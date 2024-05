Thị trường lao động dần quay lại bình thường như trước dịch

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa thông tin về tình hình lao động, việc làm quý 1/2024, cho biết đã quay trở lại theo xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19.

Đó là lực lượng lao động thường giảm nhẹ so với quý trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp giảm, theo quy luật thường thấy ở quý có Tết Nguyên đán.

Trong quý 1, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 52,4 triệu người (giảm 137,4 nghìn người so với quý trước và tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước).

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5% (đều giảm 0,4 điểm phần trăm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước); lao động có việc làm ước tính là 51,3 triệu người (giảm 127 nghìn người so với quý trước và tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước).

Thu nhập bình quân của lao động quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301 nghìn đồng so với quý 4/2023 và tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2024 vẫn có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế; cơ chế kết nối cung - cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu.

Chất lượng cung lao động còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng cho cầu lao động của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập. Tính đến nay, khoảng 37,8 triệu người lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên.

Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn còn cao. Cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không có việc làm (từ 15-24 tuổi) và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11% tổng số thanh niên). Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cũng cao hơn khu vực thành thị (12,8% so với 8,3%).

Để ổn định thị trường lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết thời gian qua vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, nhằm duy trì lực lượng lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình sản xuất – kinh doanh, lao động, việc làm, nhất là của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

Trước đó, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM dự báo trong quý I/2024, TP.HCM cần khoảng 77.500 - 86.000 chỗ làm việc. Còn Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo quý 1 có thể nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ vào khoảng 30.000 - 40.000 người, và có thể lên đến 100 000 người.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tăng kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, nhất là kết nối thị trường lao động các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm. Chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường lao động để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao đông để kin thời hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp…