Thêm SVD và FDC bị HoSE cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của SVD của CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng và cổ phiếu FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM do lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là con số âm.

Theo đó, 27,6 triệu cổ phiếu SVD của CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với lý do lợi nhuận sau thuế kiểm toán năm 2022 là số âm.

Cụ thể: sau kiểm toán SVD ghi nhận lỗ gần 2,4 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi 11,7 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh doanh năm 2022 chỉ đạt 3,1 tỷ đồng, giảm 11,47 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ giảm 78,5% so với năm 2021; Lợi nhuận khác năm 2022 giảm (5,16) tỷ đồng so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế giảm 16,63 tỷ đồng so với năm 2021, tương đương với tỷ lệ giảm là 113.3%.

Năm 2022, cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới kéo dài, cộng với đại dịch covid vẫn diễn ra tại Trung Quốc dẫn đến thị trường xuất khẩu của công ty gần như đóng băng, thị trường trong nước cũng gặp khó khăn, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được.

Hàng tồn kho năm 2022 là 114,8 tỷ đồng, tồn nhiều hơn 60,9 tỷ đồng so với năm 2021. Doanh thu từ hoạt động bán hàng năm 2022 giám (96,1) tỷ đồng so với năm 2021.

Tương tự, 38,6 triệu cổ phiếu FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM cũng bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là con số âm

Cụ thể, năm 2022 FDC ghi nhận doanh thu đạt 17,2 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 4 tỷ (cùng kỳ đạt gần 23 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 16,3 tỷ lên tới hơn 214 tỷ đồng, lỗ thuần thuần từ hoạt động kinh doanh là gần 197,6 tỷ; lỗ sau thuế là -197,6 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 3,8 tỷ đồng).

Theo FDC, lợi nhuận năm 2022 bị lỗ và giảm 1 khoản là 210 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu là do trong năm 2021 công ty ghi nhận lãi thanh lý một khoản đầu tư dài hạn, trong khi năm 2022 không phát sinh;



Mặt khác, năm 2022, công ty trích lập dự phòng khoản khó đòi dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến (bao gồm 199 tỷ nợ xấu tại CTCP Dệt may Liên Phương), trong khi năm 2021 không phát sinh khoản này.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 29/3, giá cổ phiếu này giảm còn 2.940 đồng/cổ phiếu và giảm gần 23% trong 1 tháng qua; còn cổ phiếu FDC đứng giá 18.100 đồng/cổ phiếu và cũng giảm hơn 11% trong 1 tháng qua.

Như vậy, danh sách cổ phiếu bị HOSE cắt margin tăng lên con số 73 mã.