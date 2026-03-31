Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Đà tăng trong nghi ngờ tiếp diễn, cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền

Kim Phong

31/03/2026, 12:06

Đà tăng có phần chậm lại với thanh khoản cải thiện nhẹ trong phiên sáng nay, nhưng hướng dao động chủ yếu vẫn là đi lên. Sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thiếu đồng thuận, bù lại dòng tiền có tín hiệu duy trì tốt hơn trong nhóm vừa và nhỏ.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc xanh vẫn phủ kín những cổ phiếu hút dòng tiền tốt nhất.

VN-Index có xu hướng tăng dần từ lúc mở cửa và được neo cao tốt trong suốt phiên. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h30, tăng 15,29 điểm (+0,92%) và đến cuối phiên vẫn tăng 11,1 điểm (+0,67%). Biên độ dao động tối đa của VN-Index trong phiên chỉ khoảng 11,52 điểm, tương đương 0,69%. Đây là biên độ thay đổi khá hẹp và phần lớn mức tăng đã có ngay từ khi mở cửa.

Hiện chỉ số vẫn đang được neo giữ bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng sức mạnh khá hạn chế do thiếu đồng thuận. VIC là trụ mạnh nhất với mức tăng 1,62% nhưng VHM giảm 0,1%, GAS giảm 0,37%. BID, TCB, HPG tăng yếu, VCB cũng chỉ +086%. Ngoài VIC, top 10 vốn hóa chỉ thêm CTG tăng 1,17%, MBB tăng 2,91% và VPB tăng 1,92%.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,98% với 20 mã tăng/7 mã giảm, trong đó 11 mã tăng quá 1%. Những cổ phiếu tăng tốt tập trung nhiều vào vốn hóa trung bình như DGC tăng 3,05%, SSI tăng 2,26%, STB tăng 2,29%, TPB tăng 1,88%, MSN tăng 1,6%. Thanh khoản rổ blue-chips này cũng khá yếu, chỉ đạt 4.677 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với sáng hôm qua. Cổ phiếu giao dịch lớn nhất rổ là SHB với 687,1 tỷ đồng thì giá lại giảm 0,65%.

Nhìn chung xu hướng dòng tiền yếu ở các blue-chips vẫn tiếp diễn. Sáng nay VN30 chỉ chiếm 48% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thấp hơn phiên sáng đầu tuần (49%). Như vậy đã 5 phiên liên tiếp rổ VN30 chiếm dưới 50% sàn, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức cũng giảm cường độ hoạt động.

Ở nhóm vừa và nhỏ, tình hình khả quan hơn khi duy trì được sức hút dòng tiền. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay tăng 7,1% so với sáng hôm qua, tương đương 649 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ tăng 228 tỷ, nghĩa là giao dịch tăng nhiều hơn ở nhóm vừa và nhỏ.

Toàn sàn HoSE cũng đang có 95 cổ phiếu tăng hơn 1% thì VN30 đóng góp 11 mã mà thôi. Nhiều cổ phiếu tầm trung đang có dòng tiền tốt và giá tăng mạnh như GEE tăng 6,99% khớp 370,1 tỷ đồng; VIX tăng 2,75% với 263,5 tỷ; EIB tăng 1,96% với 231,3 tỷ; VCI tăng 2,49% với 225,2 tỷ; CII tăng 3,01% với 195,5 tỷ; VND tăng 3,23% với 180,5 tỷ; GEX tăng 1,79% với 161,8 tỷ; HCM tăng 2,47% với 141,3 tỷ… Tính chung thanh khoản của nhóm tăng tốt nhất thị trường đang chiếm 54,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm giá chỉ có 47 cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên. Số lượng ít và biên độ giảm không sâu là do giá mất thời gian để trượt dốc. Trong phần lớn thời gian, độ rộng sàn HoSE cho thấy đà tăng hoàn toàn áp đảo. Lúc 9h30 chỉ có 162 mã tăng/81 mã giảm. Lúc 10h30 có 196 mã tăng/81 mã giảm. Đến cuối phiên là 185 mã tăng/123 mã giảm. Thay đổi này cho thấy sức ép từ từ tăng lên về cuối phiên sáng nhưng không xuất hiện áp lực đột biến.

Hiện cũng chỉ có 12 cổ phiếu giảm giá quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Chỉ vài mã thực sự bị bán đáng kể là BSR giảm 2,57% với 290,1 tỷ; DCM giảm 2,55% với 136,7 tỷ; DPM giảm 2,43% với 130,8 tỷ; PVD giảm 1,93% với 77,5 tỷ; TCX giảm 2,29% với 60,5 tỷ; VVS giảm 5,09% với 43,1 tỷ…

Với sự phân bổ dòng tiền vẫn đang nghiêng hẳn về nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh (95 mã chiếm 54,6% tổng giao dịch), xu hướng chấp nhận mua giá cao vẫn chiếm ưu thế. Thống kê khoảng 40% số cổ phiếu đã bị ép giá lùi lại từ 1% trở lên so với mức cao nhất nhưng chỉ chưa tới một nửa (46%) số này lùi tới mức chốt giá đỏ. Hoạt động chốt lời do vậy vẫn đang ưu tiên vùng giá xanh.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì sức ép bán ra khá lớn với giá trị bán ròng khoảng 927,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, chỉ thấp hơn sáng hôm qua một chút (-1067 tỷ đồng). Tuy nhiên giao dịch bán lớn nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -361,2 tỷ đồng ròng. Ngoài ra chỉ BSR -78,8 tỷ, HDB -57,9 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng có SHB +37,2 tỷ, STB +35,8 tỷ, FPT +27,9 tỷ là nhiều nhất.

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu VIC cổ phiếu vừa và nhỏ nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Xu hướng dòng tiền

Đọc thêm

Dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng theo dõi được sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ trong quý 1/2026. Định giá cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng thấp so với trung bình 1 năm...

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, trở thành một những quan chức Fed đầu tiên thẳng thắn đề cập tới khả năng tăng lãi suất...

Vietjet Air (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, duy trì nền tảng tài chính an toàn và tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quốc tế.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), khi giá dầu tiếp tục leo thang và cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra đánh giá lạc quan về lạm phát...

Ngoài nhu cầu phòng ngừa rủi ro, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy