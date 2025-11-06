Thị trường NFT mất gần một nửa giá trị trong 30 ngày qua

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy giá trị thị trường của các mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã lao dốc gần 50% chỉ trong một tháng, ngay cả những bộ sưu tập hàng đầu như Bored Ape Yacht Club (BAYC) hay CryptoPunks cũng không tránh khỏi đà giảm…

Theo thống kê, vốn hóa thị trường NFT toàn cầu đã giảm từ khoảng 6,6 tỷ USD (ngày 5/10) xuống còn 3,5 tỷ USD (ngày 5/11), tương đương mức sụt giảm 45% trong 30 ngày.

Điều này diễn ra dù doanh số bán NFT trong tháng 10 tăng, khiến giá sàn các bộ sưu tập blue-chip có thời điểm nhích lên trong ngắn hạn.

Dữ liệu từ CryptoSlam ghi nhận, doanh thu NFT trong tháng 10 đạt khoảng 631 triệu USD, tăng 13% so với 556 triệu USD của tháng 9.

Trong đó, NFT trên Bitcoin và Base thể hiện sức chống chịu tốt, tăng lần lượt 9% và 24% trong 30 ngày qua.

Tuy nhiên, nhiều mạng lưới lớn khác lại chứng kiến sự lao dốc mạnh. BNB Chain và Polygon giảm lần lượt 82% và 86%, trong khi Ethereum, mạng lưới chiếm thị phần lớn nhất về khối lượng bán NFT, mất 25,5%. Solana, Immutable và Avalanche cũng giảm từ 31% đến 35%.

Sự điều chỉnh này lan rộng tới cả những bộ sưu tập nổi tiếng nhất. Trong 30 ngày qua, khối lượng giao dịch CryptoPunks giảm 40%, giá sàn rơi từ khoảng 214.000 USD (5/10) xuống còn 117.000 USD (5/11).

Moonbirds giảm sâu hơn, với khối lượng giảm 63% và giá sàn mất hơn một nửa, từ 14.700 USD xuống 6.500 USD.

Một số bộ sưu tập khác tuy ghi nhận khối lượng giao dịch tăng nhưng giá trị vẫn sụt giảm.

BAYC và Pudgy Penguins lần lượt có khối lượng tăng 30% và 83%, song giá sàn đều giảm mạnh, BAYC từ 36.700 USD xuống 19.500 USD, còn Pudgy Penguins từ 43.000 USD xuống 18.340 USD.

Sự lệch pha giữa khối lượng giao dịch tăng và giá trị sụt giảm cho thấy tính thanh khoản của thị trường NFT vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu cơ, dễ bị chi phối bởi tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa.

Giữa giai đoạn "hạ nhiệt" này, các ông lớn trong ngành đang tìm cách điều chỉnh chiến lược.

OpenSea, nền tảng giao dịch NFT hàng đầu với hơn 522.000 người dùng hoạt động trong tháng 10, thông báo mở rộng hoạt động trở thành trung tâm giao dịch on-chain toàn cầu, dù phủ nhận việc “xoay trục” khỏi lĩnh vực NFT.

Cùng thời điểm, Animoca Brands, một trong những tên tuổi dẫn đầu trong không gian NFT và metaverse, xác nhận kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq, cho thấy các thị trường vốn truyền thống đang dần mở cửa với các công ty Web3, ngay cả khi thị trường NFT thứ cấp đang co hẹp.