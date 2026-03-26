Thị giá gần 90.000 đồng, Viettel Post chào bán 51,1 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu VTP tăng 5,08% lên 88.600 đồng/cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng, giá phát hành thấp hơn khoảng 88,7% so với thị giá hiện tại.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (mã VTP-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Theo đó, Viettel Post chào bán hơn 51,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 100:42, (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/4/2026, thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/4/2026 đến ngày 8/5/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post dự kiến thu về gần 511,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Viettel Post phân bổ cho ba nhóm mục tiêu chính, bao gồm: Hơn 297 tỷ đồng, chiếm 58,11% được dành cho mảng dịch vụ chuyển phát, trong đó tập trung vào dự án đầu tư phương tiện vận tải năm 2025–2026 và đầu tư máy móc, thiết bị.

Tiếp theo là góp 100 tỷ đồng, chiếm 19,55% vào công ty con – Công ty TNHH MTV Logistics Viettel nhằm tăng năng lực vận tải và triển khai các dự án logistics. Cuối cùng còn lại khoảng 114 tỷ đồng, chiếm 22,34% được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, bao gồm chi phí vận hành và chi trả tiền lương.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu VTP tăng 5,08% lên 88.600 đồng/cổ phiếu, với mức giá 10.000 thì giá phát hành thấp hơn khoảng 88,7% so với thị giá hiện tại.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Viettel Post dự kiến sẽ tăng từ hơn 1.217,8 tỷ đồng lên mức hơn 1.729,3 tỷ đồng.

Được biết, VTP đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến trong khoảng từ ngày 21/4/2025 đến ngày 29/4/2026, địa điểm họp sẽ được thông báo sau. Nội dung họp nhằm thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết thúc năm 2025, VTP ghi nhận doanh thu thuần đạt 21 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 405 tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 125% và 99% dự báo cả năm của VCSC.

Theo VCSC, doanh thu thuần vượt kỳ vọng nhờ mảng thương mại mạnh hơn dự kiến, trong khi doanh thu mảng dịch vụ cốt lõi phù hợp với dự báo của VCSC. lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số vẫn phù hợp với kỳ vọng do biên lợi nhuận mỏng của mảng thương mại chỉ có đóng góp khiêm tốn vào lợi nhuận tổng thể.

Riêng quý 4/2025, VTP ghi nhận doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mức tăng 29% so với cùng kỳ năm trước của mảng dịch vụ nhờ nhu cầu theo mùa mạnh mẽ trong quý 4, bù đắp cho mức giảm 47% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu mảng thương mại.

VCSC cho biết kết quả kinh doanh theo từng mảng trong năm 2025:

Mảng dịch vụ: VCSC cho rằng tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu bền vững và sự mở rộng mạnh mẽ của thương mại điện tử. Tổng giá trị giao dịch từ 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam (Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki) tăng 35% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025 bất chấp số lượng gian hàng đang hoạt động giảm 7% so với cùng kỳ năm trước do áp lực từ phí cao hơn và các quy định về thuế dần siết chặt, theo Metric – một công ty bên thứ ba chuyên nghiên cứu thị trường.

Mảng thương mại: Doanh thu tiếp tục giảm 33% so với cùng kỳ năm trước do VTP tiếp tục thu hẹp hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại.

Tỷ suất lợi nhuận trong năm 2025: Tổng biên lợi nhuận gộp tăng thêm 0,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước lên 5,5% trong năm 2025, được hỗ trợ bởi cơ cấu doanh thu được cải thiện với tỷ trọng đóng góp cao hơn từ mảng dịch vụ với mức biên lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ vẫn giảm 0,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025, chịu áp lực từ chi phí thuê ngoài (+28% so với cùng kỳ năm trước) và chi phí lao động (+6% so với cùng kỳ năm trước) tăng đáng kể.