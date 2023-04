Thị trường bất động sản sớm hồi phục nhờ sự thay đổi tích cực từ chính sách

Thị trường bất động sản cuối năm 2022 đã rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin sau vụ đổ vỡ trái phiếu hàng loạt. Người mua nhà đối mặt với rủi ro mất tiền vì mua trái phiếu, mua nhà mà không bao giờ nhận được nhà, có khi lại nhận thêm nợ. Chủ đầu tư có sản phẩm bán cũng không ai mua. Người có nhu cầu mua, chấp nhận trả lãi thì không vay được...

Đúng lúc sự khủng hoảng niềm tin ở mức cao trào, Chính phủ đã thông qua loạt chính sách hỗ trợ liên quan tới tín dụng, lãi suất; các Nghị định liên quan pháp lý, tháo gỡ vướng mắc cho dự án bất động sản lần lượt được ban hành. Cụ thể như gói hỗ trợ tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với mức lãi suất thấp hơn từ 1,5% đến 2% đã góp phần phá “băng” cho thị trường.

Chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành, giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được xem xét giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ. Chính phủ cũng yêu cầu xem xét điều chỉnh hệ số rủi ro của các loại hình bất động sản để có được mức lãi suất cho vay phù hợp, tránh việc kiểm soát dòng vốn quá mức.

Không những thế, Chính phủ còn thành lập 5 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công, ban hành Nghị định 08 kéo giãn kỳ hạn trái phiếu 2 năm, Nghị định 33 tháo gỡ những điểm nghẽn thị trường bất động sản, đặc biệt là về nguồn vốn và pháp lý...

Với các chỉ đạo từ Chính phủ, lãi suất cho vay tại các ngân hàng đồng loạt giảm. Tính đến đầu tháng 3 có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm còn khoảng 9,4%/năm.

BÁN THỨ KHÁCH HÀNG CẦN

Khảo sát ý kiến người tiêu dùng bất động sản vào đầu năm 2023 từ Batdongsan.com cho thấy, bất chấp những biến động trong năm qua, nhiều người vẫn mua nhà, đất, thậm chí là mua đến 3 hoặc 4 sản phẩm bất động sản.

Báo cáo cho thấy 70% người có thu nhập hộ gia đình 40 - 70 triệu/tháng đã mua ít nhất một bất động sản trong năm 2022. Tỷ lệ này lên đến 75% và 86% đối với những người có thu nhập từ 70 - 100 triệu/tháng và trên 100 triệu/tháng.

Chưa dừng lại ở đó, 68% người tham gia khảo sát cũng cho biết họ sẽ mua ít nhất một bất động sản trong vòng một năm tới. Càng nắm giữ nhiều bất động sản, xu hướng muốn mua thêm nhà, đất của người tiêu dùng càng tăng.

Báo cáo này mới nhất của đơn vị này tiếp tục chỉ ra rằng người tiêu dùng càng lúc càng quan tâm nhiều hơn tới việc mua căn hộ chung cư. Đây cũng là phân khúc tăng độ quan tâm duy nhất trên thị trường trong 2 tháng đầu năm. Lãi suất ngân hàng có dấu hiệu giảm, cùng với các chính sách, chủ trương hỗ trợ thị trường bất động sản gần đây đã có tác động khá tích cực đến tâm lý người mua nhà.

Điều này cũng trùng khớp với một số diễn biến thực tế trên thị trường hiện tại. Trong một hội thảo mới đây do chứng khoán HSC tổ chức, ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG), cho biết trong 3 tháng đầu năm, Nam Long đã bàn giao cụm căn hộ Flora MP6-7-8 tại dự án Mizuki Park, ghi nhận hơn 500 căn đã hoàn tất thanh toán 95%.

Trước thực tế này, Nam Long nhận định năm nay sẽ không quá xấu như những gì đã e ngại, vì khách hàng vẫn đảm bảo được dòng tiền và khả năng thanh toán. Điều này càng củng cố thêm lựa chọn của Tập đoàn trong hơn 30 năm qua chính là hướng đến nhóm khách hàng mua nhà ở thực.

Do đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dòng sản phẩm “vừa túi tiền” trong năm 2023 như tung ra gần 1.000 căn nhà ở xã hội EHomeS Cần Thơ (giá từ 620tr đồng), hơn 600 căn nhà ở thương mại EHome Southgate (có giá khoảng 1 tỷ đồng), căn hộ biệt lập Flora tại các dự án Akari City (Q.Bình Tân), Mizuki Park (Bình Chánh).

Dự kiến, Nam Long sẽ ghi nhận doanh số khoảng 10.000 tỷ đồng đến từ các dự án đang triển khai như Mizuki Park, Akari City (TP.HCM), Nam Long Cần Thơ, các phân khu thuộc Southgate Long An trong năm nay.

Nhiều chủ đầu tư khác cũng đang chú trọng đẩy mạnh các sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, hiện thực hóa quan điểm “bán thứ thị trường muốn mua”.

Chẳng hạn như Hưng Thịnh, trong hành trình hơn 20 năm phát triển, “ông lớn” này luôn gắn liền với những dự án đáp ứng nhu cầu thực, tạo nơi an cư cho hàng chục ngàn hộ gia đình. Sau loạt sản phẩm dành cho người trẻ với những căn hộ 8X Đầm Sen, 8X Thái An, 8X Plus, 8X Rainbow… với giá chưa đến 1 tỷ đồng/căn, Hưng Thịnh lại cho ra mắt chuỗi căn hộ 9X với dự án đầu tiên là 9X Quy Nhơn.

Mới đây nhất, đầu năm 2023, tập đoàn này ra dự án 9X An Sương với giá từ 1,6 tỷ đồng/căn, góp phần hiện thực ước mơ sở hữu nhà ở cho thế hệ 9X tại TP.HCM.

Một số chủ đầu tư như Tập đoàn Bcons, Phú Đông Group… cũng đã giới thiệu ra thị trường các sản phẩm trong phân khúc bình dân dành cho thế hệ trẻ với thu nhập ổn định

SỚM HỒI PHỤC VÀO CUỐI 2023?

Trong cuộc họp báo thường kỳ quý 1/2023 vào ngày 31/03 mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang hoàn thiện và sẽ có văn bản chính thức về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong vài ngày tới. Dự kiến kể từ ngày 30/6/2023, lãi suất cho vay hỗ trợ chủ đầu tư ở mức 8,7%/năm (áp dụng trong 3 năm) và cho người mua nhà là 8,2%/năm (áp dụng trong 5 năm).

Nhận định về hàng loạt chính sách trên của Chính phủ, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng lãi suất giảm giúp chi phí vốn giảm và giá bán bất động sản hấp dẫn hơn, nguồn cung mới sẽ được bổ sung nhiều hơn thị trường. Khi tâm lý khách hàng được “cởi trói” bằng loạt chính sách tích cực sẽ thúc đẩy nhu cầu mua bất động sản tăng lên.

Đồng tình, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cũng tin rằng những tín hiệu tích cực trên sẽ giúp thị trường bất động sản “đảo chiều”, sớm phục hồi trở lại.

Trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn “khủng hoảng niềm tin”, điều cần nhất hiện tại chính là chủ đầu tư có thể đáp ứng các sản phẩm với mức giá phù hợp, pháp lý chuẩn chỉnh, tiến độ triển khai, bàn giao đúng cam kết để người tiêu dùng có cơ hội sở hữu nhà, gia tăng sự tin cậy.

Khi thanh khoản thị trường được cải thiện, chủ đầu tư có dòng tiền ổn định duy trì hoạt động, thị trường cũng sẽ “ấm” trở lại. Dự kiến vào cuối năm 2023 như các chuyên gia kỳ vọng!