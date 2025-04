Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử nhiều nhất

Ngày 29/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng công bố số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo từng môn thi.

Ngoài Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc, thí sinh có xu hướng lựa chọn các môn thuộc khối khoa học xã hội, tương tự những năm gần đây.

Trong đó, Lịch sử là môn được chọn nhiều nhất nhất với gần 500.000 thí sinh đăng ký, tiếp đến là Địa lý (hơn 494.000), Tiếng Anh (gần 359.000), Vật lý (hơn 354.000). Các môn còn lại đều dưới 250.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hai môn mới là Công nghệ và Tin học được chọn ít nhất, trong đó, môn Tin học có hơn 7.700 em đăng ký thi, Công nghệ Công nghiệp chỉ hơn 2.400.

Chi tiết số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo từng môn thi như sau:

Tính đến ngày 28/4/2025, có gần 1,17 triệu học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tăng khoảng 95.000 so với năm 2024.

Trong đó, thí sinh lớp 12 (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) là 1.122.507 (chiếm 96,33%); Thí sinh tự do là 42.782 (chiếm 3,67%), bao gồm Thí sinh tự do Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 16.072 (chiếm 1,38%); Thí sinh tự do Chương trình giáo dục phổ thông 2006: 26.711 (chiếm 2,29%).

Theo quy định, có ba nhóm thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT bao gồm:

Thứ nhất, thí sinh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, thí sinh là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa – văn nghệ.

Thứ ba, thí sinh thuộc diện người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Ngoài các trường hợp miễn toàn bộ bài thi, Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT cũng quy định một số đối tượng được miễn riêng môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT với đối tượng:

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Người có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Năm nay, nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn.

Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng một trong hai bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố vào ngày 16/7, sớm hơn năm ngoái một ngày.