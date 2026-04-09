VN-Index giảm gần 20 điểm, nhà đầu tư cẩn trọng trước áp lực bán

Hà Anh

09/04/2026, 22:09

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/4/2026

Theo SSI, phản ứng của chỉ số quanh khu vực trê1.750-1.755 sẽ đóng vai trò xác nhận cho khả năng khôi phục xu hướng tăng trung hạn, đồng thời quyết định dư địa mở rộng của nhịp tăng hiện tại.
Kết phiên ngày 9/4, VN-Index giảm 19,87 điểm, tương đương 1,13% xuống mốc 1.736,68 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 2,34 điểm, tương đương 0,92% xuống 250,98 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index điều chỉnh trở lại khi thử thách không thành công vùng cản hội tụ của đường trung bình động 50 phiên và 100 phiên (MA50 và MA100). Chỉ số có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi tiếp tục bứt phá khi các thông tin tích cực về nâng hạng thị trường qua đi và các nhà đầu tư quay lại với các thông tin rủi ro về biến động tại Trung Đông. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp bên dưới vùng cản hội tụ của MA50 và MA100 tương ứng vùng 1.745-1.755 điểm.

Nhà đầu tư duy trì vị thế nắm giữ và nâng dần ngưỡng trailing stop theo đà tăng của cổ phiếu để bảo toàn thành quả. Các hoạt động mua trading có thể tiếp tục mở vị thế ở các thời điểm thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực”.

Chỉ số có thể tiếp tục tiến về ngưỡng mục tiêu 1.840

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index điều chỉnh gần 20 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,736.68 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Du lịch & giải trí. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Thị trường đã điều chỉnh ngay sau nhịp tăng mạnh hôm qua với thanh khoản tương đối lớn. Diễn biến trong ngắn hạn khó đoán định, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng. Trong trường hợp tích cực, chỉ số có thể tiếp tục tiến về ngưỡng mục tiêu 1.840 của mô hình Vai – Đầu – Vai ngược sau khi tích lũy ngắn hạn”.

Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên, dưới vùng kháng cự quanh 1.750 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026 cũng như vùng giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 09/03/2026. Cần động lực rất lớn về cơ bản mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này. Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm.

Xu hướng chung của thị trường đang cải thiện và tích lũy tích cực trở lại sau giai đoạn suy giảm, phục hồi. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 400 tỉ USD, tương ứng khoảng 78% GDP 2025. Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột. Do đó nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quí 1/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán còn khá mạnh và chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh trong phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 19,8 điểm (-1,1%), đóng cửa tại mức 1.736,7 điểm. Chỉ số giảm từ đầu phiên giao dịch với áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu VN30 như VIC, VPL và VCB. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện với giá trị giao dịch cao hơn 20% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

VN-Index đã có sự điều chỉnh sau khi chạm vùng kháng cự mạnh tạo bởi MA100 và MA50 ngày. Chúng tôi cho rằng áp lực bán từ vùng giá này vẫn còn khá mạnh và chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh trong phiên tiếp theo. Mức hỗ trợ gần nhất của VN-Index hiện tại quanh mức 1.700-1.710 và tiếp theo là MA200 ngày quanh 1.680. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến của chỉ số tại các vùng hỗ trợ nêu trên và chưa nên giải ngân trước khi VN-Index xác định rõ xu hướng giao dịch trong thời gian tới”.

Chỉ số vẫn đang củng cố đà tăng với vùng 1.760-1.775 điểm sẽ được hướng tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy lực bán không mạnh. Vùng 1.726-1.730 điểm đang là hỗ trợ cho chỉ số và chỉ số có thể sẽ biến động hẹp tích lũy trong phiên. Nhìn chung, chỉ số vẫn đang củng cố đà tăng với vùng 1.760-1.775 điểm sẽ được hướng tới. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá tại khu vực trên khi khả năng rung lắc sẽ diễn ra tại đây.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Mặc dù thị trường có thể tiếp tục tăng điểm, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể chốt lời các vị thế sẵn có ở nhịp tăng và hạn chế mua đuổi”.

Diễn biến giằng co sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm gần 20 điểm sau khi quay lại mốc kháng cự 1750 vào phiên hôm qua.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động vào trong dải Bollinger với diễn biến rung lắc ở ngưỡng kháng cự 1750. Các đường +/-DI và ADX dao động đan xen cho thấy diễn biến giằng co sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn với mục tiêu kiểm tra động lực ở khu vực 1.730-1.750.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MFI đi xuống từ vùng cao và chỉ báo RSI cũng cho tín hiệu tương tự thêm phần củng cố cho nhận định kiểm tra kháng cự 1.750 ở phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận vận động hiệu chỉnh trong phiên hôm nay và đây cũng là diễn biến bình thường khi chỉ số ở các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế đối với cổ phiếu đang trong đà tăng mạnh mẽ, bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng hoặc giải ngân từng phần ở những mã có sự gia tăng đáng chú ý ở thanh khoản mua chủ động và chưa tăng nhiều từ vùng hỗ trợ. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Bất động sản, Đầu tư công-Xây dựng”.

Xu hướng tăng vẫn được bảo toàn khi chỉ số chưa phá vỡ cấu trúc hỗ trợ gần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đối diện áp lực chốt lời từ vùng cản quan trọng 1.750 – 1.755 và tạm thời lùi về dưới khu vực này. Phản ứng của chỉ số quanh khu vực trên sẽ đóng vai trò xác nhận cho khả năng khôi phục xu hướng tăng trung hạn, đồng thời quyết định dư địa mở rộng của nhịp tăng hiện tại.

Trong ngắn hạn, xu hướng tăng vẫn được bảo toàn khi chỉ số chưa phá vỡ cấu trúc hỗ trợ gần. Các mốc kỹ thuật cần lưu ý gồm: Kháng cự 1.750 – 1.780 và Hỗ trợ 1.700 – 1.720”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cầu bắt đáy thận trọng, cổ phiếu khó phục hồi

Cá nhân tiếp tục

Cá nhân tiếp tục "xuống tiền" mạnh, mua ròng 2.200 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 2.205,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 514,1 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư đã đặt lệnh bán khống dầu trị giá gần 950 triệu USD chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7/4 theo giờ Mỹ...

Trong tháng 3, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 6 kỳ hạn là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; có 3 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm và 15 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 2.

Sự bấp bênh của lệnh ngừng bắn và thông tin eo biển Hormuz lại bị đóng sáng nay đã khuyến khích hoạt động chốt lời ngắn hạn xuất hiện. Phiên tăng đột biến hôm qua đem lại “món quà” lớn cho các vị thế đặt cược dũng cảm trước “giờ G” và hiện thực hóa lợi nhuận T+ không có gì là sai.

Cổ phiếu đã phục hồi nhẹ trong phiên chiều nay khi dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên. Tuy nhiên bên mua vẫn chờ đợi lượng hàng xả giá rẻ hơn là mua đuổi, khiến sắc đỏ vẫn phủ kín bảng điện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Nhìn lại những lệnh bán khống dầu lớn bất thường được đặt trước khi có tin quan trọng về chiến tranh Mỹ - Iran

Ngành chip Đài Loan kêu gọi tích trữ helium, LNG

Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Các nước châu Á chi hàng tỷ USD ứng phó với cú sốc giá dầu

Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao cho giai đoạn mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy