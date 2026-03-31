Đà tăng trong nghi ngờ tiếp diễn, cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền
Kim Phong
31/03/2026, 12:06
Đà tăng có phần chậm lại với thanh khoản cải thiện nhẹ trong phiên sáng nay, nhưng hướng dao động chủ yếu vẫn là đi lên. Sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thiếu đồng thuận, bù lại dòng tiền có tín hiệu duy trì tốt hơn trong nhóm vừa và nhỏ.
VN-Index có xu hướng tăng dần từ lúc mở cửa và được neo cao
tốt trong suốt phiên. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h30, tăng 15,29 điểm (+0,92%) và đến
cuối phiên vẫn tăng 11,1 điểm (+0,67%). Biên độ dao động tối đa của VN-Index
trong phiên chỉ khoảng 11,52 điểm, tương đương 0,69%. Đây là biên độ thay đổi
khá hẹp và phần lớn mức tăng đã có ngay từ khi mở cửa.
Hiện chỉ số vẫn đang được neo giữ bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn,
nhưng sức mạnh khá hạn chế do thiếu đồng thuận. VIC là trụ mạnh nhất với mức tăng
1,62% nhưng VHM giảm 0,1%, GAS giảm 0,37%. BID, TCB, HPG tăng yếu, VCB cũng chỉ
+086%. Ngoài VIC, top 10 vốn hóa chỉ thêm CTG tăng 1,17%, MBB tăng 2,91% và VPB
tăng 1,92%.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,98% với 20 mã tăng/7 mã giảm,
trong đó 11 mã tăng quá 1%. Những cổ phiếu tăng tốt tập trung nhiều vào vốn hóa
trung bình như DGC tăng 3,05%, SSI tăng 2,26%, STB tăng 2,29%, TPB tăng 1,88%,
MSN tăng 1,6%. Thanh khoản rổ blue-chips này cũng khá yếu, chỉ đạt 4.677 tỷ đồng,
tăng nhẹ 5% so với sáng hôm qua. Cổ phiếu giao dịch lớn nhất rổ là SHB với
687,1 tỷ đồng thì giá lại giảm 0,65%.
Nhìn chung xu hướng dòng tiền yếu ở các blue-chips vẫn tiếp
diễn. Sáng nay VN30 chỉ chiếm 48% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thấp hơn phiên
sáng đầu tuần (49%). Như vậy đã 5 phiên liên tiếp rổ VN30 chiếm dưới 50% sàn,
cho thấy các nhà đầu tư tổ chức cũng giảm cường độ hoạt động.
Ở nhóm vừa và nhỏ, tình hình khả quan hơn khi duy trì được sức
hút dòng tiền. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay tăng 7,1% so với sáng hôm
qua, tương đương 649 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ tăng 228 tỷ, nghĩa là giao dịch tăng
nhiều hơn ở nhóm vừa và nhỏ.
Toàn sàn HoSE cũng đang có 95 cổ phiếu tăng hơn 1% thì VN30 đóng
góp 11 mã mà thôi. Nhiều cổ phiếu tầm trung đang có dòng tiền tốt và giá tăng mạnh
như GEE tăng 6,99% khớp 370,1 tỷ đồng; VIX tăng 2,75% với 263,5 tỷ; EIB tăng
1,96% với 231,3 tỷ; VCI tăng 2,49% với 225,2 tỷ; CII tăng 3,01% với 195,5 tỷ;
VND tăng 3,23% với 180,5 tỷ; GEX tăng 1,79% với 161,8 tỷ; HCM tăng 2,47% với
141,3 tỷ… Tính chung thanh khoản của nhóm tăng tốt nhất thị trường đang chiếm
54,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Ở phía giảm giá chỉ có 47 cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên.
Số lượng ít và biên độ giảm không sâu là do giá mất thời gian để trượt dốc.
Trong phần lớn thời gian, độ rộng sàn HoSE cho thấy đà tăng hoàn toàn áp đảo. Lúc
9h30 chỉ có 162 mã tăng/81 mã giảm. Lúc 10h30 có 196 mã tăng/81 mã giảm. Đến cuối
phiên là 185 mã tăng/123 mã giảm. Thay đổi này cho thấy sức ép từ từ tăng lên về
cuối phiên sáng nhưng không xuất hiện áp lực đột biến.
Hiện cũng chỉ có 12 cổ phiếu giảm giá quá 1% với thanh khoản
từ 10 tỷ đồng trở lên. Chỉ vài mã thực sự bị bán đáng kể là BSR giảm 2,57% với
290,1 tỷ; DCM giảm 2,55% với 136,7 tỷ; DPM giảm 2,43% với 130,8 tỷ; PVD giảm
1,93% với 77,5 tỷ; TCX giảm 2,29% với 60,5 tỷ; VVS giảm 5,09% với 43,1 tỷ…
Với sự phân bổ dòng tiền vẫn đang nghiêng hẳn về nhóm cổ phiếu
tăng giá mạnh (95 mã chiếm 54,6% tổng giao dịch), xu hướng chấp nhận mua giá
cao vẫn chiếm ưu thế. Thống kê khoảng 40% số cổ phiếu đã bị ép giá lùi lại từ
1% trở lên so với mức cao nhất nhưng chỉ chưa tới một nửa (46%) số này lùi tới
mức chốt giá đỏ. Hoạt động chốt lời do vậy vẫn đang ưu tiên vùng giá xanh.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì sức ép bán ra khá lớn với giá
trị bán ròng khoảng 927,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, chỉ thấp hơn sáng hôm qua một
chút (-1067 tỷ đồng). Tuy nhiên giao dịch bán lớn nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND
với -361,2 tỷ đồng ròng. Ngoài ra chỉ BSR -78,8 tỷ, HDB -57,9 tỷ là đáng kể. Phía
mua ròng có SHB +37,2 tỷ, STB +35,8 tỷ, FPT +27,9 tỷ là nhiều nhất.
Dự báo lợi nhuận tăng 20%, định giá nhóm ngân hàng đã về vùng hấp dẫn?
Dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng theo dõi được sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ trong quý 1/2026. Định giá cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng thấp so với trung bình 1 năm...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: