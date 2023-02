Thép xây dựng tiếp tục tăng giá

Trong đợt điều chỉnh này, thương hiệu thép Hòa Phát tại miền Bắc tăng 310 đồng/kg đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là 15.760 đồng/kg và 15.840 đồng/kg.

Tại miền Trung, Hòa Phát tăng 310 đồng/kg đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Theo đó, mức giá của hai sản phẩm này hiện ở mức 15.680 đồng/kg và 15.730 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 cùng có mức tăng 410 đồng/kg. Hiện giá của hai sản phẩm này có giá lần lượt là 15.830 đồng/kg và 15.880 đồng/kg.

Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý tăng 310 đồng/kg đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Hiện mức giá của hai sản phẩm này lần lượt là 15.710 đồng/kg và 15.810 đồng/kg.

Thép Việt Đức tại miền Bắc, với thép cuộn CB240 tăng 300 đồng/kg, hiện ở mức 15.500 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 tăng 310 đồng/kg, lên mức 15.810 đồng/kg.

Tại miền trung, Việt Đức tăng 310 đồng/kg với thép cuộn CB240, lên mức giá 15.860 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 300 đồng/kg, lên mức là 16.060 đồng/kg.

Thép Kyoei điều chỉnh tăng 300 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và tăng 310 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300. Hiện giá của hai sản phẩm này ở mức 15.580 đồng/kg và 15.840 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Nhật tại miền Bắc cũng điều chỉnh tăng 300 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 15.880 đồng/kg.

Thép Pomina tại miền Trung, tăng 300 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 16.520 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 tăng 310 đồng/kg, hiện có giá 16.580 đồng/kg.

Tại miền Nam, Pomina điều chỉnh tăng 300 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 16.470 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 tăng 310 đồng/kg, hiện có giá 16.580 đồng/kg.

Thép Thái Nguyên, tăng 410 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 15.760 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 tăng 310 đồng/kg, hiện có giá 15.810 đồng/kg.

Thương hiệu thép Tung Ho miền Nam, tăng 200 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 15.730 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 tăng 300 đồng/kg, hiện có giá 15.780 đồng/kg.

Thép Việt Sing miền Bắc, tăng 300 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và tăng 400 đồng/kg với thép thanh vằn D10 CB300. Hiện mức giá của hai sản phẩm này lần lượt là 15.630 đồng/kg và 15.830 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Mỹ tại miền Bắc, giá thép cuộn CB240 tăng 300 đồng/kg, lên mức 15.680 đồng/kg.

Còn tại miền Trung, thép cuộn CB240 thép thanh vằn D10 CB300 vẫn giữ nguyên giá so với đợt điều chỉnh ngày 31/01/2023. Hiện mức giá của hai sản phẩm này lần lượt là 15.680 đồng/kg và 15.580 đồng/kg.

Tại miền Nam, Việt Mỹ điều chỉnh tăng 300 đồng/kg đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là 15.580 đồng/kg và 15.680 đồng/kg.

Thương hiệu thép Mỹ tại miền Bắc, điều chỉnh tăng 310 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 15.330 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 tăng 410 đồng/kg, lên mức 15.580 đồng/kg.

Mặc dù, giá thép trong nước đã được các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh tăng, nhưng không xuất phát từ nhu cầu thị trường, mà nguyên nhân chính là từ việc giá các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép tăng cao.

Theo nhận định của một số chuyên gia, giá thép có khả năng tiếp tục tăng trong bối cảnh giá thế giới vẫn đi lên, nguyên vật liệu chính cho sản xuất thép như quặng sắt, than mỡ, thép phế liệu, cuộn cán nóng… chưa có dấu hiệu dừng đà tăng.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình sản xuất và tiêu thụ thép năm 2022, Hiệp hội Thép Việt Nam cũng đưa ra những con số không mấy khả quan. Cụ thể, sản xuất thép thành phẩm năm 2022 đạt 29,339 triệu tấn, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tiêu thụ thép thành phẩm đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 6,28 triệu tấn, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhận định về triển vọng ngành thép năm 2023, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng vẫn sẽ là năm đầy thách thức với ngành thép trong nước. Tuy nhiên, "lực kéo" từ đầu tư công được hy vọng sẽ mang lại bức tranh khởi sắc hơn cho ngành thép trong nước.