Thị trường bất động sản thay đổi, 5 nhóm nghề nào đang cần nhân lực chuyên sâu?

Trước bối cảnh thị trường tái cấu trúc và siết chặt quy định pháp lý, nhu cầu nhân lực bất động sản đang dịch chuyển mạnh sang các vị trí chuyên sâu. 5 nhóm nghề dưới đây được dự đoán sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp cho nhân sự toàn ngành.
Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đang siết chặt từng khâu trong chuỗi phát triển và giao dịch bất động sản. Từ định giá tài sản, thẩm định hồ sơ vay đến cấp phép dự án, mỗi bước đều đòi hỏi quy trình chuẩn hóa và sự tuân thủ pháp lý chặt chẽ hơn.
Điều này dẫn đến yêu cầu chuyên môn rõ rệt ở từng vị trí: chuyên viên định giá cần đưa ra con số dựa trên dữ liệu minh bạch, nhân viên tín dụng phải thẩm định năng lực tài chính kỹ lưỡng, trong khi bộ phận pháp lý dự án liên tục cập nhật các điều chỉnh về quy hoạch và chính sách.
Đội ngũ tư vấn cũng chịu tác động trực tiếp. Từ ngày 1/1/2025, cá nhân hành nghề môi giới bắt buộc phải có chứng chỉ. Theo khảo sát từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), gần 89% nhân sự hiện chưa có chứng chỉ hợp lệ hoặc đã hết hạn. Điều này đã khiến hơn 400 doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu lực lượng đạt chuẩn. Đây được xem là khoảng trống nhân lực ngắn hạn của mảng phân phối.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực phụ trợ như thẩm định giá, tín dụng hay quản lý dự án cũng chịu áp lực nâng chuẩn tương tự, kéo theo nhu cầu tuyển dụng gia tăng.
Xét theo chuỗi giá trị từ phát triển đến phân phối dự án, thị trường đang mở rộng cơ hội cho 5 nhóm vị trí chuyên môn:
Môi giới có chứng chỉ hành nghề: Vẫn là lực lượng kết nối giao dịch chính, nhưng nhân sự mảng này phải có chứng chỉ hành nghề, nắm vững quy trình pháp lý cùng kỹ năng tư vấn, đàm phán. Lộ trình phát triển từ chuyên viên lên quản lý sàn giao dịch hoặc chuyển phát triển kinh doanh dự án.
Thẩm định giá tài sản: Đóng vai trò then chốt tại các ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty thẩm định độc lập nhằm định giá tài sản phục vụ cấp tín dụng, M&A hay xử lý tranh chấp. Vị trí này đòi hỏi tư duy phân tích dữ liệu thị trường và hướng tới Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.
Tín dụng bất động sản: Là điểm giao thoa giữa nghiệp vụ ngân hàng và kiến thức bất động sản thực tế. Vị trí này phụ trách phân tích dòng tiền, thẩm định phương án tài chính dự án và kiểm soát rủi ro cấp vốn - đặc biệt phù hợp với người có nền tảng ngành Tài chính - Ngân hàng.
Pháp lý dự án: Mắt xích sống còn khi doanh nghiệp tái khởi động dự án theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở sửa đổi. Công việc tập trung vào rà soát pháp lý đất đai, quy hoạch và hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu tư.
Quản lý vận hành: Nhu cầu tăng mạnh tại các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và bất động sản công nghiệp. Vị trí này chịu trách nhiệm tối ưu hóa chi phí kỹ thuật, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản trị dòng tiền cho thuê dài hạn.
Nắm bắt xu hướng chuyên môn của thị trường, chương trình đào tạo ngành Bất động sản tại Trường Đại học Văn Lang được thiết kế trong 4 năm, gồm ba chuyên ngành: Phân tích Đầu tư Bất động sản, Định giá Bất động sản và Vận hành Doanh nghiệp Bất động sản.
Chương trình xây dựng theo phương pháp Learning by Doing, sinh viên được tham gia các chuyến thực địa dự án (site tour), phân tích case-study pháp lý thực tế và cọ xát tại các sân chơi học thuật chuyên sâu. Đặc biệt, kỳ thực tập doanh nghiệp kéo dài 3–4 tháng tại các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, công ty thẩm định giá độc lập và các tập đoàn phát triển bất động sản lớn giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và hoàn thiện portfolio dự án ngay từ khi chưa nhận bằng tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo được tham chiếu theo chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ) và đạt chuẩn kiểm định FIBAA (Châu Âu). Sau khi tốt nghiệp, người học tự tin đảm nhận đa dạng vị trí: chuyên viên môi giới, thẩm định giá, tín dụng bất động sản, phát triển dự án hoặc quản lý vận hành tại các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành.
Khi thị trường chuyển mình theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp, mỗi dự án đều cần một bộ máy nhân sự hoàn chỉnh từ pháp lý, tài chính, định giá đến vận hành. Việc lựa chọn một chương trình đào tạo ứng dụng thực chiến, đón đầu công nghệ số và chuẩn mực quốc tế như tại Trường Đại học Văn Lang chính là bước chuẩn bị vững vàng để nhân sự trẻ đón đầu làn sóng tuyển dụng và phát triển sự nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Bộ Tư pháp đề xuất cho phép công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1/7/2028. Nhiều ý kiến cho rằng để thực hiện việc này cần đáp ứng đủ các điều kiện trong đó có việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cơ chế xác định trách nhiệm nếu dữ liệu đó sai, thiếu hoặc cập nhật chậm…
Năm học mới bắt đầu, hành trình đến trường của trẻ em tại các đại đô thị do nhà sáng lập Ecopark phát triển đang được viết theo một cách khác: Trẻ có thể tự lập đi bộ, đạp xe tới lớp; cha mẹ yên tâm bớt đi một hành trình đưa đón, còn tuổi học trò của con bắt đầu từ ký ức về những cung đường đến trường xanh tươi, an toàn và đầy trải nghiệm.
Không còn là câu chuyện tiềm năng, bất động sản ven sông Hàn đang chứng minh sức hút bằng những con số cụ thể về lợi suất cho thuê và giá bán. Trong bức tranh đó, M Riverside Đà Nẵng sở hữu “tọa độ không thể sao chép” tại lõi trung tâm, đồng thời kết nối trực tiếp với các trục kinh tế – du lịch – hạ tầng đang trở thành tâm điểm của dòng tiền.
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...