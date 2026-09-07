Thị trường bất động sản thay đổi, 5 nhóm nghề nào đang cần nhân lực chuyên sâu?

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi về nguồn cung và lượng giao dịch. Cùng với đó, hàng loạt quy định pháp lý mới đi vào thực thi đang thay đổi cách thức vận hành của toàn ngành: Môi giới không còn là con đường duy nhất để gia nhập lĩnh vực này, khi thị trường bắt đầu gia tăng nhu cầu với những nhân sự am hiểu về tài chính, pháp lý và quản trị.

Trước bối cảnh thị trường tái cấu trúc và siết chặt quy định pháp lý, nhu cầu nhân lực bất động sản đang dịch chuyển mạnh sang các vị trí chuyên sâu. 5 nhóm nghề dưới đây được dự đoán sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp cho nhân sự toàn ngành.

ĐỘNG LỰC KINH TẾ TỪ CÁC QUY ĐỊNH MỚI

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đang siết chặt từng khâu trong chuỗi phát triển và giao dịch bất động sản. Từ định giá tài sản, thẩm định hồ sơ vay đến cấp phép dự án, mỗi bước đều đòi hỏi quy trình chuẩn hóa và sự tuân thủ pháp lý chặt chẽ hơn.

Điều này dẫn đến yêu cầu chuyên môn rõ rệt ở từng vị trí: chuyên viên định giá cần đưa ra con số dựa trên dữ liệu minh bạch, nhân viên tín dụng phải thẩm định năng lực tài chính kỹ lưỡng, trong khi bộ phận pháp lý dự án liên tục cập nhật các điều chỉnh về quy hoạch và chính sách.

Đội ngũ tư vấn cũng chịu tác động trực tiếp. Từ ngày 1/1/2025, cá nhân hành nghề môi giới bắt buộc phải có chứng chỉ. Theo khảo sát từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), gần 89% nhân sự hiện chưa có chứng chỉ hợp lệ hoặc đã hết hạn. Điều này đã khiến hơn 400 doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu lực lượng đạt chuẩn. Đây được xem là khoảng trống nhân lực ngắn hạn của mảng phân phối.

Ngành Bất động sản đang mở ra cơ hội để phát triển nhiều nghề mới.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực phụ trợ như thẩm định giá, tín dụng hay quản lý dự án cũng chịu áp lực nâng chuẩn tương tự, kéo theo nhu cầu tuyển dụng gia tăng.

5 NHÓM NGHỀ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ NHU CẦU NHÂN LỰC CHUYÊN MÔN

Xét theo chuỗi giá trị từ phát triển đến phân phối dự án, thị trường đang mở rộng cơ hội cho 5 nhóm vị trí chuyên môn:

Môi giới có chứng chỉ hành nghề: Vẫn là lực lượng kết nối giao dịch chính, nhưng nhân sự mảng này phải có chứng chỉ hành nghề, nắm vững quy trình pháp lý cùng kỹ năng tư vấn, đàm phán. Lộ trình phát triển từ chuyên viên lên quản lý sàn giao dịch hoặc chuyển phát triển kinh doanh dự án.

Thẩm định giá tài sản: Đóng vai trò then chốt tại các ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty thẩm định độc lập nhằm định giá tài sản phục vụ cấp tín dụng, M&A hay xử lý tranh chấp. Vị trí này đòi hỏi tư duy phân tích dữ liệu thị trường và hướng tới Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

Tín dụng bất động sản: Là điểm giao thoa giữa nghiệp vụ ngân hàng và kiến thức bất động sản thực tế. Vị trí này phụ trách phân tích dòng tiền, thẩm định phương án tài chính dự án và kiểm soát rủi ro cấp vốn - đặc biệt phù hợp với người có nền tảng ngành Tài chính - Ngân hàng.

Pháp lý dự án: Mắt xích sống còn khi doanh nghiệp tái khởi động dự án theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở sửa đổi. Công việc tập trung vào rà soát pháp lý đất đai, quy hoạch và hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu tư.

Quản lý vận hành: Nhu cầu tăng mạnh tại các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và bất động sản công nghiệp. Vị trí này chịu trách nhiệm tối ưu hóa chi phí kỹ thuật, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản trị dòng tiền cho thuê dài hạn.

Năm nhóm nghề trong ngành bất động sản đang cần bổ sung nhân sự chất lượng cao.

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nắm bắt xu hướng chuyên môn của thị trường, chương trình đào tạo ngành Bất động sản tại Trường Đại học Văn Lang được thiết kế trong 4 năm, gồm ba chuyên ngành: Phân tích Đầu tư Bất động sản, Định giá Bất động sản và Vận hành Doanh nghiệp Bất động sản.

Chương trình xây dựng theo phương pháp Learning by Doing, sinh viên được tham gia các chuyến thực địa dự án (site tour), phân tích case-study pháp lý thực tế và cọ xát tại các sân chơi học thuật chuyên sâu. Đặc biệt, kỳ thực tập doanh nghiệp kéo dài 3–4 tháng tại các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, công ty thẩm định giá độc lập và các tập đoàn phát triển bất động sản lớn giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và hoàn thiện portfolio dự án ngay từ khi chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Giờ học thực hành hoạt động tài chính của sinh viên VLU.

Chương trình đào tạo được tham chiếu theo chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ) và đạt chuẩn kiểm định FIBAA (Châu Âu). Sau khi tốt nghiệp, người học tự tin đảm nhận đa dạng vị trí: chuyên viên môi giới, thẩm định giá, tín dụng bất động sản, phát triển dự án hoặc quản lý vận hành tại các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành.

Khi thị trường chuyển mình theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp, mỗi dự án đều cần một bộ máy nhân sự hoàn chỉnh từ pháp lý, tài chính, định giá đến vận hành. Việc lựa chọn một chương trình đào tạo ứng dụng thực chiến, đón đầu công nghệ số và chuẩn mực quốc tế như tại Trường Đại học Văn Lang chính là bước chuẩn bị vững vàng để nhân sự trẻ đón đầu làn sóng tuyển dụng và phát triển sự nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới.