp cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh biên tập kênh chương trình nước ngoài Paramount Network trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 33 của Luật Báo chí năm 2016.

Kênh truyền hình Paramount Network được xác định thuộc thể loại Phim truyện, chủ yếu phát sóng các bộ phim điện ảnh, phim ngắn, phim truyền hình. Kênh được phát sóng 24h/ngày, 7 ngày/tuần, với độ phân giải hình ảnh độ nét cao HD.

Đối với kênh chương trình Baby First, cục này cũng cho biết, căn cứ đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Msky về việc dừng phân phối kênh chương trình nước ngoài Baby First; Trung tâm Truyền hình Thông tấn thông báo về việc dừng biên tập kênh chương trình truyền hình nước ngoài Baby First trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận số 162/GCN-BTTTT ngày 15/3/2021 cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Msky làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài Baby First trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Bộ thu hồi Giấy phép số 581/GP-BTTTT ngày 31/8/2021 cấp cho Trung tâm Truyền hình Thông tấn biên tập kênh chương trình nước ngoài Baby First trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 33 của Luật Báo chí năm 2016.

Như vậy, tính đến thời điểm này, còn 56 kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp phép biên tập cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của Việt Nam.

Trước đó, tháng 10/2021, một lượng lớn gồm 14 kênh truyền hình nước ngoài dừng phát sóng tại Việt Nam, trong đó có hàng loạt kênh nổi tiếng được ưa thích như Fox Movies, Fox Sports, Disney Channel… do thời hạn quyền cung cấp 14 kênh chương trình nước ngoài này trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam của các đại lý được ủy quyền có thời hạn đến hết ngày 30/9/2021, do đó phải chính thức dừng cung cấp dịch vụ từ ngày 1/10/2021.