Thị trường NFT mất gần một nửa giá trị trong 30 ngày qua

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Bạch Dương
06/11/2025, 09:59
Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy giá trị thị trường của các mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã lao dốc gần 50% chỉ trong một tháng, ngay cả những bộ sưu tập hàng đầu như Bored Ape Yacht Club (BAYC) hay CryptoPunks cũng không tránh khỏi đà giảm…
Theo thống kê, vốn hóa thị trường NFT toàn cầu đã giảm từ khoảng 6,6 tỷ USD (ngày 5/10) xuống còn 3,5 tỷ USD (ngày 5/11), tương đương mức sụt giảm 45% trong 30 ngày.
Điều này diễn ra dù doanh số bán NFT trong tháng 10 tăng, khiến giá sàn các bộ sưu tập blue-chip có thời điểm nhích lên trong ngắn hạn.
Dữ liệu từ CryptoSlam ghi nhận, doanh thu NFT trong tháng 10 đạt khoảng 631 triệu USD, tăng 13% so với 556 triệu USD của tháng 9.
Trong đó, NFT trên Bitcoin và Base thể hiện sức chống chịu tốt, tăng lần lượt 9% và 24% trong 30 ngày qua.
Tuy nhiên, nhiều mạng lưới lớn khác lại chứng kiến sự lao dốc mạnh. BNB Chain và Polygon giảm lần lượt 82% và 86%, trong khi Ethereum, mạng lưới chiếm thị phần lớn nhất về khối lượng bán NFT, mất 25,5%. Solana, Immutable và Avalanche cũng giảm từ 31% đến 35%.
Sự điều chỉnh này lan rộng tới cả những bộ sưu tập nổi tiếng nhất. Trong 30 ngày qua, khối lượng giao dịch CryptoPunks giảm 40%, giá sàn rơi từ khoảng 214.000 USD (5/10) xuống còn 117.000 USD (5/11).
Moonbirds giảm sâu hơn, với khối lượng giảm 63% và giá sàn mất hơn một nửa, từ 14.700 USD xuống 6.500 USD.
Một số bộ sưu tập khác tuy ghi nhận khối lượng giao dịch tăng nhưng giá trị vẫn sụt giảm.
BAYC và Pudgy Penguins lần lượt có khối lượng tăng 30% và 83%, song giá sàn đều giảm mạnh, BAYC từ 36.700 USD xuống 19.500 USD, còn Pudgy Penguins từ 43.000 USD xuống 18.340 USD.
Sự lệch pha giữa khối lượng giao dịch tăng và giá trị sụt giảm cho thấy tính thanh khoản của thị trường NFT vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu cơ, dễ bị chi phối bởi tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa.
Giữa giai đoạn "hạ nhiệt" này, các ông lớn trong ngành đang tìm cách điều chỉnh chiến lược.
OpenSea, nền tảng giao dịch NFT hàng đầu với hơn 522.000 người dùng hoạt động trong tháng 10, thông báo mở rộng hoạt động trở thành trung tâm giao dịch on-chain toàn cầu, dù phủ nhận việc “xoay trục” khỏi lĩnh vực NFT.
Cùng thời điểm, Animoca Brands, một trong những tên tuổi dẫn đầu trong không gian NFT và metaverse, xác nhận kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq, cho thấy các thị trường vốn truyền thống đang dần mở cửa với các công ty Web3, ngay cả khi thị trường NFT thứ cấp đang co hẹp.
9 tháng đầu năm 2025, tổng đài 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tiếp nhận 144 đơn phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử...
Theo báo cáo của công ty tư vấn Deloitte do Google ủy quyền, dự án trung tâm dữ liệu Quilicura của Google đã “hỗ trợ” 5.520 việc làm trong giai đoạn 2021–2023. Tuy nhiên, theo hồ sơ gửi đến Cơ quan Đánh giá Môi trường Chile, dự án của Google thực tế chỉ tạo ra tối đa 223 việc làm dài hạn...
Đại biểu Quốc hội kiến nghị thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho tài sản trí tuệ, cho phép doanh nghiệp dùng sáng chế, nhãn hiệu làm tài sản thế chấp. Bên cạnh đó hình thành trung tâm thẩm định giá trị tài sản trí tuệ quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp định giá, chuyển giao công nghệ minh bạch...
Tuyên bố của “Bố già AI” Geoffrey Hinton được đưa ra trong bối cảnh làn sóng sa thải lan rộng khắp ngành công nghệ nước Mỹ…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: