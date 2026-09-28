Xuất khẩu cá rô phi tăng mạnh, Brazil là thị trường chủ lực
CChu Khôi
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Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam tăng mạnh khi đạt 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Brazil nổi lên là thị trường chủ lực, trong khi việc thâm nhập phân khúc sushi và sashimi tại Nhật Bản đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng này...
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP), tháng 8/2026, xuất khẩu cá rô phi đạt 11 triệu USD, giảm 8% so với
cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu
vẫn đạt 90 triệu USD, tăng 43%, cho thấy nhu cầu tại nhiều thị trường vẫn duy
trì tích cực.
THỊ TRƯỜNG BRAZIL CHIẾM MỘT NỬA GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÁ RÔ PHI VIỆT NAM
Brazil tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của ngành hàng cá
rô phi. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD. Lũy
kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 44 triệu USD, tăng tới 22,14% so với cùng kỳ
năm trước.
Mức tăng trưởng đột biến phản ánh sự mở rộng nhanh chóng
về quy mô xuất khẩu từ nền kim ngạch thấp của năm trước. Với gần một nửa tổng
giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 8 tháng, Brazil hiện là thị
trường quan trọng hàng đầu đối với ngành hàng này.
Trái ngược với diễn biến tích cực tại Brazil, xuất khẩu
cá rô phi sang Mỹ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong tháng 8/2026, kim ngạch xuất
khẩu đạt khoảng 2 triệu USD, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8
tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt 21 triệu USD, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.
Theo VASEP, sức mua tại Mỹ vẫn chưa phục hồi rõ rệt,
trong khi lượng hàng tồn kho còn ở mức tương đối cao khiến các nhà nhập khẩu
thận trọng hơn trong việc ký kết các đơn hàng mới. Điều này tiếp tục tạo áp lực
đối với xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tại một trong những thị trường tiêu thụ
lớn nhất thế giới.
Bên cạnh Brazil, một số thị trường khác cũng ghi nhận
tín hiệu tích cực. Tại Ả Rập Xê Út, xuất khẩu cá rô phi tháng 8 đạt 2 triệu
USD, tăng 20%; lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 7 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm
trước. Đây hiện là thị trường đóng góp chủ yếu cho kết quả xuất khẩu cá rô phi
của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Đáng chú ý, Nhật Bản đang nổi lên như một thị trường
nhiều tiềm năng. Tháng 8, xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản đạt khoảng 400
nghìn USD, tăng 192% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch đạt
2 triệu USD, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn quan trọng là cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt
đầu xuất hiện trong phân khúc sushi và sashimi.
"Nhật Bản là thị trường vốn nổi
tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng thực phẩm. Việc đáp ứng được
các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, kiểm soát môi trường nuôi, truy xuất nguồn
gốc và chế biến cho thấy cá rô phi Việt Nam đang từng bước nâng cao giá trị gia
tăng, thay vì chỉ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông", VASEP nhận định.
Ngoài các thị trường đơn lẻ, nhiều khu vực cũng ghi nhận
mức tăng trưởng khả quan. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi sang các
nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) đạt 6 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó Nhật Bản và Mexico là
những thị trường đóng góp đáng kể. Tại EU, xuất khẩu đạt 4 triệu USD,
tăng 7%, trong đó Bỉ là thị trường tạo động lực tăng trưởng chính.
VASEP cho biết tại EU, nguồn cung các loại cá thịt
trắng khai thác tự nhiên đang có xu hướng hạn chế, trong khi giá bán duy trì ở
mức cao. Điều này tạo thêm cơ hội cho các loài cá nuôi có khả năng cung ứng ổn
định như cá rô phi. Nếu đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm
và các chứng nhận quốc tế, cá rô phi Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng thị phần
tại khu vực này.
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CÁ RÔ PHI VIỆT NAM
Mặc dù ghi nhận kết quả tích cực, VASEP cho rằng ngành
hàng cá rô phi vẫn đối mặt với không ít thách thức. Sự phụ thuộc lớn vào một số
thị trường, cùng với mức sụt giảm mạnh tại Mỹ, cho thấy xuất khẩu cá rô phi vẫn
chịu tác động đáng kể từ những biến động của thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, chất lượng
tiếp tục được xem là yếu tố quyết định đối với khả năng phát triển bền vững của
ngành hàng. Do đó, doanh nghiệp cần duy trì kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ vùng nuôi
đến chế biến, đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, bảo đảm truy xuất
nguồn gốc và phát huy lợi thế của cá rô phi nước lợ.
Việc xây dựng thương hiệu và uy tín cho cá rô phi Việt Nam cũng cần được
thực hiện một cách lâu dài thông qua chất lượng ổn định, nguồn cung đáng tin
cậy và các sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng của từng thị trường. Đây sẽ là
nền tảng để ngành cá rô phi không chỉ gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn từng
bước khẳng định vị thế trên thị trường thủy sản thế giới.
Mới đây, Hội Thủy sản Việt Nam ban hành Quyết
định số 30/VF5-QĐ về việc thành lập Chi hội Cá rô phi Việt Nam trực thuộc Hội
Thủy sản Việt Nam.
Theo quyết định, Chi hội có tên tiếng Anh là Vietnam Tilapia Association (VTA), đặt trụ sở
tại khu vực trụ sở Hội Thủy sản Việt Nam, số 10 Nguyễn Công Hoan, phường Giảng
Võ, Hà Nội.
Việc thành lập Chi hội nhằm tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá rô phi, góp phần thúc đẩy phát triển
ngành hàng theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng
thị trường.
Hội Thủy sản Việt Nam giao ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội, chủ
trì xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của Chi hội; tổ chức tập hợp hội viên;
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội và triển khai hoạt động của
Chi hội theo quy định, trình lãnh đạo Hội xem xét, phê duyệt.
Việc thành lập
Chi hội Cá rô phi Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo đầu mối liên kết giữa người
nuôi, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và các đơn vị nghiên cứu, qua đó thúc
đẩy phát triển chuỗi giá trị cá rô phi, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây
dựng thương hiệu cá rô phi Việt Nam trên thị trường quốc tế.
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