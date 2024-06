Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không phát hiện thí sinh gian lận bằng công nghệ cao

Chiều 28/6, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Báo cáo cho thấy tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.071.393. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%.

Tổng số Điểm thi: 2.323; tổng số phòng thi: 45.149. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

KHÔNG PHÁT HIỆN THÍ SINH GIAN LẬN THI BẰNG CÔNG NGHỆ CAO

Theo báo cáo, công tác coi thi của Kỳ thi tại tất cả điểm thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho thấy trong cả kỳ thi có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; 0 cán bộ nào vi phạm Quy chế thi.

Số thí sinh tham gia các môn thi.

Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá sơ bộ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện.

Việc tổ chức coi thi tại tất cả điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.

Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi để tăng cường kỷ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi.

Một số thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm công tác thi được khắc phục kịp thời. Các hành vi vi phạm quy chế của thí sinh đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của quy chế thi, bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cho biết về công tác chỉ đạo, theo quy chế phối hợp của Bộ Công an và Bộ giáo dục Đào tạo, Bộ Công an đã xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi chủ yếu mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.

Mặc dù năm nay, Bộ Công an đã tập huấn để các cán bộ làm thi nhận biết các thiết bị gian lận thi cử nhưng qua những ngày thi, chưa phát hiện thấy thí sinh gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao.

ĐỀ THI MÔN VĂN KHÔNG BỊ LỘ, LỌT

Liên quan đến vấn đề ngữ liệu đề thi ngữ văn rất giống với "đề tin đồn", liệu đây có là ngẫu nhiên? Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, khẳng định đề thi môn văn không có lộ lọt. Nếu lộ lọt phải trùng cả đoạn nhưng ở đây không có.

Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết thêm trên cơ sở báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã rà soát tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt đề thi lộ và nam sinh này đã thừa nhận mình tự dựng clip, đồng thời cam kết không tái phạm.

"Trong thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện thêm thông tin gì, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, rà soát", Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay.

Đề cập về vai trò của kỳ thi trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho biết kỳ thi năm 2025 mục tiêu sẽ đảm bảo yếu tố giảm áp lực cho thí sinh, giảm tốn kém nhưng vẫn phải đủ đảm bảo tin cậy để xét tuyển đại học.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, các đại học được tự chủ trong phương thức tuyển sinh, tuy nhiên thống kê, 65% các trường đại học vẫn lấy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, vì thế giảm tốn kém cho học sinh, đặc biệt là những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không có cơ hội thi nhiều, có thể xét tuyển vào nhiều trường đại học.